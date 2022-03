MacBook : quelles annonces prévues pour la keynote ?

MACBOOK. La keynote Apple de ce 8 mars devrait présenter de nouveaux ordinateurs MacBook au grand public. Découvrez les possibles annonces à venir, ainsi que les modèles déjà disponibles.

Les ordinateurs Mac font parti des produits les plus réputés de chez Apple. Qu'il s'agisse du MacBook Pro, du MacBook Air, de l'iMac ou du Mac mini, chaque personne peut disposer de l'ordinateur qui peut lui convenir pour la bureautique ou les loisirs. Découvrez l'ensemble des rumeurs concernant les nouveaux Mac à venir, ainsi que les modèles déjà disponibles et parfois en promotion.

M1 Pro et M1 Max. Voilà le nom des derniers processeurs dévoilés par Apple pour ses MacBook. La firme de Cupertino en a profité pour lever le voile sur ses nouveaux MacBook Pro. Ces derniers sont notamment pourvus de deux tailles d'écrans : 14" et 16". Allez-vous craquer pour un MacBook Pro avec la puce M1 Pro ? Ou la M1 Max ? Le choix est vôtre et dépendra surtout de votre besoin de puissance. Apple promet jusqu'à 3,7x plus de puissance par rapport à ses anciens modèles.

© Apple

Les nouveaux MacBook Pro disposent d'une durée d'autonomie d'environ 21h (selon usage), ce qui en fait parmi les meilleurs élèves dans leur catégorie. Il est également pourvu d'une nouvelle caméra intégrée de 1080p compatible avec la technologie ProMotion. Ils ne sont plus équipés de la célèbre Touch Bar, mais d'un Magic Keyboard plus classique et adapté aux frappes rapides.

Les nouveaux MacBook ne manquent pas d'options pour répondre à vos besoins. Ces derniers restent dans une tranche de prix assez élevés, puisqu'ils s'adressent à des professionnels. Différentes options peuvent également vous permettre de profiter de davantage d'espace de stockage pour votre machine.

Le nouveau MacBook Pro 14 pouces est disponible à partir de 2 249 €.

Le nouveau MacBook Pro 16 pouces est disponible à partir de 2 749 €.

Les nouveaux MacBook Pro sont d'ores-et-déjà disponibles en précommande sur l'Apple Store et bientôt chez les revendeurs officiels. Vous pouvez déjà mettre la main sur votre exemplaire afin de le recevoir dès la sortie officielle, mardi 26 octobre.