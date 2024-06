Alliance RN-LR, en direct : Eric Ciotti visé par une enquête, l'accord en danger ?

Au moins 62 candidats devraient défendre l'alliance avec le RN lors des élections législatives. Cependant, ce lundi, une enquête a été ouverte contre Eric Ciotti pour "détournements de fonds publics".

En direct

18:33 - Un soutien de Ciotti démis de ses fonctions Délégué LR de la 2ème circonscription du Nord, Baptiste Crépelle assure avoir été démis de ses fonctions à cause de son soutien à Eric Ciotti. "Je condamne avec force cette manoeuvre illégale qui ne respecte aucunement les statuts et le règlement intérieur de notre parti", a-t-il dénoncé. Il a également réaffirmé ses positions : "Ayons le courage d'être de droite, suivons la démarche d'union engagée par le Président de notre mouvement, Eric Ciotti. Notre pays en a plus que jamais besoin".

18:08 - Une alliance RN-Reconquête ? Alors qu'Eric Ciotti a formé une alliance avec le RN, qu'en est-il d'Eric Zemmour ? Invité sur On marche sur la tête sur Europe 1 et interrogé sur un potentiel accord entre les deux partis au second tour, dans les 330 circonscriptions où des candidats Reconquête ont été investis, le président du parti est resté assez vague : "Je serai responsable", a-t-il simplement affirmé, ne fermant pas totalement les portes. Il est également revenu sur le cas de Marion Maréchal, qui s'est placé en faveur de l'alliance LR-RN. "Ça va mieux. La trahison, la douleur, la souffrance, la fureur, c'est derrière moi", a-t-il assuré.

17:38 - Plusieurs mois avant l'audience sur l'exclusion de Ciotti Alors que le bureau politique LR a acté à deux reprises l'exclusion d'Eric Ciotti du parti suite à son alliance avec le RN, le tribunal judiciaire avait finalement invalidé cette décision. Selon les informations de RTL, l'audience sur le fond de cette affaire n'aura lieu que le 14 octobre prochain. Son exclusion étant jusque là suspendue, il peut être investi au nom de LR.

17:28 - Eric Ciotti pointe du doigt un candidat LFI Eric Ciotti ne cesse de promouvoir son "union de droite". Ce lundi, il a repris un article du JDD qui mettait en avant les tweets d'Aly Diouara, un candidat investi pour les législatives par LFI. Dans un tweet publié le 12 mai, il appelait à "rejeter avec force et dégoût les discours nationaux de certains de nos dirigeants locaux", et "parmi eux, les élus du Parti socialiste de Seine-Saint-Denis qui font campagne (sans aucune honte) pour le candidat sioniste de la droite libérale de gôche (sic), Raphaël Glucksmann". Eric Ciotti prend cet exemple pour appuyer sa conviction selon laquelle "le danger de l'extrême gauche est réel".

17:04 - Eric Ciotti au JT de 20h Alors que son alliance avec le RN se précise, Eric Ciotti sera ce lundi soir au Journal de 20h sur France 2. Il répondra aux questions d'Anne-Sophie Lapix.

16:17 - Jérôme Garcia face à Darmanin Jérôme Garcia, déjà candidat LR en 2022, dans la 10ème circonscription du Nord, a assuré qu'il était bien en liste pour les LR face à Gérald Darmanin alors que la candidate investie, Appolline Mignot, avait finalement renoncé à sa candidature dimanche et que personne ne semblait se placer face au ministre de l'Intérieur, en plus des candidats RN et Reconquête. Jérôme Garcia a accusé ce dernier d'avoir "négocié pour n'avoir aucun candidat LR" face à lui.

15:09 - L'enquête à l'encontre d'Eric Ciotti est, selon lui, "une manipulation politique évidente" Le député des Alpes-Maritimes a dénoncé dans un communiqué "une manipulation politique évidente" après l'ouverture d'une enquête préliminaire pour "détournements de fonds publics" à son encontre. "Il est à noter que le signalement à l’origine de cette procédure a été déposé opportunément par un très proche de mon opposant Christian Estrosi (maire de Nice, aujourd'hui membre du parti d'Édouard Philippe Horizons)", a-t-il ajouté. "Je ne me sens pas concerné par cette affaire. Ma sérénité est totale", a-t-il affirmé vis-à-vis des accusations qui pèsent contre lui. Cette enquête pourrait-elle fragiliser son alliance avec le RN ? Selon Eric Ciotti, il n'y aura pas de marche arrière : "Je rassure les Français, rien ne me fera céder et reculer, personne ne pourra ni m'intimider, ni me museler. J'ai le cuir épais et fais confiance à la justice", a-t-il assuré.

14:58 - Première divergence entre Bardella et Ciotti ? Jean-Philippe Tanguy, lundi 17 juin, sur BFMTV, a assuré qu'en cas de victoire du RN aux législatives, la réforme des retraites portant sur l'âge légal de départ à 64 ans "sera abrogée à l'automne". Il a expliqué que le parti ne veut pas "mettre la pagaille" pendant les Jeux olympiques. Eric Ciotti avait, de son côté, soutenu cette réforme la jugeant "nécessaire voire indispensable". Est-ce le symbole d'une première divergence d'opinion dans l'alliance ? Le Nouveau Front populaire a, pour sa part, promis d'abroger cette réforme dès l'été en cas de majorité.

13:56 - Pas de candidat LR face à Gérald Daramin Le parti Les Républicains a décidé de ne pas présenter de candidat face au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à Tourcoing. Il sera néanmoins opposé à un candidat divers droite, un RN et un Reconquête pour les législatives. Appolline Mignot, la candidat LR investie, a renoncé dimanche à sa candidature. Le ministre est accusé d'avoir négocié pour n'avoir personne des LR face à lui.

13:35 - Le directeur de campagne d'Eric Ciotti sort du silence Une nouvelle enquête pour "détournement de fonds publics" a été ouverte à l'encontre d'Eric Ciotti. "C'est une énième boule puante, lancée par un candidat concurrent, qui avait perdu les élections en 2022 et qui est désormais correspondant au local d'Anticor", a dénoncé le directeur de campagne d'Éric Ciotti dans une déclaration écrite transmise à franceinfo. "Il a accusé Éric Ciotti d'avoir oublié de payer son parking sur le port de Nice. C'est ridicule et minable au vu des enjeux", a-t-il ajouté. Il assure que cette affaire sera rapidement "battu en brèche" et n'aura donc "pas d'impact sur le résultat à venir".

12:22 - Eric Ciotti visé par une enquête Eric Ciotti, à l'origine de l'alliance RN-LR, serait, selon Le Figaro, visé par une nouvelle enquête à la suite d'un signalement d'un représentant dans les Alpes-Maritimes de l'association contre la corruption Anticor. Le parquet de Nice aurait ouvert une enquête pour "détournement de fonds publics" durant la campagne des législatives de 2022 d'Eric Ciotti. Le représentant local de l'association aurait pointé du doigt l'utilisation détournée de cartes de parking à proximité de la permanence du port du député de Nice, mise à disposition gratuitement par la chambre du commerce et de l'industrie. Eric Ciotti en aurait profité avec plusieurs collaborateurs durant la campagne de 2022 pour venir travailler dans les bureaux de la permanence. Eric Ciotti a déjà été visé par une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics suite à des soupçons de cumuls d'emplois au conseil départemental des Alpes-Maritimes.

11:32 - Qui est Virgile Vanier-Guérin, l'adversaire LR d'Eric Ciotti à Nice ? Virgile Vanier-Guérin, investi par Les Républicains, sera opposé à Eric Ciotti dans la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes. Il s'agit d'un entrepreneur d'une quarantaine d'années, spécialisé dans la logistique. "Je suis un cadre commercial, autodidacte et ambitieux, ayant à son actif des réussites dans les secteurs Vinicoles, du Transport, la Logistique et du E-Commerce depuis 24 ans", se présente-t-il sur Linkedin. Selon l'AFP, il est "un sympathisant de droite qui est venu voir LR pour être candidat" suite à l'annonce de l'alliance d'Eric Ciotti avec le RN.

10:57 - Quel logo sur les affiches de campagne pour l'alliance de Ciotti ? La question des logos sur les affiches de campagne s’annonce compliquée, au vu des alliances nouées entre les partis. Quel logo doivent choisir les candidats LR favorables à l'alliance avec le RN ? Sébastien Laye, qui vient d'être investi par Eric Ciotti sur la 10ème circonscription des Hauts-de-Seine face à Gabriel Attal, a dévoilé, selon Le Figaro, qu'il écrira sur ses tracts de campagne "membre des Républicains investi par la présidence des Républicains et le Rassemblement national", accompagné des deux logos, LR et RN.

10:48 - Edouard Phillipe déplore une "tentative honteuse d'Éric Ciotti d'exploser le parti" "En très peu de temps il s'est déjà passé beaucoup de choses", a estimé Édouard Philippe sur BFMTV-RMC, concernant la campagne pour les élections législatives. Il a aussi dénoncé une "tentative honteuse d'Éric Ciotti d'exploser le parti LR" suite à l'alliance avec l'extrême-droite. Édouard Philippe a alors déclaré : "Les deux extrêmes me font peur".