MacBook : les nouveaux MacBook M2 en précommande

MACBOOK. Les tout nouveaux MacBook Pro M2 et MacBook Air M2 sont désormais disponibles à la précommande chez plusieurs marchands en attendant leur sortie officielle.

Seulement quelques semaines après leur annonce, les nouveaux MacBook Pro M2 et MacBook Air M2 sont désormais disponibles à la précommande. Vous pouvez notamment vous les procurer sur le site de Darty ou de la Fnac aux prix de 1849 euros et 1599 euros. Notez que les précommandes ne concernent que les MacBook Air M2, puisque les Pro sont d'ores-et-déjà disponibles à la vente.

MacBook Air M2 13" 1849 € VOIR L'OFFRE sur Darty

Il n'aura fallu que 3 mois à Apple pour introduire une nouvelle version du MacBook Pro. Cette dernière, présentée officiellement lors de la WWDC de juin 2022, s'accompagne notamment d'une nouvelle puce M2. Des performances supplémentaires sont annoncées, ainsi qu'une meilleure gestion énergétique de l'appareil.

Les principales caractéristiques du MacBook Pro M2. © Apple

La principale nouveauté du MacBook Pro M2 tient dans son nom : la puce M2. Apple annonce un gain de performance de près de 18% en multitâches par rapport à son précédent processeur, la puce M1 classique. La firme indique également que la puce M2 ne consomme qu'un quart de l'énergie actuellement nécessaires pour les PC portables les plus récents avec un processeur dernière génération.

Le nouveau MacBook Pro M2 n'est disponible qu'avec une seule taille d'écran : 13,3 pouces. Ce dernier dispose toujours d'une dalle Retina, à l'inverse du MacBook Pro M1 Max dévoilé en mars dernier, et qui dispose d'un écran Liquid Retina XDR. Le nouveau MacBook Pro M2 semble donc se positionner en dessous de la version boostée au processeur M1 Max.

© Apple

Le nouveau MacBook Pro M2 est annoncé avec près de 20h d'autonomie, ce qui est supérieur à sa précédente version, mais en dessous de celle du MacBook Pro M1 Max. Le nouveau MacBook Pro M2 dispose cependant de deux nouveautés par rapport à sa version M1 Max : le retour de la TouchBar, et un nouveau chargeur capable de recharger jusqu'à deux appareils en même temps.

Le nouveau MacBook Pro M2 n'est disponible qu'en deux versions selon le stockage désiré : 256 Go et 512 Go. Cette nouvelle machine reste dans une tranche de prix assez élevés, puisqu'elle s'adresse avant tout à des professionnels. Différentes options peuvent également vous permettre de profiter de davantage d'espace de stockage pour votre machine.

Le nouveau MacBook Pro M2 (256 Go) est disponible à 1 599 €.

Le nouveau MacBook Pro M2 (512 Go) est disponible à 1 829 €.

En plus des caractéristiques et du prix du nouveau MacBook Pro M2, Apple a profité de sa conférence Keynote pour dévoiler la date de sortie de ce nouvel appareil. Apple semble cependant avoir eu quelques difficultés d'approvisionnement, puisque le nouveau MacBook Pro M2 n'est disponible que depuis le mois de juin 2022. La constructeur nous a habitué à des sorties bien plus rapprochées, avec généralement quelques jours d'attente entre l'annonce et la sortie d'un nouvel appareil.

Le MacBook Pro M1 toujours disponible

L'autre dernier modèle en date d'ordinateur portable Apple est le MacBook Pro M1. Ce dernier est sorti en fin d'année 2020, et plus exactement au mois de novembre. Comme son nom l'indique, le MacBook Pro M1 est équipé d'un des meilleurs processeurs de la firme baptisé "puce M1". Elle permet à Apple de disposer d'un puissant SoC maison, et donc facile à manipuler et améliorer.

Le MacBook Pro M1 est disponible en plusieurs versions selon vos besoins de stockage et taille d'écran. Ce dernier est disponible à partir de 1449 €, mais dispose régulièrement de promotions très intéressantes tout au long de l'année. Vous pouvez retrouver les différents modèles chez plusieurs revendeurs spécialisés comme la Fnac ou Darty.

Ordinateur MACBOOK Pro New M1 8 256 Argent Neuf à partir de 1603,22 € Occasion à partir de 1050,00 € Rakuten 1603,22 € Voir

La Redoute 1621,99 € Voir Rakuten 1603,22 € 1050,00 € Voir

Le MacBook Air est une version un peu plus accessible du célèbre ordinateur portable d'Apple. Ce dernier n'est notamment pas pourvu de la célèbre "Touch Bar" de navigation. S'il reste moins puissant et dispose d'une autonomie plus faible que le MacBook Pro, le Air reste toujours une excellent alternative pour les budgets les plus modestes.

Le nouveau MacBook Air M2 est une version améliorée du plus célèbre ordinateur de la firme. Comme son nom l'indique, cet appareil est équipé de la nouvelle puce M2 afin de disposer de performances améliorées. Apple a également mis l'accent sur l'efficacité énergétique de sa nouvelle puce, qui serait également revue et améliorée par rapport à la dernière génération de MacBook Air.

Le nouveau MacBook Air M2 est disponible en quatre coloris. © Apple

Le nouveau MacBook Air M2 est notamment pourvu d'un port de charge MagSafe. Les utilisateurs pourront ainsi recharger plus efficacement leur appareil, grâce à un câble magnétique facile à raccorder ou à détacher, même en cas d'accident. Le MacBook Air M2 est également pourvu de deux ports Thunderbolt ainsi que d'une prise Jack 3,5 mm pour y connecter vos accessoires audio comme un casque ou des écouteurs.

Enfin, l'écran du MacBook Air M2 a également été amélioré. Les bords sont nettement plus fins que pour l'ancienne version, et la dalle Retina est désormais Liquid Retina, tout en passant de 13,3 pouces à 13,6 pouces. De quoi profiter davantage de vos contenus audiovisuels avec une qualité améliorée.

Quel est le prix du nouveau MacBook Air M2 ?

Apple a profité de sa conférence Keynote pour dévoiler le MacBook Air M2. Le constructeur a passé de longues minutes afin de présenter les nouveautés de ce produit qui s'axent principalement autour de la puce M2. Les prix ont également été dévoilés avec deux versions disponibles selon vos besoins en espace de stockage.

Le nouveau MacBook Pro M2 (256 Go) est disponible à 1 499 €.

Le nouveau MacBook Pro M2 (512 Go) est disponible à 1 849 €. MacBook Air M2 13" 1849 € VOIR L'OFFRE sur Darty

Ce nouveau MacBook Air M2 est déjà disponible en pré-commande, pour une sortie estimée à juillet 2022. En attendant, vous pouvez toujours retrouvez sa précédente version qui reste toujours disponible à la vente chez plusieurs marchands partenaires.

Contrairement à ses habitudes, il faudra patienter un peu pour mettre la main sur le MacBook Air M2. Apple a dévoilé la date de sortie de sa nouvelle machine, et cette dernière sera d'abord disponible sur la boutique officielle du constructeur. Les précommandes sont déjà ouvertes sur l'Apple Store pour une sortie du MacBook Air M2 prévue au mois de juillet 2022.

Plusieurs rumeurs font régulièrement état de nouveaux iMac et MacBook à venir. Selon plusieurs analystes, Apple prévoiraient de dévoiler jusqu'à 5 nouvelles versions de ses ordinateurs portable durant l'année 2022. Restez donc connectés pour ne rien manquer de ces futures annonces !