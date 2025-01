Bill Gates recrute des salariés en télétravail complet, c'est payé 200 000 dollars par an

En pleine émergence depuis quelques années, l'IA semble fortement intéresser Microsoft qui recrute activement dans le domaine.

Vous en avez assez de votre travail actuel et cherchez un nouvel endroit où vous épanouir ? A l'inverse, vous recherchez un emploi depuis un moment, mais n'avez pas trop d'idée de secteur où vous diriger ? L'intelligence artificielle pourrait bien être votre prochaine grande aventure sur le marché de l'emploi.

Il faut dire que l'IA a le vent en poupe depuis quelques temps. De très nombreux constructeurs se sont mis à intégrer de l'intelligence artificielle au sein de leurs produits afin de répondre à une forte demande de la part des utilisateurs et investisseurs sur le sujet. A chaque constructeur son IA : Google a Gemini, Apple a Apple Intelligence, Microsoft a Copilot...

De nouveaux usages requièrent cependant de la main d'oeuvre. C'est pourquoi les entreprises recrutent de plus en plus d'experts sur le sujet. Microsoft en fait également parti. Bien que l'entreprise dispose désormais de sa propre intelligence artificielle, elle compte continuer d'innover sur le sujet et se met à recruter activement de par le monde. Selon plusieurs sources dont le site WindowsCentral, l'ancien PDG de Microsoft, Bill Gates, malgré un départ officiel acté en 2020, continuerait d'ailleurs de participer activement à la stratégie et aux recrutements de l'entreprise dans ce domaine. Le très informé Business Insider affirme même que c'est lui qui "tire les ficelles" concernant l'IA chez Microsoft.

Or Microsoft, qui compte un peu plus de 17 000 employés aux quatre coins du globe, a récemment posté plusieurs annonces de recrutement en ligne concernant l'IA. Parmi ces dernières, on retrouve un poste d'ingénieur spécialisé en intelligence artificielle qui semble presque trop belle pour être vraie. On parle notamment d'un salaire allant de 127 000 à 208 000 dollars par an et de tâches pouvant être entièrement conduites en télétravail, depuis votre domicile !

Des conditions sont cependant exigées pour pouvoir postuler. Tout d'abord, les postulants doivent être diplômés d'un Bachelor en sciences informatiques ou discipline équivalente et justifier d'au moins un an d'expérience en services reposant sur l'intelligence artificielle. Le candidat doit également pouvoir répondre aux exigences de Microsoft et/ou du gouvernement américain en matière de sécurité globale pour le poste. Vous devez également avoir de l'expérience en matière de cyber-sécurité et éthique relative à l'IA ainsi que des talents de communication verbale et écrite en anglais.

Ce poste est à temps plein et situé à Washington aux Etats-Unis (mais bel et bien disponible en télétravail complet). Si vous êtes intéressé ou connaissez quelqu'un susceptible de l'être, vous avez jusqu'au 3 février 2025 pour envoyer votre candidature via le site web dédié de Microsoft.