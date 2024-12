La nouvelle génération cartonne sur les réseaux sociaux, mais elle panique devant ce simple outil de bureau

Une étude réalisée en 2022 pointe du doigt les jeunes de la génération Z et leur frayeur face à certains outils de travail pourtant basiques.

Vous êtes vous déjà sentis décontenancé par de nouveaux logiciels ou des réseaux sociaux encore inconnus ? Alors qu'on estime que 58% des utilisateurs de TikTok sont des adolescents selon une étude de "Pew Research Center", de nombreux internautes ne jurent encore que par des plus vieilles solutions sociales comme Facebook, Instagram ou même YouTube dans une certaine mesure.

Les nouveaux réseaux sociaux comme TikTok sont rapidement devenus indispensables à la jeunesse, au point d'être désormais utilisés en lieu et place des traditionnels moteurs de recherche. Selon le site Forbes, la majorité de la génération Z utilise désormais Instagram et TikTok pour effectuer des recherches sur internet avant de finalement envisager d'utiliser un navigateur comme Google Chrome ou Microsoft Edge.

Des chiffres qui se vérifient facilement sur ces plateformes où les publications de jeunes adolescents pullulent et se multiplient à travers différentes "modes" de vidéos et photos qui cherchent à amasser les likes et les commentaires.

Pour autant, cette nouvelle génération si branchée aux derniers outils numériques semble ne pas être aussi à l'aise face à certains appareils du quotidien. Dans une étude réalisée en 2022, un jeune sur deux de moins de 25 ans craint d'utiliser certains outils ou solutions de bureau pourtant très basiques et utilisés dans le monde du travail.

Selon cette étude réalisée par HP en 2022, l'outil le plus craint par la génération Z sur un lieu de travail est l'imprimante de bureau. Sur certains forums, plusieurs jeunes font même part de leurs inquiétudes lorsqu'ils ont besoin d'utiliser cet appareil dans le cadre de leur travail : "pendant un entretien d'embauche, on m'a déjà demandé quel aspect de l'informatique j'aimais le moins. Je leur ai répondu que c'était les imprimantes sans hésiter et ils ont rigolé."

Cette frayeur s'expliquerait simplement par le manque de besoin d'utiliser une imprimante au XXIe siècle. A l'heure du tout numérique, la génération Z n'a que très rarement besoin d'imprimer des documents et se retrouve donc perdue lorsqu'elle a besoin d'utiliser une imprimante lors de leurs premiers emplois.

L'autre grande peur de la génération Z vient des outils de la suite Adobe et plus particulièrement Excel. Ce logiciel de gestion de tableurs en ligne est souvent préconisé dans de nombreux métiers, mais peu utilisé durant les études ou sur le temps libre des nouvelles générations. Ces dernières se sentent donc lésées par cet outil et n'hésitent pas à se renseigner sur TikTok ou Instagram où les tutoriels pour Excel ou Powerpoint sont nombreux.