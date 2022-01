Soldes PC portable : quelles sont les meilleures offres ?

SOLDES PC PORTABLE. Les soldes d'hiver 2022 ont commencé ! Retrouvez sur cette page les meilleures offres concernant les ordinateurs portables et PC gamer.

Les soldes d'hiver 2022 est une période idéale pour acheter de nouveaux produits comme un PC gamer ou un ordinateur portable. Cela tombe bien, ces appareils sont régulièrement recherchés et concernés par des promotions. C'est notamment le cas chez de grands groupes comme Amazon ou la Fnac. Retrouvez les différentes références de PC portables actuellement en baisse de prix dans le cadre des soldes d'hiver.

Soldes d'hiver 2022 sur les PC gamer

Il existe de nombreux PC gamer en baisse de prix pour les soldes d'hiver. Ces derniers sont parfaits pour profiter pleinement de vos jeux vidéo préférés grâce à leurs puissantes performances et leur gabarit qui les rendent faciles à transporter. Parmi les plus gros constructeurs de PC portables gamer, on retrouve notamment les marques ASUS, MSI ou ACER. N'hésitez pas non plus à vous balader sur les sites spécialisés pour trouver les meilleures baisses de prix.

PC portable Asus PACK ASUS FX566PE + SOURIS + 6 MOIS INCLUS XBOX GAME PASS PC Fnac 1999,49 € 1499,49 € Voir

Darty 1999,99 € Voir

Cdiscount 2257,64 € Voir

PC portable Dell Gaming G15 Amazon 1499,00 € 1199,00 € Voir

Darty 1199,99 € Voir

Fnac 1499,58 € 1385,99 € Voir

Cdiscount 1434,71 € Voir

Asus FX571GT-HN1075T Ordinateur Portable Gaming 15,6'' FHD IPS 144 Hz, PC Portable Gamer , Intel Core i5-9300H, NVIDIA GeForce GTX 1650 , RAM 8 Go, 512 Go SSD, Windows 10 - Clavier AZERTY, Noir 999,99 € 799,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Soldes d'hiver 2022 sur les PC portables bureautique

Les soldes d'hiver ne concernent pas que les gamers ! De nombreux internautes apprécient de bénéficier d'un simple ordinateur portable capable de surfer sur le web pour consulter leurs mails, leurs réseaux sociaux ou regarder des vidéos en ligne. Bien que ces appareils ne soient pas prévus pour lancer des jeux, ils restent assez puissants pour vous accompagner pendant toute votre journée de divertissement ou de travail. Retrouvez quelques-unes des meilleures promotions actuellement disponibles sur les PC portables de bureautique pour les soldes d'hiver.

PC portable Asus E410MA-BV1169TS + sacoche + souris + Office 365 1 an Darty 319,99 € Voir

Fnac 399,63 € 319,63 € Voir

Cdiscount 390,92 € Voir

Pack PC Portable Acer Aspire 3 A315-56-33WN 15,6" Intel Core i3 8 Go RAM 256 Go SSD Noir + Souris optique sans fil Acer Noir + Housse Noir 649,63 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

PC portable Hp PACK HP 14-cf2020nf + Housse + Souris + Microsoft 365 Personnel 1 an Darty 649,99 € Voir

Fnac 749,99 € Voir

PC portable LENOVO IDEAPAD IP 3 15ADA05 Fnac 629,63 € 499,63 € Voir

Rakuten 597,43 € Voir

Cdiscount 661,32 € 600,28 € Voir

Amazon 615,33 € Voir

La Redoute 662,57 € Voir

Les soldes d'hiver 2022 se tiennent actuellement du mercredi 12 janvier jusqu'au mardi 8 février dans la majorité des départements. Notez que ces dates sont sujettes à changement en fonction de votre localisation. N'hésitez pas à consulter notre article dédié afin de découvrir toutes les informations sur les soldes d'hiver 2022.