Il a installé 1000 virus, puis il a lancé un antivirus - Voici ce qui s'est passé ensuite

Avez-vous déjà essayé de lancer plus de 1000 virus sur votre ordinateur et de vérifier si votre antivirus arrivait à s'en sortir ? Ce youtubeur a fait le test pour vous.

Disposer d'un antivirus est essentiel pour de nombreux internautes. Bien que le pare-feu de votre ordinateur Windows ou Mac soit déjà très efficace pour se prémunir contre les dangers en ligne, il est toujours intéressant de se munir d'une sécurité supplémentaire. Les antivirus sont également très nombreux aujourd'hui et proposent toutes sortes de protections différentes. Certains ajoutent même des services bonus comme l'intégration d'un VPN à votre ordinateur pour naviguer en toute sécurité.

Toutefois, un antivirus, aussi puissant et performant soit-il, n'est pas sans failles. Mais jusqu'à quel point ? C'est la question à laquelle le youtubeur Nicholas Zetta a voulu répondre. Ce dernier a eu l'idée folle de télécharger et installer 1000 virus sur son ordinateur. Son procédé a été simple : il a simplement cliqué sur tous les potentiels virus croisés pendant sa navigation. Lorsque vous décidez généralement de ne pas cliquer sur un lien suspect ou une image qui hurle au logiciel malveillant, Nicholas a simplement agit à l'inverse du bon sens et téléchargé tout ce qui croisait sa route.

Nicholas Zetta explique que télécharger les 1000 virus n'a pas été très compliqué. Au fur et à mesure de sa navigation, le youtubeur a fini par tomber sur un site regroupant une multitude de virus organisés par catégories. Il ne lui restait plus qu'à en télécharger suffisamment pour atteindre le chiffre symbolique des 1000 virus. Nicholas détaille qu'une grande partie des virus téléchargés semblaient viser un public plutôt jeune, en promettant des skins et bonus gratuits pour les jeux Fortnite et Roblox.

Une fois les virus installés, Nicholas Zetta a lancé l'installation de plusieurs antivirus sur son ordinateur en passant évidemment par les plus connus : Kaspersky, McAfee, BitDefender... Le seul problème : ces derniers étaient extrêmement lents à installer voire ne fonctionnaient pas du tout, et ce, à cause de conflits avec les virus précédemment installés. Nicholas a alors tenté de redémarrer son ordinateur afin de finaliser toutes les installations et le résultat l'a surpris : sur son écran, de multiples animations et ouvertures de fenêtres d'erreurs se sont succédées. Son matériel informatique ne s'en porte pas mieux puisque les ventilateurs de son ordinateur se sont mis à souffler aussi fort qu'ils pouvaient. Cela s'explique sûrement par le fait que plusieurs virus devaient être en train d'effectuer de multiples opérations très gourmandes en ressources en tâche de fond.

A la fin de son expérience, le youtubeur ne parvenait quasiment plus à utiliser l'ordinateur tant ce dernier était d'une extrême lenteur. Il notera cependant que l'un des antivirus installés ont envoyé une notification selon laquelle il aurait détecté un logiciel malveillant sur l'ordinateur. Un sur 1000, c'est déjà pas mal.