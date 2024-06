Dans quelques jours, les Français pourront découvrir le nouveau film d'animation Pixar au cinéma. Il a déjà réalisé un score historique et réalisé un record au box-office américain.

Prêts à replonger dans le cerveau tumultueux de Riley ? Vice-Versa 2, suite directe du film d'animation à succès critique et populaire sorti en 2015, revient cette semaine au cinéma. C'est ce mercredi 19 juin qu'il sera possible de plonger dans le monde émotionnel de la jeune fille qui débute sa crise d'adolescente. Joie, Dégoût, Colère, Peur et Tristesse sont pour l'occasion rejoint par de nouvelles émotions : Envie, Ennui, Embarras et surtout Anxiété.

S'il faut encore un peu patienter avant de découvrir le nouveau-né Pixar en France, celui-ci est déjà sorti dans d'autres pays, aux Etats-Unis notamment. Et il a déjà battu un record pour son premier week-end d'exploitation : Vice-Versa 2 a déjà engrangé 295 millions de dollars au box-office mondial, et réalise avec ce score le meilleur démarrage de tous les temps pour un film d'animation.

En parallèle, le film d'animation a déjà raflé 155 millions de dollars au box-office nord-américain selon le cabinet spécialisé Exhibitor Relations, dont les données sont partagées par l'AFP. Il s'agit à la fois du second meilleur démarrage d'un film Pixar outre-Atlantique (derrière Les Indestructibles 2) et du meilleur démarrage pour un film depuis la sortie de Barbie en juillet 2023. A voir si les Français répondent également présents ce mercredi.

"Vice-Versa 2 - Interview"

Rappelons que le public a d'énormes attentes avant de voir Vice-Versa 2 au cinéma. Il faut dire que le premier épisode avait été un véritable succès populaire et critique, remportant l'Oscar du meilleur film d'animation en 2016. La bande-annonce de la suite a également prouvé l'énorme attente du public, puisqu'elle a été vu près de 157 millions de fois, relate l'AFP.

Synopsis - Riley est désormais âgée de 13 ans. Et l'heure de la crise d'adolescence a visiblement sonné, puisque le siège des émotions devient un lieu chaotique à l'équilibre précaire !