Black Friday PC portable : l'excellent Zenbook 14 perd 300 euros brutalement !

L'Asus Zenbook 14 est devenu une référence sur le marché des petits PC portables. Son prix a brusquement chuté pour le Black Friday. Voici comment profiter de l'offre.

Vous cherchez un PC portable à la bonne réputation, à l'excellent rapport qualité-prix, doté d'un processeur puissant et d'un bel écran OLED ? Ne cherchez plus, on a peut-être le cadeau parfait pour vous durant ce Black Friday 2023 avec une offre flash qui enlève 300 euros d'un coup et sans conditions à un PC portable de la marque Asus.

Cet ordinateur, c'est le Zenbook 14 OLED, actuellement proposé à 899 euros chez Boulanger mais aussi chez Rakuten au lieu de 1199 euros en prix barré. Ce PC portable est doté d'un écran tactile OLED de 14 pouces avec haute définition. A l'intérieur, on retrouve une très belle configuration pour le travail comme pour les loisirs puisque le Zenbook 14 OLED, en promotion durant ce Black Friday, est équipé d'un processeur Intel Core i7 12 coeurs taillé pour supporter de nombreuses tâches en simultané.

Ce PC portable Asus est par ailleur doté d'un espace de stockage en SSD de 512 Go épaulé par 16 Go de mémoire vive. La carte graphique est gérée par Intel, avec le modèle Iris Xe Graphics. Enfin, il tourne avec Windows 11, le système d'exploitation de Windows étant déjà préinstallé à l'achat. Vous l'avez compris, ce Zenbook 14 OLED est un très bon compromis rapport qualité-prix et, à ce prix là, il n y en aura sans doute pas pour tout le monde en ce vendredi 24 novembre, jour du Black Friday 2023.