Bon plan écran PC gamer : vagues de promotions chez Lenovo

BON PLAN ECRAN PC GAMER. Ce sont des prix imbattables qui sont actuellement proposés par Lenovo sur différentes références d'écrans PC. Grâce à des promotions et offres de remboursement, il est possible d'obtenir plusieurs références pour pas cher.

Lenovo a décidé de fêter la rentrée avec de nombreuses offres de remboursement sur différentes références d'écrans de PC. Ces dernières vous demanderont uniquement d'envoyer une preuve de votre achat ! Une façon simple et rapide de bénéficier d'un superbe écran pour un prix dérisoire. C'est notamment le cas sur l'écran 27" WLED Q27q-1L qui dispose déjà d'une promotion le rendant disponible pour 220 euros au lieu de son tarif habituel de 270 euros. Il est alors possible d'obtenir un remboursement de 50 euros auprès de Lenovo afin d'obtenir un prix final de 170 euros ! Du jamais vu pour un écran de cette qualité.

Autre écran Lenovo concerné par cette offre : le Q24I-1L est actuellement disponible pour seulement 159,99 euros et conviendra à de nombreuses personnes qui cherchent un écran de bureau simple et pratique. Ce moniteur est également concerné par l'offre de remboursement de chez Lenovo pour un prix final de 109,99 euros ! Encore un tarif jamais vu sur un écran de cette gamme, et disponible pendant quelques jours.

Pour un budget un peu plus élevé, vous pourriez bien être tenté par le G34w-10 avec son sublime écran incurvé de pas moins de 34" ! Un must pour faire du jeu vidéo en excellente qualité. Cet écran, déjà en promotion à 399,99 euros au lieu de son prix de base de 499,99 euros, est également concerné par l'offre du constructeur Lenovo qui vous remboursera 100 euros sur l'achat de ce produit. Du jamais vu pour un écran de cette qualité.

D'autres écrans peuvent être concernés par cette superbe offre de chez Lenovo. Cette dernière se tient actuellement du 10 au 15 septembre. Pour en profiter, il vous suffit de commander un des écrans concernés par l'offre de Lenovo. Vous n'aurez ensuite qu'à vous inscrire sur le site officiel de la promotion et constituer votre dossier de remboursement avant le 15 septembre.

L'Acer Nitro 23" KG242YPbmiipx est une belle référence que l'on verrait bien dans les 300 euros pour ses caractéristiques. Cet écran de PC gamer de chez ACER dispose notamment d'une dalle FHD de 23,8", d'un temps de réponse de seulement 0,5 ms et d'un taux de rafraichissement de 165 Hz. De solides spécificités qui en font un choix idéal pour les gamers les plus exigeants. Il dispose de connectiques HDMI et DisplayPort qui seront parfaits pour être branchés sur votre tour d'ordinateur. Clairement un must have pour un tel prix !

Généralement disponible aux alentours de 230 euros, l'écran de PC gamer Iiyama G-Master G2470HSU-B1 est actuellement en baisse de prix sur de nombreux sites spécialisés. Désormais disponible pour moins de 200 euros, ce moniteur sera un bon choix si vous désirez disposer d'un écran 23" avec une résolution Full HD (1920 x 1080 px). Il conviendra parfaitement pour vos jeux en ligne avec son taux de rafraichissement de 165 Hz et son temps de réponse de 0,8 ms.

Régulièrement numéro 1 des ventes sur Amazon, l'écran PC gamer Dell SE2417HGX est une entrée de gamme de choix si vous désirez disposer d'un écran à faible coût. Il conviendra parfaitement à votre PC et vos jeux avec son écran Full HD et son taux de rafraichissement de 75 Hz. Cet écran dispose de deux ports HDMI et de trois ports USB pour y connecter vos différentes machines et appareils externes. Au niveau audio, vous pourrez compter sur une sortie intégrée ainsi qu'un port pour votre casque. Déjà disponible au petit prix de 139,99 euros, cet écran PC gamer est actuellement en promotion chez Amazon.

Si un écran de PC peut vite s'avérer onéreux, les promotions ne manquent pas. C'est notamment le cas en ce moment chez la Fnac qui affiche -22% sur l'écran AOC Q27G2U/BK. Une promotion également disponible chez quelques autres revendeurs comme Darty ou La Redoute.

Cet écran de 27" est idéal pour lancer vos jeux favoris. Il dispose en outre d'une fréquence de balayage de 144 Hz et d'un temps de réponse de 1 ms afin de répondre rapidement lorsqu'il y a de l'action ! Au niveau des connectiques, vous pourrez compter sur 4 ports USB 3.0, 2 ports HDMI, et un DisplayPort. Il n'y aura donc pas de port VGA si votre tour est un peu ancienne. Habituellement disponible pour 319,99 euros, cet écran est actuellement en promotion à seulement 249,99 euros pour une durée limitée.

Régulièrement concerné par des promotions, l'écran 27GN600-B Ultragear de chez LG est à nouveau disponible sur Amazon. Les stocks risquent cependant de partir assez rapidement tant le produit dispose d'un excellent prix et de jolies caractéristiques avec sa dalle 27", son taux de rafraichissement et son excellent temps de réponse.

Avec son grand écran de 27", son taux de rafraichissement de 144 Hz, et son IPS de 1 ms, cet écran a tout pour combler de nombreux gamers ! Doté d'un design sobre, le LG UltraGear 27GN600-B est facile à brancher à votre ordinateur avec son DisplayPort ou son port HDMI. Il est également compatible avec les technologies NVIDIA Gsync et AMD FreeSync Premium selon votre carte graphique. Habituellement disponible pour 319,99 euros, cet écran est en promotion chez plusieurs revendeurs spécialisés.

Si vous désirez vous équiper avec un écran disposant d'une sublime qualité d'image, vous serez peut-être à la recherche d'un moniteur qui supporte la 4K Full HD. Plusieurs références sont notamment disponibles en promotion comme l'écran LG 27UL650-W de 27". Ce dernier est équipé d'un DisplayPort et de 2 ports HDMI afin de se brancher à votre machine. Il reconstituera parfaitement vos contenus grâce à sa résolution UHD4K. Habituellement proposé à 379 euros, il est actuellement en promotion chez plusieurs revendeurs.

Vous pouvez également trouver un écran encore plus grand avec le BenQ EL2870U de 28" actuellement en promotion sur Amazon. Cet écran est capable d'afficher de la qualité 4K / HDR pour un sublime rendu de vos contenus multimédias. Il fonctionnera parfaitement avec votre PC fixe ou portable, ainsi qu'avec vos consoles de jeux grâce à son DisplayPort et ses deux ports HDMI 2.0. Habituellement disponible pour 315 euros, Amazon propose en ce moment cet écran PC gamer pour 279 euros.

Si vous disposez d'un budget bien plus conséquent, et que vous souhaitez un grand écran incurvé, Amazon a tout de même pensé à vous ! Plusieurs belles promotions sont en cours notamment sur l'écran PC Samsung C49RG90 qui impressionne avec son format ultra-large et sa dalle de 49". Ce produit dispose d'une résolution 5K de 5120 x 1440 pixels capable d'afficher l'intégralité de vos contenus sur un seul écran. Son taux de rafraichissement de 120Hz et son temps de réponse de 4ms vous garantissent de disposer d'une netteté d'image impressionnante, même pour vos jeux les plus gourmands. Attention cependant puisque cet écran ne dispose pas de haut-parleurs intégrés. Habituellement proposé à 1199 euros, le Samsung C49RG90 est actuellement disponible en promotion sur le site d'Amazon.

Pour un budget bien plus modeste, vous pouvez bénéficier d'un écran PC gamer incurvé avec le moniteur MSI Optix G32C4. Cet écran incurvé, idéal pour les petits budgets, dispose d'un affichage LCD à rétroéclairage LED et d'une résolution native Full HD (1080p). Niveau connectiques, le MSI Optix G32C4 dispose d'un DisplayPort, de 2 ports HDMI et d'une prise casque. Habituellement proposé à 269 euros, ce écran PC gamer est parfois disponible en promotion chez certains revendeurs.

Notez que ces prix sont amenés à évoluer rapidement en fonction de l'actualité et des stocks disponibles. Les offres promotionnelles sur les écrans PC Gaming changent très régulièrement. C'est pourquoi nous vous invitons à scruter cette page de temps à autre pour ne pas manquer de bonnes affaires.