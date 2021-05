Bon plan PC Gaming : plus de 600 euros d'économie sur l'Acer Nitro

BON PLAN PC GAMING. Si vous êtes un gros joueur de jeux vidéo, mais que vous aimez également vous déplacer régulièrement, vous serez peut-être intéressé par un PC portable gamer. Plusieurs machines de Lenovo et Acer sont actuellement en promotion chez les revendeurs spécialisés...

Les PC portables sont de formidables outils afin de bénéficier de la puissance d'un ordinateur n'importe où. Ces derniers sont désormais assez puissants pour disposer de références dédiées au gaming. Les PC portables gamer sont régulièrement prisés par les joueurs qui ont besoin d'allier la puissance d'une machine à la mobilité d'un outil portable. En pleine période de pénurie de composants informatiques, les PC portables gamer sont d'autant plus recherchés. Ces derniers sont régulièrement concernés par des promotions très intéressantes, comme c'est le cas en ce moment chez plusieurs revendeurs.

Plus de 600 euros d'économie chez Acer

Le PC portable gamer ACER Nitro AN517-52-505S affiche actuellement une grosse baisse de prix. Cet ordinateur est équipé d'un processeur Intel Core i5 (10e génération), de 16 Go de mémoire vive, d'un disque dur SSD de 512 Go, et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060, particulièrement recherchée en ce moment. De très belles caractéristiques couplées à un écran IPS Full HD pour un rendu sublime de vos jeux et contenus multimédias préférés. Habituellement disponible pour la somme de 1965 euros, ce PC portable gamer est actuellement vendu à 1279 euros chez certains revendeurs, dont CDiscount.

Plusieurs PC portable gamer LENOVO en promotion

LENOVO s'est imposé petit à petit comme une marque plutôt appréciée par de nombreux joueurs. En témoigne par exemple ce LENOVO Legion Y540-15IRH et son écran de 15,6" en résolution 1920 x 1080 (Full HD). Son disque dur SSD de 512 Go vous permettra de facilement stocker vos fichiers et jeux les plus gourmands. Niveau performances, le 540-15IRH est un très bon modèle avec son processeur Intel Core i5 9300HF, ses 8 Go de mémoire vive et sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060. Habituellement disponible au tarif de 1299 euros, ce PC portable gamer est actuellement disponible en promotion chez certains revendeurs à 949 euros.

Si vous disposez d'un budget un peu plus conséquent, LENOVO propose également son ordinateur portable Legion 5 17ARH05H en promotion. Ce PC portable gamer dispose d'un écran un poil plus grand que son prédécesseur (17,3") et d'un peu plus de mémoire vive avec ses 16 Go de RAM. Armé d'un processeur AMD Ryzen 7 4800H et d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, cet ordinateur dispose également d'un espace de stockage de 512 Go pour vos fichiers et applications. Habituellement affiché à 1299 euros, il est actuellement proposé en réduction chez certains revendeurs spécialisés.

Un PC gamer MSI régulièrement en promotion

Disponible à 1499,99 euros au lieu de son tarif habituel de 1599,99 euros, ce PC Portable gamer MSI dispose de sérieux atouts pour combler les joueurs les plus exigeants. Équipé d'un processeur Intel i5 (10e génération) et de 16 Go de mémoire vive, cet ordinateur est suffisamment puissant pour supporter la majorité des jeux actuels y compris les plus récents. Côté affichage, vous pourrez compter sur sa puissante carte graphique GeForce RTX 2070 de chez NVIDIA ainsi que sa résolution de 1920 x 1080 (full HD) pour profiter pleinement de vos jeux et activités multimédia. Livré avec un système d'exploitation (Windows 10) et un disque dur SSD d'une capacité de 1 To, ce PC vous permet d'installer directement vos jeux vidéo préférés.

Notez que l'ensemble de ces PC disposent du système d'exploitation Windows 10 directement intégré. Cela vous permet de profiter de votre nouvelle machine directement, sans devoir repasser à la caisse ou procéder à l'installation d'un OS. Les prix affichés peuvent évoluer rapidement en fonction de l'actualité et des stocks disponibles, alors ne tardez pas trop pour réaliser de bonnes affaires. Nous tâcheront de tenir cette page à jour régulièrement avec les meilleures offres actuelles.