DIRECT. Roland-Garros 2024 : Swiatek vise un 4e titre face à Paolini, score et résultat

Place, en ce samedi 8 juin, à la finale des dames à Roland-Garros.

14:40 - Deux confrontations entre les deux femmes Iga Swiatek et Jasmine Paolini ne se sont affrontées que deux fois sur le circuit. Et dans les deux rencontres, la Polonaise a pris le meilleur sans perdre le moindre set. mais cette finale de Roland-Garros 2024 pourrait connaître un dénouement différent car l'Italienne a largement progressé. 14:30 - Paolini va intégrer le top 10 À 28 ans Jasmine Paolini va intégrer le top 10 et deviendra la cinquième italienne à réussir ce bel exploit. En parvenant en finale de ce Roland-Garros 2024 elle a imité deux de ses compatriotes. Francesca Schiavone et Sara Errani ont déjà atteint une finale à Porte d'Auteuil mais seule la première à réussi à soulever le trophée. 14:20 - Un beau bilan en finale Iga Swiatek a un palmarès impressionnant et c'est aussi parce que la Polonaise ne perd presque jamais en finale. Sur les 24 dernières qu'elle a disputé elle en a gagné 21. En Masters 1000, elle a remporté les quatre finales qu'elle a joué cette saison. 14:10 - Une occasion de doublé pour Paolini Ce Roland-Garros 2024 ressemble à un conte de fées pour Jasmine Paolini. Au-delà de sa qualification en finale en simple, l'Italienne a aussi réalisé cet exploit dans le tableau double féminins. Accompagnée de Sara Errani, elles affronteront Coco Gauff et Katerina Siniakova ce dimanche. 14:00 - Un 4e titre pour Swiatek ? Du haut de ses 23 ans, Iga Swiatek a déjà un palmarès impressionnant et à l'occasion de l'étoffer dans cette finale de Roland-Garros 2024 face à Jamsine Paolini. Si la Polonaise s'impose aujourd'hui, elle remportera un quatrième titre à Porte d'Auteuil et un cinquième grand chelem dans sa carrière. 13:50 - Le parcours de Paolini C'est la surprise de ce Roland-Garros 2024. Jasmine Paolini, tête de série n°12 a déjoué les pronostics depuis le début de la quinzaine notamment avec une superbe victoire en trois manches face à la quatrième mondiale Elena Rybakina (6-2, 4-6, 6-4). L'Italienne a perdu trois sets depuis le début du grand chelem parisien. 13:40 - Le parcours d'Iga Swiatek La numéro une mondiale n'a pas connu un Roland-Garros 2024 de tout repos. Après un premier tour facile face à la Française Léolia Jeanjean (6-1, 6-2), la Polonaise a presque pris la porte face à Naomi Osaka dans un des matchs de la quinzaine (7-6, 1-6, 7-5). Après cette rencontre face à la Japonaise, Iga Swiatek a déroulé en ne perdant plus aucun set y compris en demi-finale face à Coco Gauff (6-2, 6-4). 13:30 - Bonjour à tous Bienvenue à toutes et à tous pour suivre en direct commenté la finale dames de ce Roland-Garros 2024 entre Iga Swiatek et Jasmine Paolini.

Le calendrier surchargé ne modifie pas les dates de Roland-Garros qui se déroule du 20 mai 2024 avec le début des qualifications au dimanche 9 juin 2024, jour de la finale masculine.

Si le système de billetterie reste que les années précédentes, les billets seront désormais 100% dématérialisés. Il y aura trois phases. Les premiers billets seront vendus aux présidents de clubs puis aux licenciés de la Fédération Française de tennis, avant l'ouverture de la billetterie au grand public le mercredi 13 mars à 10h. Il faut compter au minimum 39 € pour un accès aux courts annexes durant le tournoi principal, et 50 € minimum pour avoir une place dans les tribunes du court Philippe Chatrier. Des reventes de places sont également prévues à l'approche du tournoi et pendant la quinzaine.

La dotation globale pour Roland-Garros 2024 a été dévoilée le 25 avril 2024. En 2024 la dotation globale est en hausse de 7,8% par rapport à l'an passé, et s'élève à 53,478 millions d'euros selon le communiqué de Roland-Garros.

Diffuseurs de Roland Garros en 2024, France TV et Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo) ont renouvelé leur contrat jusqu'en 2027. France Télévisions diffusera l'intégralité des matchs de la journée tandis qu'Amazon Prime retransmettra les 11 sessions de nuit du premier dimanche au dernier mercredi du tournoi. Contrairement à l'an passé, Amazon Prime ne disposera plus de l'exclusivité des matchs sur le Simonne Matthieu. Les deux médias sont parvenus à un accord. Ils co-diffuseront les demi-finales des tableaux de simple dames et messieurs, du double dames et messieurs et la finale du double mixte.