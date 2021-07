Soldes PC portables : les meilleures offres de la 3e démarque

SOLDES ETE. Les soles d'été se terminent très bientôt et plusieurs offres restent disponibles ! Retrouvez notre sélection des meilleurs prix cassés sur les ordinateurs portables pour gamer ou faire de la bureautique.

Parmi les produits les plus recherchés des soldes d'été, on trouve notamment les ordinateurs portables ! Qu'il s'agisse de faire tourner de gros jeux vidéo gourmands comme Call of Duty Warzone ou de faire de la bureautique poussée au quotidien, ces machines nous accompagnent efficacement avec leurs puissantes caractéristiques ! Les ordinateurs portables, gamers ou bureautique, sont assez souvent concernés par des offres promotionnelles. Découvrez notre sélection des meilleures offres actuelles proposées par les revendeurs spécialisés dans le domaine.

Vous êtes à la recherche d'une nouvelle machine surpuissante pour faire tourner vos jeux vidéo préférés ? Cela tombe bien puisque de nombreux PC portables gamer sont actuellement en promotion pour les soldes d'été. Vous trouverez notamment l'ordinateur Legion Y540-15IRH de chez Lenovo en promotion ! Ce dernier dispose de belles caractéristiques avec son processeur Intel Core i5, ses 8 Go de mémoire vive et sa carte graphique RTX 2060 qui vous permettront de lancer de nombreux jeux en bonne qualité.

LENOVO Y540-15IRH Intel Core i5-15.6' Cdiscount 1299,00 € 949,99 € Voir

Fnac 1078,00 € Voir

Amazon 1099,99 € Voir

Si vous désirez un ordinateur un peu plus musclé niveaux performances, vous pourriez bien être intéressé par le PC ASUS ROG ZEPHYRUS G14 ! Ce dernier est un vrai petit monstre de puissance avec son processeur AMD Ryzen 9, ses 32 Go de RAM et sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 Max-Q. L'idéal pour profiter de vos jeux préférés en qualité ultra !

ASUS ROG ZEPHYRUS G14 GA401QM-HZ235T PC Portable Gaming 14'' FHD 144Hz/300 Nits (AMD Ryzen R9-5900HS, RAM 32G DDR, 1TB Gen 3.0 SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q - 6GB GDDR6) Clavier AZERTY Français 2299,00 € 2149,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Parmi les références disponibles en solde, on retrouve notamment un pack avec le MSI GF75 Thin 10UEK-053XFR et un sac à dos compris ! Cet ordinateur dispose notamment d'un processeur Intel i7 et 16 Go de mémoire vive, couplés à une carte graphique RTX 3060 de chez Nvidia. Vous ne devriez donc pas avoir trop de problèmes pour lancer vos jeux favoris ! Notez cependant que cet ordinateur ne dispose pas de système d'exploitation intégré. Il vous faudra donc faire l'acquisition d'une licence Windows de préférence pour en profiter.

MSI GF75 Thin 10UEK-053XFR Cdiscount 1699,00 € 1399,99 € Voir

Fnac 1807,93 € Voir

Amazon 1872,83 € Voir

Windows 10 Famille Cdiscount 145,00 € 7,95 € Voir

Fnac 8,18 € Voir

Pour un tarif un poil moins élevé, il est possible de mettre la main sur le PC gamer MSI GF63. Ce dernier dispose d'un écran de 15,6" avec un taux de rafraichissement de 144 Hz pour réagir efficacement aux moindres détails affichés. Cet ordinateur bénéficie également d'un processeur i5, de 8 Go de RAM et d'une carte graphique GTX 1650 afin de faire tourner de nombreux jeux en bonne qualité. Notez cependant que cette machine ne dispose pas de système d'exploitation intégré.

MSI GF63 Thin 10SC-079XFR Cdiscount 899,00 € 779,99 € Voir

Amazon 899,00 € Voir

Fnac 1010,42 € Voir

La Fnac propose également de jolies baisses de prix sur différents PC gamer pour ces soldes d'été ! On retrouve notamment le Dell G3 15-3500 en promotion. Ce produit saura vous accompagner durant vos parties de jeux vidéo avec son processeur i7, ses 16 Go de RAM, et sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060. Cet ordinateur dispose d'un système d'exploitation Windows 10 intégré afin que vous puissiez en profiter dès votre réception du produit !

Les jeux vidéo, ce n'est pas vraiment votre truc, et vous préférez mettre la main sur un ordinateur pour vous accompagner durant vos journées de travail ou d'études ? De nombreux PC portables sont en promotion durant ces soldes d'été 2021. C'est notamment le cas du MacBook Air 13" actuellement en promotion chez CDiscount avec une paire d'AirPods incluse ! De quoi ravir les fans d'Apple qui disposeront du meilleur combo pour faire de la bureautique tout en profitant d'écouteurs sans-fil de qualité.

Apple - 13,3- MacBook Air (2020) - Puce Apple M1 - RAM 8Go - Stockage 256Go - Gris Sidéral - AZERTY 899,00 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

On retrouve également le MateBook de Huawei, très facile à utiliser et à transporter avec son écran 13" et son petit poids de 1,32 kg. Cet ordinateur taillé pour le travail dispose de 8 Go de mémoire vive soudée ainsi que d'un processeur i5 pour vous accompagner dans toutes vos tâches. Son disque dur SSD de 512 Go sera idéal pour stocker l'ensemble de vos fichiers et dossiers. Côté connectiques, cette machine dispose d'une prise casque/écouteurs et de 2 ports USB-C.

PC Ultra-Portable Huawei MateBook 13" Intel Core i5 8 Go RAM 512 Go SSD Argent Amazon 617,74 € Voir

Cdiscount 679,99 € Voir

Fnac 1750,04 € Voir

Pour un budget un poil plus élevé, vous pourriez bien craquer sur le Matebook X de chez Huawei. Ce dernier dispose toujours d'un écran 13" et d'un processeur i5, mais s'équipe désormais de 16 Go de RAM pour supporter davantage vos logiciels, même les plus gourmands. L'achat de cet ordinateur inclut notamment une housse de transport en cuir.

HUAWEI Matebook X i5/16/512/Touch Silver Fnac 1499,58 € 999,58 € Voir

La Redoute 999,99 € Voir

Darty 999,99 € Voir

Amazon 1317,10 € Voir

Amazon participe également à ces soldes d'été et propose régulièrement de jolies promotions sur différents ordinateurs portables. C'est le cas sur le ASUS Vivobook S S513EA-BQ792T qui dispose d'une belle réduction de prix et de jolies caractéristiques pour vous accompagner au quotidien ! Son processeur Intel Core i3 couplé à sa RAM de 8 Go sont très bons pour réaliser de la bureautique quotidienne. Son disque dur SSD de 512 Go vous aidera quant à lui à stocker l'intégralité de vos fichiers et documents !

ASUS Vivobook S S513EA-BQ792T PC Portable 15-15.9 FHD (I3-1115G4, RAM 8G, 512G SSD PCIE, WINDOWS 10) Clavier AZERTY Français 649,00 € 619,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Vous ne disposez pas d'un grand budget, mais souhaitez tout de même participer à ces soldes d'été 2021 pour faire l'acquisition d'un nouvel ordinateur ? Pas de soucis ! Plusieurs références sont disponibles à petit prix, comme le Chromebook LENOVO Ideapad IP 3 qui dispose d'un tout petit prix ! Ce PC portable sera idéal pour pouvoir faire des tâches de base comme la navigation sur le web et un peu de bureautique. Il dispose en outre d'une webcam intégrée compatible avec une qualité 720p afin d'appeler vos amis, votre famille ou vos collègues.

Ordinateur portable Chromebook LENOVO Ideapad IP 3 CB 14IGL05 - 14- HD - Celeron N4020 - RAM 4Go - 64Go eMMC - Chrome OS - AZERTY Amazon 299,90 € 229,99 € Voir

Cdiscount 349,00 € 229,99 € Voir

Idéal pour accompagner un étudiant durant ses journées de cours, le pack regroupant le PC portable HP 15s-eq1079nf, une sacoche et une licence d'un an à Microsoft 365 est en promotion. Pour un tout petit prix, vous disposerez de tout ce dont vous avez besoin pour naviguer sur le web, regarder des vidéos, faire du traitement de texte, et bien d'autres fonctions de base.

Ordinateur Portable HP15SEQ1079NF 15.6" AMD Ryzen3 4GB 128GB Cdiscount 512,95 € 369,99 € Voir

Amazon 458,00 € Voir

Fnac 515,62 € Voir

Voilà déjà plusieurs belles références d'ordinateurs portables en promotion durant les soldes d'été 2021. Si vous désirez plus d'informations à ce sujet, et retrouver notre sélection des meilleures offres, n'hésitez pas à consulter notre article dédié. Pour rappel, les soldes d'été se tiendront du mercredi 30 juin au mardi 27 juillet dans la majorité des régions de France.