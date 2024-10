Il ne faut jamais mettre de multiprise à côté de la fenêtre, pour une raison simple mais trop souvent oubliée

L'endroit où vous placez vos multiprises peut être important si vous voulez éviter les accidents.

Les multiprises ont beau être des outils très utiles au quotidien, elles ne sont cependant pas sans risque. Il est notamment recommandé de ne pas trop les surcharger pour éviter de court-circuiter vos appareils électroménager, mais pas que ! De nombreuses autres recommandations et même quelques interdictions formelles existent, même si bien souvent, elles sont totalement ignorées par le grand public.

Une multiprise peut également être l'élément déclencheur de toutes sortes d'accidents. Elles peuvent notamment déclencher des incendies si jamais elles sont à l'origine de court-circuits et à proximité d'un élément facilement inflammable. C'est pourquoi on recommande généralement de garder les multiprises à l'écart de certains objets comme des tapis, cartons, allume-feux et autres produits qui peuvent rapidement s'enflammer ou présenter un tel risque. Les rideaux sont également un risque puisqu'ils peuvent rapidement prendre feu si un court-circuit se déclenche à leur proximité.

Mais à l'inverse, une multiprise peut également craindre la pluie ! C'est généralement pour cela qu'il faut éviter de placer une multiprise près d'une source d'eau comme des verres, des plantes, une lavabo ou même une baignoire. Mais c'est également pour cette raison que l'on conseille généralement de ne pas approcher vos multiprises de vos fenêtres.

Il suffit d'une tempête à l'extérieur de votre domicile ou même de joints mal isolés pour que la pluie extérieure n'envahisse votre intérieur. Nous avons notamment pu l'observer récemment avec les dernières tempêtes qui ont frappé la France : la pluie peut facilement s'introduire à l'intérieur de votre domicile.

De ce fait, si vous avez l'habitude de placer des multiprises à proximité de vos fenêtres, il y a alors un risque que la pluie finisse par atterrir dans ces mêmes multiprises et provoquer un court-circuit. Un tel événement peut alors mener à un incendie au sein de votre domicile qui va se propager rapidement. La pluie déclenche l'électricité qui déclenche le feu, en somme.

Sachez également qu'une multiprise mouillée peut tout de même être séchée. Dans ce cas, on déconseille fortement l'utilisation d'un sèche-cheveux, mais plutôt d'un chiffon (en vous assurant que la multiprise est bien débranchée de toute source de courant !). Laissez-la se reposer un peu et vous pouvez ensuite tenter de la réutiliser. Si votre disjoncteur saute malgré le séchage de la multiprise, c'est que de l'eau est encore à l'intérieur ou que votre prise n'est plus utilisable.

L'emplacement de votre multiprise est donc important. Il est recommandé de garder cette dernière dans un endroit aéré mais à l'abri d'éventuelles intempéries. Si vous pouvez également éviter de laisser votre multiprise à même le sol, c'est encore mieux. Cela pourra éviter que cette dernière prenne l'eau si jamais vous subissez une petite inondation ou fuite d'eau dans votre domicile.

De manière générale, il est recommandé d'éteindre totalement vos appareils électroménagers et multiprises lorsque ces objets ne sont pas utilisés. Si vos multiprises sont rudimentaires et ne disposent pas de bouton d'alimentation, il est préférable de simplement les débrancher de vos prises électriques qui les fournissent en courant et peuvent être à l'origine de court-circuits.