Législatives 2024, en direct : déjà un clash Ciotti-Bardella sur le programme ?

Ce lundi, le député RN sortant, Jean-Philippe Tanguy, a réaffirmé que le parti de Jordan Bardella souhaitait abroger la réforme des retraites portant l'âge légal à 64 ans "à l'automne", a-t-il précisé. Une décision pourtant aux antipodes de ce que défendait le candidat à la primaire LR Éric Ciotti en 2021.

Sommaire Législatives 2024 : les dernières infos

Dates des élections législatives

Candidats

Sondages L'essentiel Les élections législatives 2024 auront lieu les 30 juin et 7 juillet prochains. Les partis avaient jusqu'au dimanche 16 juin à 18h pour déposer les candidatures. Ce lundi 17 juin marque le coup d'envoi de la campagne officielle, qui prendra fin le 28 juin.

Alors que Les Républicains (LR) continuent de se diviser sur la stratégie à adopter dans ces législatives 2024, entre partisans et opposants à une alliance avec le RN, ce sont les précédentes élections législatives qui viennent rattraper le président du parti. Eric Ciotti est en effet visé par une enquête pour détournement de fonds publics lors de sa campagne des législatives en 2022, après un signalement de l'association Anticor, a appris franceinfo ce lundi. Réagissant par écrit à cette information auprès de franceinfo, son directeur de campagne a déploré une "énième boule puante". "C'est ridicule et minable au vu des enjeux", a-t-il fustigé. De son côté, le Niçois a dénoncé "une manipulation politique évidente".

Parallèlement, ce lundi matin le député sortant du RN, Jean-Philippe Tanguy, a expliqué au micro de BFMTV que le parti de Jordan Bardella souhaite abroger "à l'automne" l'âge légale à 64 ans du départ à la retraite en cas de victoire du Rassemblement national. Un point qui montre, plus que jamais, les programmes aux antipodes que défendaient jusqu'à présent Éric Ciotti avec les LR et le Rassemblement national de Jordan Bardella. De quoi mener au clash les deux nouveaux alliés ?

Lors d'une conférence de presse dimanche, Kylian Mbappé a appelé "tous les jeunes à aller voter", alors que "les extrêmes sont aux portes du pouvoir". Interrogé sur cette déclaration lors d'un entretien ce lundi sur RTL, Gabriel Attal a indiqué : "Les jeunes qui parlent aux jeunes, qui sont des modèles pour eux, sont dans leur rôle quand ils les appellent à accomplir un devoir civique, qui est celui du vote."

Dans un communiqué relayé par Le Monde, la majorité présidentielle a indiqué ne pas présenter de candidats aux législatives dans 65 circonscriptions. Des circonscriptions "où on sait que ce ne seraient pas nos candidats qui seraient les mieux placés pour éviter la victoire des extrêmes, et dans ces cas-là, on soutient un autre candidat", a expliqué Gabriel Attal ce lundi sur RTL.

En direct

15:55 - Après Kylian Mbappé et bien d'autres, Thierry Henry appelle à faire "barrage aux extrêmes" Le monde du ballon rond se mobilise, à quelques semaines du premier tour des législatives. En conférence de presse, le sélectionneur des Bleuets a pris les devants en répondant à la question qui allait sans aucun doute lui être posée : "Avant de commencer [...] Juste pour dire que je partage tout ce qui a été dit sur le sujet que vous connaissez bien, si on rentre dans la politique. Je partage ce qui a été dit par les joueurs et le sélectionneur", a-t-il déclaré, citant "Marcus, Ousmane, Kylian, le coach". Et Thierry Henry d'ajouter : "Je pense qu'il y a quelque chose d'important. Ce qui peut faire barrage aux extrêmes c'est voter donc… Allez voter ! Personnellement je suis contre tout ce qui divise et un peu plus pour ce qui peut unir." 15:53 - Qui sont les candidats aux élections législatives dans la 11e circonscription de Seine-et-Marne ? Le député sortant, le patron des socialistes Olivier Faure, a naturellement été réinvesti par le Nouveau Front populaire dans sa circonscription. Voici la liste complète des candidats aux législatives 2024 : Anne de la Torre (Lutte ouvrière)

Olivier FAURE (Nouveau Front populaire)

Thomas Ianz (UDI)

Vincent Paul-Petit (LR-RN)

Dominique Mahé

Flore Creantor 15:42 - Une semaine après la dissolution de l'Assemblée, les procurations ont le vent en poupe 409 226. C'est le nombre de procurations déjà réalisées en une semaine, après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale et donc l'organisation d'élections législatives anticipées. Le chiffre dévoilé par Beauvau est fort. C'est 6,5 fois plus que lors des législatives 2022 à la même période, soit entre 20 et 14 jours avant le scrutin, insiste le ministère qui se réjouit par ailleurs que "91% des procurations ont été établies via une voie partiellement ou totalement dématérialisée". À noter toutefois qu'en 2022, les législatives étaient annoncées de longue date et succédaient à la présidentielle. Le contexte était donc bien différent, ce qui peut en partie expliquer cette ruée vers les procurations, au-delà bien sûr du regain d'intérêt des Français pour le scrutin alors que la France connaît une situation politique inédite. 15:33 - La ministre des Sports salue les "propos exemplaires" de Kylian Mbappé En conférence de presse dimanche, le prodige du ballon rond avait affirmé être "contre les extrêmes" et appeler "les jeunes à aller voter", insistant sur le fait que "les extrêmes sont aux portes du pouvoir". Une prise de parole aujourd'hui salué par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. "Kylian a parlé de manière absolument exemplaire hier, avec ses mots. Il a voulu parler à la jeunesse dans un moment totalement inédit et décisif pour l'avenir", a-t-elle commenté en marge de nouveaux tests sur la Seine, où se tiendra dans quelques semaines la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. 15:26 - Après l'ouverture d'une enquête préliminaire à son encontre, Éric Ciotti réagit "Je ne me sens pas concerné par cette affaire. Ma sérénité est totale", a estimé dans un communiqué Éric Ciotti ce lundi alors qu'une enquête préliminaire pour "détournement de fonds publics" le visant a été ouverte, a-t-on appris plus tôt dans la journée. Dénonçant "une manipulation politique évidente", il a tenu à rassurer ses électeurs. "Rien ne me fera céder et reculer, personne ne pourra ni m'intimider, ni me museler. J'ai le cuir épais et fais confiance à la justice", a-t-il renchéri. 15:13 - Jordan Bardella et Éric Ciotti loin d'être sur la même longueur d'onde sur les retraites Sur BFMTV ce lundi, Jean-Philippe Tanguy, député RN sortant, a confié qu'en cas de victoire du RN aux législatives, la réforme des retraites portant l'âge légal à 64 ans "sera abrogée à l'automne". Un point que le président du parti d'extrême droite, Jordan Bardella, avait lui-même précédemment qualifié d'"important". Mais qu'en pense Éric Ciotti ? Comme le rappelle la chaîne d'information en continu, encore candidat à la primaire LR en 2021, il défendait une réforme plus radicale que celle finalement adoptée l'an passé par le gouvernement Borne. Il était notamment question de relever l'âge de départ à... 65 ans en 2027, d'aligner le public sur le privé, de supprimer les régimes spéciaux ou encore de mettre en place un dispositif de carrière longue qui n'aurait pas donné accès à la retraite avant 63 ans. 14:26 - Pas de candidat LR face à Gérald Darmanin dans le Nord La candidate investie par Les Républicains dans la 10e circonscription du Nord, où Gérald Darmanin est candidat à sa réélection, a renoncé dimanche à se présenter, a fait savoir la fédération du parti dans le Nord, rapporte BFMTV. "Ce n'est pas une stratégie, mais un concours de circonstances", a expliqué le président de LR dans le Nord, Antoine Sillani, selon des propos relayés par franceinfo. Gérald Darmanin fera néanmoins face à un candidat divers droite, un RN et un Reconquête lors des législatives. 14:11 - Le RN veut abroger la réforme des retraites "à l'automne" en cas de victoire, affirme Jean-Philippe Tanguy Le député RN sortant Jean-Philippe Tanguy a indiqué, ce lundi sur BFMTV, que la réforme des retraites "sera abrogée à l'automne" si le parti d'extrême droite remporte les élections législatives. Il a justifié son choix par le fait de ne pas vouloir "mettre la pagaille" pendant les JO. Des propos qui interviennent après le pas de côté de Jordan Bardella sur le sujet. Le président du RN était en effet revenu sur la promesse d'abroger cette réforme en cas de victoire aux législatives, estimant que ce sujet était "important" mais pas "prioritaire", comme le rapporte Le Monde. Sur le fond, le RN soutient "la réforme qui avait été proposée par Marine Le Pen, à savoir que les personnes qui ont commencé à travailler tôt, avant 20 ans, sous réserve d’un certain nombre de trimestres évidemment, pourront partir avant 60 ans", a rappelé Jean-Philippe Tanguy. 13:55 - Olivier Faure et Sandrine Rousseau soutiennent Jérôme Guedj, confronté à une candidature dissidente Si Jérôme Guedj fait face à une candidature dissidente dans la 6e circonscription de l'Essonne, où il est candidat à sa réélection, le député socialiste sortant peut néanmoins se targuer du soutien de personnalités influentes à gauche, notamment au sein de son parti. "Le candidat du Front populaire dans cette circonscription, c'est Jérôme Guedj", a affirmé le premier secrétaire du PS ce lundi sur franceinfo. "C'est le seul qui puisse avoir notre soutien", a ajouté Olivier Faure. "Une candidature Front populaire face à lui est indigne", a également réagi la députée écologiste Sandrine Rousseau, ce lundi sur X. Pour rappel, Jérôme Guedj a refusé d'être investi sous la bannière du Nouveau Front populaire pour ces législatives, face à la présence des insoumis dans l'union des partis de gauche. 13:41 - Le directeur de campagne de Ciotti dénonce une "énième boule puante" après l'enquête visant le patron des LR Alors qu'Eric Ciotti est visé par une enquête pour détournement de fonds publics dans le cadre de sa campagne pour les élections législatives en 2022, son directeur de campagne a dénoncé "une énième boule puante lancée par un candidat concurrent, qui avait perdu les élections en 2022 et qui est désormais correspondant au local d'Anticor", dans un message écrit communiqué à franceinfo. Selon les informations de franceinfo, cette enquête a été ouverte par le parquet de Nice à la suite d'un signalement fait par un référent de l'association de lutte contre la corruption. Ce référent était bien candidat aux législatives en 2022, dans une autre circonscription des Alpes-Maritimes que celle d'Eric Ciotti. "Tout cela sera battu en brèche dans les prochains jours et cela restera comme une de ces fourberies qui ont marqué cette campagne législative et qui n’auront pas d’impact sur le résultat à venir", a assuré le directeur de campagne du président des Républicains, qualifiant ce signalement de "ridicule et minable au vu des enjeux". 12:47 - Eric Ciotti visé par une enquête pour détournement de fonds publics lors de sa campagne des législatives 2022 Selon les informations recueillies ce lundi par franceinfo auprès du procureur de la République de Nice, le parquet de Nice a ouvert, le 31 mai, une enquête pour détournement de fonds publics dans laquelle le président de LR est visé, et plus particulièrement sa campagne lors des élections législatives de 2022. L'enquête résulte d'un signalement de l'association de lutte contre la corruption Anticor. Comme l'explique franceinfo, ce signalement porte sur le détournement de cartes de parking au port de Nice. Elles auraient été accordées gratuitement à des proches d'Eric Ciotti par la Chambre de commerce et d'industrie. 12:44 - "Tristesse !" : Jérôme Guedj réagit à la candidature dissidente face à lui Le député socialiste sortant Jérôme Guedj a déploré, ce lundi sur X, la présentation d'une candidature dissidente face à lui dans la 6e circonscription de l'Essonne, où il est candidat à sa réélection. "Tristesse ! Une candidature dissidente face à moi, portée par ma suppléante (25 ans de militantisme ensemble). Seul motif : le refus de comprendre mon combat pour des valeurs", a-t-il écrit sur le réseau social. Attaqué durant la campagne des européennes par LFI, Jérôme Guedj a refusé d'être investi sous la bannière du Nouveau Front populaire en raison de la présence des insoumis dans cette alliance. Hella Kribi-Romdhane a annoncé, dans une vidéo publiée dimanche sur Facebook et relayée par Le Nouvel Obs, sa candidature dans cette circonscription "au nom du Nouveau Front populaire". Il s'agit d'une candidate du parti Générations.s. Son suppléant est l'insoumis Philippe Juraver. Or, comme le note Le Figaro, l'accord entre les partis du Nouveau Front populaire prévoit que cette circonscription soit réservée aux socialistes. 12:28 - Rachida Dati juge les propos de Kylian Mbappé "apaisants" et "équilibrés" Invitée à réagir ce lundi sur Sud Radio aux propos de Kylian Mbappé, qui a appelé la veille à aller voter face "aux extrêmes", Rachida Dati a jugé les propos du footballeur "apaisants" et "équilibrés". "J'ai trouvé que c'était nuancé, et que finalement, c'était très politique", a ajouté la ministre de la Culture, disant de la star des Bleus que "c'est un jeune homme qui est assez humble". 12:13 - Clément Beaune appelle à un "front anti-extrêmes" Candidat à sa réélection aux législatives sous la bannière de la majorité présidentielle, l'ancien ministre des Transports a appelé, lors d'une interview sur LCI ce lundi, à un "front anti-extrêmes". "Il faut éviter une majorité du RN dans les urnes d'abord, mais ensuite, il faudra construire une majorité alternative", "y compris à des gens de gauche qui refusent cette logique du Front populaire", a estimé Clément Beaune. 11:57 - La majorité présidentielle revient sur le choix de ne pas présenter de candidats partout Dans un communiqué relayé ce lundi par Le Monde, la majorité présidentielle a indiqué qu'elle ne présente pas de candidats dans 65 circonscriptions. Dans ces circonscriptions, "nous avons considéré que le vote utile pour lutter dès le premier tour contre les extrêmes était ailleurs, et qu’il nous faut tendre la main à d’autres élus. C’est pourquoi nous n’avons pas présenté de candidat", explique le camp présidentiel, évoquant une "stratégie responsable de vote utile". Au total, la majorité présente des candidats dans 489 circonscriptions. "Les 23 circonscriptions restantes concernent les Outre-mer et la Corse, où la situation fait l’objet d’une stratégie spécifique au local", précise le communiqué. LIRE PLUS

En savoir plus

Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale seulement quelques minutes après l'annonce des premières estimations des résultats aux élections européennes le dimanche 9 juin. Une décision "grave, lourde" prise au regard de la victoire écrasante du Rassemblement national au scrutin européen. "Je fais confiance au peuple français pour faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. J'ai entendu votre message, vos préoccupations, et je ne les laisserai pas sans réponse", a déclaré le président de la République. Par cette décision, et l'appel à l'article 12 de la Constitution de la 5e République, Emmanuel Macron a de facto acté l'organisation d'élections législatives anticipées visant à composer une nouvelle Assemblée nationale.

Les Français seront donc appelés à voter à nouvelles élections qui arriveront vite, très vite puisque la Constitution prévoit de nouvelles élections dans les 20 à 40 jours suivant la dissolution. Emmanuel Macron a déjà arrêté les dates du scrutin : le premier tour de législatives 2024 se tiendra le dimanche 30 juin prochain, suivi du second tour une semaine plus tard le dimanche 7 juillet 2024. Soit moins de trois semaines après l'annonce du chef de l'Etat. Pourquoi si tôt ? Et bien parce qu'en du délai prévu par la Constitution, l'agenda des prochains mois est chargé notamment avec le début des Jeux Olympiques et la période estivale et de vacances scolaires en suivant, ce qui limitait les options pour organiser les scrutins.

Dès le lendemain de l'annonce sur la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation d'élections législatives, les différents partis sont entrés en campagne, laquelle sera expresse avec à peine trois semaines entre l'annonce et les scrutins. La première étape clé est celle du dépôt des candidatures dont la date limite est fixée au vendredi 14 juin, pour permettre à la campagne officielle de débuter dès le lundi 17 juin et respecter les deux semaines de campagne avant un scrutin.

L'heure est aux négociations avant le lancement de la campagne officielle. La gauche a été la première a appelé à une union et même à la formation d'un "nouveau front populaire" dès le 10 juin. Après des réunions et plusieurs jours de discussions, les quatre forces de gauche ont annoncé avoir trouver un "accord de principe" sur les répartitions des 577 circonscriptions en vue des législatives pour présenter un candidat unique dès le premier tour. Selon cet accord LFI présentera 229 candidats, le PS en aura 175, EELV en aura 92 et le PCF en aura 50. "Le travail essentiel sur le programme est toujours en cours de discussion", selon les socialistes qui affirment qu'il n'y aura "aucune concession sur nos valeurs".

A droite aussi des alliances sont en discussion, mais elles créent du remous. Le président du parti Les Républicains a propose une alliance avec le Rassemblement national qui s'est montré enclin à un rapprochement. Mais c'était sans compter sur la majorité des membres LR qui s'opposent à l'alliance et exigent la destitution d'Eric Ciotti. Le parti zemmouriste Reconquête a aussi tenté de se rapprocher du RN via Marion Maréchal, mais le parti lepéniste a refusé une alliance par crainte que les idées plus radicale de la zemmouriste ne le desserve.

Face à ces deux alliances en formation, la majorité présidentielle réagit. Emmanuel Macron chercher à élargir sa majorité aux forces qu'il considère comme faisant partie de l'arc républicain, notamment la gauche socialiste et la droite des Républicains. Il a surtout fustigé l'extrême gauche et l'extrême droite et dénoncé des alliances "contre-nature".

Les premiers sondages sur les résultats des élections législatives 2024 ont commencé à être publiés dès le lendemain de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Les études donnent pour l'heure l'avantage au Rassemblement national avec plus de 30% des intentions de vote. L'union de la gauche arrive en suivant à la deuxième position avec un peu plus de 20% et la majorité présidentielle n'est donnée qu'en troisième position sous la barre des 20%. Les mêmes études accordent donc logiquement plus de sièges au RN.

Selon l'étude Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche du 12 juin, le RN deviendrait le groupe majoritaire avec 220 et 270 sièges (contre 89 actuellement). L'alliance de la gauche formerait la deuxième force avec 150 à 190 sièges (contre 153) et le groupe de la majorité présidentielle perdrait en puissance avec 90 à 130 sièges (contre 249). Les Républicains passeraient à 30 ou 40 sièges (contre 74).