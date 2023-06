Le MacBook Air M2 perd 350 euros avec les soldes Fnac

Les soldes frappent fort à la Fnac avec de très belles offres sur les MacBook Air M1 et M2. Profitez de plusieurs centaines d'euros de réduction sur ces puissants ordinateurs de chez Apple.

La Fnac participe activement aux soldes d'été 2023 avec de grosses offres sur de multiples produits. L'enseigne propose notamment un excellent prix barré sur le MacBook Air doté de la puce M2 d'Apple. Ce ordinateur portable, excellent pour la bureautique, s'affiche actuellement aux alentours des 1509 euros en profitant d'une première baisse de prix et d'un bonus de reprise sur votre ancien appareil.

Notez qu'il s'agit de la version avec 512 Go d'espace de stockage. Vous disposerez donc de bien plus de place pour stocker vos jeux, applications et fichiers préférés. Les options de stockage chez Apple coûtent cher, et cette promotion de la Fnac est donc la bienvenue ! Nous vous ajoutons également les promotions actuellement disponibles sur le MacBook Air M1 avec la plus petite option de stockage (256 Go) qui peuvent être très intéressantes si vous avez besoin de moins de puissance que la puce M2.

Le MacBook Pro M1, un puissant ordinateur portable

Pensé avant tout pour les professionnels (d'où son nom), le MacBook M1 dispose de puissants composants pour délivrer de hautes performances. Que vous soyez un photographe professionnel, un graphiste chevronné ou un développeur qui a besoin d'une puissante machine, vous pourrez comptez sur la puce M1 d'Apple. Ce composant crée par la firme permet au MacBook M1 de vous suivre efficacement dans toutes vos tâches quotidiennes, même les plus gourmandes en ressources. Si les MacBook dotés de la puce M2 s'avèrent plus performants que ceux équipés de la puce M1, ces deux machines restent cependant extrêmement performantes au quotidien pour toutes vos tâches habituelles.