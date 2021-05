Bon plan écran PC gaming : 80 euros d'économies chez Fnac et Amazon

BON PLAN ECRAN PC GAMING. Les jours se suivent et les promotions également. Plusieurs écrans de PC dédiés au gaming sont actuellement en promotion chez différents revendeurs comme la Fnac et Amazon qui proposent de jolies baisses de prix sur plusieurs moniteurs.

Posséder une belle tour d'ordinateur pour jouer à ses jeux vidéo préféré c'est bien. Mais encore faut-il disposer d'un écran pour les afficher ! Cela tombe plutôt bien puisque les écrans PC dédiés au gaming ne sont pas particulièrement concernés par la pénurie actuelle qui touche le monde de la tech. Ces écrans capables d'afficher des images toujours plus sublimes et réalistes sont régulièrement en promotion sur différentes sites spécialisés, comme c'est le cas actuellement

Si vous venez de craquer pour une grosse configuration de PC, et que vous n'avez plus énormément de budget pour vous équiper avec un écran, pas de panique ! Plusieurs revendeurs proposent actuellement de belles offres sur des écrans "low cost" qui sont tout de même parfaits pour profiter de vos jeux.

Si vous recherchez un grand écran de 27" en promotion, le LG Ultragear 27GN800-B pourrait bien vous plaire ! Ce moniteur est idéal pour les sessions de jeu avec son taux de rafraichissement de 144 Hz qui vous garantit une réactivité exemplaire lors de vos parties. Il dispose également d'une compatibilité avec les technologies NVIDIA Gsync et AMD FreeSync qui vous accompagneront durant vos sessions selon la carte graphique dont dispose votre PC. Habituellement proposé à 379 euros, cet écran PC dédié au gaming est actuellement en promotion pour 299 euros sur le site de la Fnac.

Ecran Gamer 27GN800-B Fnac 377,49 € 297,49 € Voir

Amazon 379,99 € 299,99 € Voir

Boulanger 379,99 € 299,99 € Voir

La Redoute 379,99 € Voir

Darty 379,99 € Voir

LDLC.com 299,95 € 399,95 € Voir

L'écran PC gaming ASUS TUF Gaming VG27AQ de 27" dispose d'une belle promo chez Amazon. Sa résolution 2560 x 1440 lui permet de disposer d'un affichage 16:9 afin de retranscrire vos jeux préférés en grand format avec des graphismes très bien détaillés. Cet écran sera parfait pour vos parties sur PC, ou même sur vos consoles nouvelles génération (PS5 / Xbox Series X). Au niveau des connectiques, vous disposerez de 2 ports HDMI et d'un DisplayPort. Habituellement disponible au prix de 499 euros, cet écran PC gaming est parfois en promotion sur certains sites.

Ecran PC VG27AQ Amazon 489,95 € Voir

Fnac 496,99 € Voir

Materiel.net 499,96 € Voir

LDLC.com 499,96 € Voir

La Redoute 499,99 € Voir

Darty 499,99 € Voir

Autre référence disponible pour moins de 500 euros : l'écran ACER NitroKG242YPbmiipx de 23" qui dispose d'une résolution Full HD (1080p) avec LCD à rétroéclairage. Côté connectiques, vous disposerez de 2 ports HDMI et d'un DisplayPort. L'écran est également équipé d'une sortie audio si vous ne disposez pas d'un casque pour vos parties de jeux. Habituellement proposé à 324 euros, cet écran PC gaming est en réduction chez CDiscount.

Ecran PC Gamer - ACER NitroKG242YPbmiipx - 23,8- FHD - Dalle IPS - 0.5 ms - 165Hz - 2 x HDMI / DisplayPort 1.2 - AMD FreeSync Cdiscount 324,05 € 180,99 € Voir

Amazon 212,87 € Voir

Fnac 232,38 € Voir

Bien que les écrans incurvés soient souvent à des prix assez élevés, il est parfois possible de trouver ces moniteurs en promotion pour un tarif très honnête. C'est actuellement le cas notamment sur le site de la Fnac qui propose une belle réduction de prix sur l'écran Gaming Lenovo G27c-10 66A3GACBEU Incurvé 27". Ce moniteur vous permettra de vivre pleinement vos contenus multimédias provenant de différents supports avec ses connectiques DisplayPort et HDMI. Il ne dispose cependant pas de haut-parleur intégrés, mais d'une prise Jack pour y brancher votre casque de jeu. Habituellement disponible à 279 euros, cet écran Lenovo incurvé est actuellement à 199 euros sur le site de la Fnac.

Ecran PC G27C-10 Fnac 276,99 € 196,99 € Voir

LDLC.com 269,95 € Voir

La Redoute 269,99 € Voir

Darty 269,99 € Voir

Amazon 274,28 € Voir

Si vous disposez d'un budget bien plus conséquent, et que vous souhaitez vous équiper avec un grand écran incurvé, Amazon a tout de même pensé à vous ! Plusieurs belles promotions sont en cours notamment sur l'écran PC Samsung C49RG90 qui impressionne avec son format ultra-large et sa dalle de 49". Ce produit dispose d'une résolution 5K de 5120 x 1440 pixels capable d'afficher l'intégralité de vos contenus sur un seul écran. Son taux de rafraichissement de 120Hz et son temps de réponse de 4ms vous garantissent de disposer d'une netteté d'image impressionnante, même pour vos jeux les plus gourmands. Attention cependant puisque cet écran ne dispose pas de haut-parleurs intégrés. Habituellement proposé à 1199 euros, le Samsung C49RG90 est actuellement disponible en promotion sur le site de la Fnac.

Ecran PC Gamer C49RG90SSU Fnac 1087,97 € 1025,45 € Voir

Cdiscount 1063,65 € Voir

La Redoute 1248,29 € Voir

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour un budget bien plus modeste, vous pouvez bénéficier d'un écran PC gamer incurvé avec le moniteur MSI Optix G32C4. Cet écran incurvé idéal pour les petits budgets dispose d'un affichage LCD à rétroéclairage LED et d'une résolution native Full HD (1080p). Niveau connectiques, le MSI Optix G32C4 dispose d'un DisplayPort, de 2 ports HDMI et d'une prise casque. Habituellement proposé à 269 euros, ce écran PC gamer est actuellement disponible avec une petite promotion sur Amazon.