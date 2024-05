Test du Logitech G Pro X 60 : un clavier au budget bien trop important

Logitech a récemment dévoilé son nouveau clavier 60% à l'intention des joueurs professionnels. Nous avons pu tester le Logitech G Pro X 60 et émettons quelques réserves sur ce dernier.

Les joueurs occasionnels ou professionnels de jeux vidéo connaissent bien Logitech. La marque multiplie les sorties de périphériques à destination des gamers tout en diversifiant ses propositions. Après la sortie remarquée de la collection Aurora (dont nous avions pu tester le clavier G715 à sa sortie), la marque revient en proposant un nouveau produit destiné aux amateurs de jeux vidéo.

Le clavier Logitech G Pro X 60 s'inscrit dans la stratégie du constructeur de proposer des équipements dédiés aux joueurs professionnels. Cette cible assez niche désire généralement des produits efficaces, faciles à utiliser et qui ne prennent que peu de place sur le bureau pour un maximum d'espace pour les mouvements de la souris qui se doivent d'être précis et rapides.

Lancé au tarif de 199,99 euros, nous avons pu tester le clavier G Pro X 60 pendant plusieurs semaines. Ce dernier s'avère plaisant à utiliser, mais il nous a tout de même laissé sur notre faim. Découvrez notre test du clavier G Pro X 60 de chez Logitech.

Notes de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire du produit fourni par le constructeur.

Un design sobre et pensé pour le jeu exigeant

De prime abord, le look du G Pro X 60 est relativement sobre. On retrouve un joli clavier 60% (donc dénué des touches F, du pavé numérique et même du pavé directionnel) au gabarit très compact. Cela permet au G Pro X 60 de ne prendre qu'un tout petit espace sur votre bureau et de vous laisser une grande aire libre pour les mouvements de votre souris.

Le G Pro X 60 est pourvu d'un revêtement en plastique, ce qui est assez étonnant pour sa gamme de prix où on s'attendrait davantage à de l'aluminium. Les finitions sont cependant très bonnes et Logitech a placé quelques bonnes petites idées autour de son produit. On y retrouve par exemple une petite molette pour régler le son de son PC habilement situé sur la gauche du clavier et assez discrète pour ne pas trop se faire remarquer. Le haut du clavier renferme, quant à lui, les différents ports et boutons de connexion à savoir le Bluetooth classique et la technologie Lightspeed sur lesquels nous reviendrons plus tard.

En France, le clavier G Pro X 60 n'est proposé qu'avec des switchs tactiles tandis que le marché US peut également faire le choix du linéaire. On regrettera ce manque de choix, mais la marque nous y avait déjà habitué avec de précédents claviers comme le Pro X TKL (non 60% donc) qui n'était déjà disponible qu'avec des switchs tactiles en France.

Le clavier G Pro X 60 est proposé en trois coloris : noir, blanc et rose. Chacun arbore une petite touche Echap qui se distingue du reste du clavier, mais une touche de remplacement est incluse dans la boite si l'on souhaite harmoniser le tout. Pour ce test, nous avons disposé du modèle noir classique et il faut avouer que ce dernier s'avère sobre mais plaisant à regarder.

Des touches agréables mais tellement bruyantes

Le nouveau clavier de chez Logitech dispose de switchs optiques (et non mécaniques) non permutables qui sont assez agréables à utiliser au quotidien. La frappe est rapide et suffisamment précise pour être utilisée sur des jeux exigeants en fluidité et rapidité à l'instar des MOBA (type "League of Legends") ou des FPS comme Counter Strike et Valorant.

Nous avons testé le G Pro X 60 de Logitech sur plusieurs titres incluant Final Fantasy XIV, Valorant et League of Legends. Des jeux qui demandent donc une certaines réactivité de notre équipement en fonction des situations. Sans surprise : le G Pro X 60 s'avère plaisant à utiliser et nos actions étaient aussi rapides que précises. Les touches du clavier sont bien réparties et désignées de sorte à ce qu'il soit difficile d'appuyer sur une touche par erreur.

Malheureusement, Logitech semble n'avoir fait que peu d'efforts pour atténuer le volume du bruit lors de la frappe rapide sur le G Pro X 60. Les gamers pourvus d'un casque ne seront pas dérangés, mais leur entourage pourra grincer des dents tant les touches du clavier sont bruyantes à l'utilisation et ne reflètent pas vraiment le bruit que l'on imagine pour un produit à 200 euros.

Une personnalisation pensée pour palier au manque de touches

Un clavier au format 60% se retrouve amputé de bon nombre de touches afin de réduire le plus possible son gabarit. Malheureusement, cela peut s'avérer très handicapant lorsque l'on a besoin d'une touche qui n'est pas disponible sur le G Pro X 60. Pour ce test par exemple, il m'était impossible de faire une capture d'écran de mes jeux testé puisque la touche "Impr Ecr" n'est pas présente sur le clavier.

Logitech a bien évidemment pensé à ce manque d'options en ajoutant la possibilité de disposer de plusieurs raccourcis. En passant par l'application officielle GHub, il est possible de personnaliser trois calques qui disposent des raccourcis de son choix. Cela permet par exemple d'avoir un calque pensé pour le gaming (avec les touches dont notre jeu actuel a besoin), un autre pour l'aspect professionnel (les amateurs de Photoshop pourront ainsi rajouter des raccourcis pour leurs outils) et un dernier calque pour la vie de tous les jours où vous pouvez programmer des raccourcis classiques comme la capture d'écran.

GHub permet également de personnaliser l'éclairage du G Pro X 60. A l'image de nombreux autres appareils de chez Logitech, il est possible de créer différents profils d'éclairage en fonction du logiciel actuellement affiché. Vos touches peuvent ainsi briller de rouge lorsque vous lancez "League of Legends" ou passer à un vert si vous vous détendez sur "Stardew Valley". De multiples choix de couleurs sont disponibles et peuvent être attribués à l'ensemble des touches du clavier ou seulement une partie de ces dernières. Plusieurs animations sont également incluses selon vos préférences. Aucune surprise ici, mais il s'agit toujours d'un bon point à relever.

Plusieurs types de connexions faciles à utiliser

Le G Pro X 60 est fourni avec un dongle à brancher sur son clavier et permettant une utilisation avec une connexion Lightspeed ou Bluetooth. Si l'intention est louable, nous émettons quelques réserves sur l'intérêt du Bluetooth sur un clavier destiné aux performances compétitives. Cela permet néanmoins de profiter du G Pro X 60 sur de multiples supports qui pourraient ne pas être compatibles avec le Lightspeed, mais au détriment de la vitesse de connexion et de la réactivité. Il est toujours possible de brancher le clavier à sa machine pour profiter d'une connexion filaire performante.

Une fois connecté à votre ordinateur, le G Pro X 60 peut donc s'appairer avec le logiciel GHub pour fonctionner de pair avec vos autres équipements Logitech. Cela vous permet notamment de synchroniser les éclairages de vos différents appareils, mais également de modifier les raccourcis et macros de vos périphériques pour disposer d'une configuration taillée pour votre style de jeu.

Une autonomie très correcte pour une recharge suffisamment rapide

Le site de Logitech annonce une autonomie de 65h en moyenne pour une utilisation sans fil du G Pro X 60. Une mesure que nous avons pu vérifier et qui s'avère très bonne. Pendant nos différents jours de test, nous avons pu essayer le G Pro X 60 avec une luminosité assez élevée et n'avons jamais relevé un manque de batterie qui soit handicapant. Nous avons pu profiter du clavier pendant plus d'une semaine avant d'avoir besoin de passer par une recharge.

Notre conclusion à la prise en main du clavier Logitech G Pro X 60

Quelle frustration avons nous ressenti lors de ce test ! Si le format 60% du dernier G Pro X 60 de Logitech est intéressant, le clavier souffre de plusieurs petits points noirs qui entachent son intérêt auprès des joueurs.

Son design tout en plastique fait notamment assez cheap, mais permet de disposer d'un clavier robuste et solide. Les non-habitués pourront cependant trouver le clavier assez haut et devront peut-être se munir d'un repose-poignets pour une utilisation plus agréable au quotidien. La connexion Lightspeed et les différentes options de personnalisation sont faciles à utiliser et permettent de profiter d'une réactivité exemplaire au sein des jeux les plus compétitifs. L'autonomie n'est pas en reste et permet de profiter du G Pro X 60 pendant plusieurs jours sans interruption.

Malheureusement, la frappe au clavier est très bruyante. N'espérez donc pas passer inaperçu si vous voulez en profiter la nuit avec votre entourage qui dort à côté. Enfin, bien que le G Pro X 60 reste agréable d'utilisation, nous estimons son prix un poil trop élevé pour ses différentes fonctionnalités et finitions. Nous recommandons donc d'attendre d'éventuelles promotions pour sauter sur le produit.