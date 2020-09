French Days Samsung : des TV 4K à prix réduits et des promos sur les Galaxy Tab

Que trouve-t-on pour ces French Days sur les produits high-tech Samsung ? TV 4K, Galaxy Tab... Voici notre tour des bonnes affaires et le meilleur des bons plans Samsung !

Dernière ligne droite pour les French Days ! L'opération de promotions doit se terminer ce mardi matin et il va donc falloir faire vite pour profiter des derniers bons plans. Smartphones, tablettes mais aussi TV 4K et 8K, Samsung propose une gamme de produits reconnus et c'est en toute logique que les French Days permettent de profiter des fleurons high-tech de la marque coréenne. Encore faut-il pouvoir faire le tri parmi les nombreuses offres proposées sur les sites de vente en ligne. Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons réalisé une petite sélection de produits à partir des meilleures offres et bons plans dénichés par la rédaction. Pour les offres sur les Samsung Galaxy s10, cliquez sinon ci-dessous pour découvrir notre flash bon plan du jour !

Avec Samsung, c'est au niveau de la gamme premium en matière de téléviseur, qu'il y a de très bonnes affaires à saisir durant ces French Days. Chez Cdiscount, la très réputée QE65Q6 de la marque coréenne est vendue tout près de la barre des 1000 euros alors qu'elle en vaut entre 1180 et 1300 euros en temps normal. Il faut dire que ce téléviseur 4K doté d'une diagonale de 65 pouces, soit 163 cm, est doté d'une technologie de pointe : une dalle QLED. Ce procédé associe le système de rétroéclairage à LED à un filtre à boite quantique. Il vient exploiter les propriétés optiques de nanocristaux de séléniure de cadmium pour émettre des couleurs vives notamment au niveau du rouge et du vert.

Ces deux teintes sont habituellement le gros point faible de la plupart des téléviseurs. Sur un écran dont la définition culmine à 3840 x 2160 pixels, sont associés la technologie HDR et HDR 10+, ainsi que le Quantum HDR. Doué pour l'image, l'écran l'est également sur sa partie audio. Le côté smartTV est, quant à lui, assuré par le système d'exploitation Tizen réputé pour son côté intuitif. Il se pilote via une télécommande également facile à prendre en main.

Toujours dans le format 65 pouces en 4K (3840 x 2160 pixels), mais cette fois-ci dans une gamme plus abordable, le Samsung 65RU7092 passe de 707 euros à 599 chez Cdiscount. S'il n'est pas doté d'un écran QLED, il est bien connu pour être doté d'un excellent contraste et délivre des images bien calibrées. Une excellente affaire en termes de rapport qualité/prix donc. Pour le reste, la smartTV est également animée par Tizen. Le seul petit défaut qu'on lui reconnait est qu'il est limité à deux prises HDMI, mais cela reste suffisant pour la plupart des utilisateurs.

Coup de tonnerre, la TV 8K passe un cap en devenant plus accessible durant ces French Days avec une offre à moins de 2000 euros pour un modèle Samsung, le QE55Q700T 55'' 8K. Avec la technologie QLED Samsung reconnue, cette Smart TV offre des performances exceptionnelles pour une immersion sans précédent et un son encore amélioré avec six haut-parleurs.

Plutôt envie d'une tablette Samsung Galaxy Tab ? La rédaction a aussi déniché quelques promos durant ces French Days. C'est notamment le cas sur le modèle Tab s5e, proposé à prix réduit sur de nombreux sites marchands. C'est une belle occasion, le S5e étant le meilleur modèle récent sorti par Samsung avant l'arrivée de la génération s6. Cette tablette bénéficie d'une dalle Oled de 10,5 pouces et d'une très bonne autonomie. A noter que la version équipée de la 4G est aussi proposée en promotion. On note ainsi que le modèle S5 4G avec 128 Go de stockage approche de la barre des 500 euros !