Test du Sonos Ace : un premier casque à l'assaut d'Apple

Reconnu pour leur barre de son, Sonos a récemment sorti son premier casque Bluetooth avec une ambition non dissimulée : concurrencer Apple et son célèbre AirPods Max. Découvrez notre test du casque Sonos Ace.

Sonos, vous connaissez ? Si vous disposez d'un bel équipement audio et visuel dans votre salon, il est probable que vous ayez déjà vu ou même que vous possédiez un objet de la marque. Sonos est un spécialiste des enceintes portables ainsi que des barres de son susceptibles d'équiper votre téléviseur. Plus récemment, la firme a surpris son audience en dévoilant son premier casque Bluetooth dont le design n'est pas sans rappeler les AirPods Max d'Apple.

Un très bon fabricant de barres de son est-il capable de réaliser un casque Bluetooth de bonne qualité ? C'est ce que vous avons voulu vérifier avec notre test du Sonos Ace.

© Julian Madiot / Linternaute

Un design de plastique mais tellement agréable au quotidien

Le Sonos Ace est livré dans une très belle boite en carton qui arbore le coloris que vous avez choisi (blanc ou noir). Pour ce test, nous disposions du coloris blanc. Ce boitier contient notamment le casque, des notices d'utilisation, une housse de transport, un câble USB-C/Jack et un câble USB-C. Un bel ensemble dont la housse s'avère à la fois pratique au quotidien et surtout bien plus utile que les "housses" fournies avec le casque d'Apple par exemple.

Le Sonos Arc se présente comme un casque doté d'un revêtement intégralement plastique dur et pourvu d'un repose-tête et de coussinets mous. Ces derniers disposent d'ailleurs de coloris différents afin de rapidement différencier le côté gauche du côté droit et de profiter d'une spatialisation audio sur laquelle ne reviendrons plus loin dans ce test.

Le port quotidien du Sonos Ace est très agréable. Si le revêtement en plastique peut faire un peu "cheap" comparé aux AirPods Max, mais ce design permet un confort bien plus agréable au quotidien notamment au niveau du poids. Le Sonos Ace pèse environ 65g de moins que les AirPods Max et cela se ressent clairement l'usage. Qu'il s'agisse de l'arborer dans la rue ou à la salle de sport, le port du casque de Sonos est agréable et on ne ressent jamais une certaine lourdeur ou gêne même après des heures d'utilisation.

Sur le côté gauche du Sonos Ace, on retrouve un seul bouton : celui dédié à l'alimentation et appareillage Bluetooth. Il suffit d'appuyer dessus pour éteindre ou allumer le casque, et de le maintenir pour le rendre détectable pour vos appareils compatibles Bluetooth. Rien de bien compliqué. Juste en dessous, on retrouve le port USB-C que vous pourrez utiliser pour recharger le casque ou le brancher en Jack.

Le côté droit du Sonos Ace est un peu plus fourni. On y retrouve un bouton pour alterner entre les mode réduction de bruit et transparence ainsi qu'un bouton plus proéminent permettant de contrôler les musiques, les appels et leur volume.

© Julian Madiot / Linternaute

De manière générale, les différents boutons du Sonos Ace sont plutôt bien pensés. Ces derniers réagissent bien à notre différentes interactions et tombent bien sous nos doigts ou le pouce sans que nous ayons besoin de les chercher en permanence. Une belle leçon d'ergonomie.

Un son correct, mais qui manque d'intensité

On dit souvent que la première impression est la bonne et cela est souvent valable avec les tests d'équipements audio. Si nous avions notamment été impressionnés dès la première utilisation des AirPods Max ou encore des récents écouteurs Nothing Ear, la surprise n'a pas vraiment été au rendez-vous avec le casque Sonos Ace.

Entendons-nous bien : le son produit par le Sonos Ace est bon. Les différentes tonalités sont plutôt retranscrites avec soin. Ainsi, les médiums sont bien équilibrés et les aigus tombent justes. On reprochera cependant un petit manque de basse sur certaines musiques bien marquées comme "Bad Guy" de Billie Eilish, "Another One Bites The Dust" de Queen ou "Seven Nation Army" des White Stripes. Si ces musiques restent très agréables à écouter avec le Sonos Ace, on pourra pester contre un petit manque de puissance ou de caractère dans la restitution des différentes tonalités les plus graves de certains passages.

Il est à noter que le Sonos Ace est compatible avec le codec aptX Lossless qui garantit des écoutes sans perte pour vos différentes musiques. Malheureusement, ce coded n'est pas encore pris en charge par de nombreux appareils ou smartphones. Il n'est notamment trouvable que sur certains smartphones de chez Vivo, Asus, Sony, Nubia ou Motorola à l'heure où nous écrivons ces lignes. Nous sommes donc loin des plus gros représentants de l'industrie.

Utilisé lors de parties de jeux vidéo, nous n'avons dénoté aucune latence particulière à l'utilisation du Sonos Ace. Les jeux exigeants en réactivité audio comme des FPS en ligne type Call of Duty Mobile restent totalement jouables sans dénoter un quelconque décalage entre l'action en cours et les sons restitués par le Sonos Ace.

Le micro du casque Sonos Ace nous a également semblé de bonne qualité. Les appels que nous avons émis par téléphone ou via des applications comme Facebook Messenger ou WhatsApp n'ont posé aucun problème pendant nos semaines de tests et nos interlocuteurs comprenaient parfaitement nos discussions malgré le bruit environnant.

Une très bonne réduction de bruit et un mode transparence efficace

Le casque Sonos Ace propose un mode réduction de bruit que l'on peut activer directement dans l'application compagnon Sonos ou rapidement avec un bouton situé sur le casque. Ce mode permet d'atténuer les bruits environnants afin de se "couper du monde" et d'entendre davantage les sons de votre casque.

La réduction de bruit du Sonos Ace est tout simplement excellente. Utilisé au plein milieu d'une salle remplie de discussions ou proche d'une place bondée de monde, nous n'avons eu aucun mal à profiter pleinement de notre musique ou de nos conversations téléphoniques qui étaient pleinement audibles. Les seules exceptions restaient les klaxons de véhicules ou certaines alertes du métro parisien.

Il est facile d'alterner entre la réduction de bruit et le mode transparence. © Julian Madiot / Linternaute

Vous n'aimez pas trop vous isoler autant et préférez rester à l'affût des bruits autour de vous ? Le mode transparence du Sonos Ace vous permet de continuer de profiter de votre musique tout en entendant les sons qui vous entourent. Ces derniers sont amplifiés de façon à être audibles malgré votre musique ou vos conversations et s'avèrent assez fidèles. Certains écouteurs ou casques sans fil restituent parfois des résultats assez artificiels lorsque leur mode transparence est activé, mais le Sonos Ace s'en tire sans difficulté sur ce segment.

Une application compagnon assez sommaire

De nos jours, de nombreux casques et écouteurs sans fil disposent d'une application dédiée pour personnaliser son expérience d'écoute. Le Sonos Ace ne déroge pas à la règle avec une application sobrement baptisée "Sonos" et disponible aussi bien sur le Google Play Store que l'App Store.

Davantage portée sur la connexion et personnalisation autour des enceintes de la marque, l'application Sonos intègre désormais le premier casque nomade de l'entreprise et se dote de quelques fonctionnalités supplémentaires. Il est notamment possible de contrôler la réduction de bruit active, le mode transparence et l'égalisateur du casque pour régler les graves, médiums et aigus selon vos préférences.

Et... C'est globalement tout ce que l'on peut évoquer autour de l'application compagnon du Sonos Ace. Cette dernière permet également de jumeler le casque avec d'autres enceintes du constructeur, mais nous n'en disposions pas pour ce test et ne pouvons donc pas juger sur le casque s'intègre correctement dans l'écosystème Sonos.

Une autonomie correcte pour une recharge... Adaptative ?

Le site officiel de la marque mentionne jusqu'à 30h d'autonomie pour le Sonos Ace. Nous avons pu utiliser notre exemplaire de test du caque pendant un weekend entier, du jeudi soir jusqu'au dimanche et d'en profiter pleinement jusqu'à ce que sa batterie atteigne finalement les 0%. Une autonomie très correcte donc et qui permet au Sonos Ace d'être utilisé pendant deux à trois grosses journées sans se soucier de la batterie.

Une fois notre casque vidé de sa batterie, il est temps de tester sa recharge ! Nous avons branché notre Sonos Ace à l'aide du câble inclus dans sa boîte et voici nos différents relevés :

14h15 : 0%

14h25 : 25%

14h35 : 53%

14h45 : 65%

14h55 : 85%

15h30 : 90%

On observe donc une charge très rapide qui permet au Sonos Ace de remplir la moitié de sa batterie en seulement 20 minutes. Passé cette grosse poussée, le casque semble se recharger plus lentement et il faudra un peu plus d'une heure pour faire le plein. Idéal donc pour recharger rapidement en vue d'une soirée ou d'une journée sans risque d'endommager la batterie en la poussant trop à fond.

Notre conclusion au test du Sonos Ace

Le premier casque nomade de Sonos est une franche réussite. La firme a réussi à créer un casque au design très agréable à porter au quotidien et pratique à transporter avec sa housse incluse. Il s'agit bien du meilleur bon point du Sonos Ace : son design tout en plastique qui le rend très léger et si confortable à porter, même pendant de longues heures (contrairement à son concurrent de chez Apple).

Du côté des bons points, on notera également sa facilité d'utilisation et de connexion. Une fois le casque relié à votre appareil en Bluetooth, il est très facile de s'en servir au quotidien.

La qualité audio du Sonos Ace est également très bonne. Les différents tons de nos musiques restent globalement bons même si l'on reprochera un petit manque de basses sur certains sons. Sur ce point, nous aurions plutôt tendance à aller du côté des AirPods Max voir des AirPods Pro 2.

Au global on retient donc un casque très agréable à utiliser au quotidien, mais dont les qualités sonores sont peut-être un poil décevantes par rapport au tarif demandé de 499 euros. Si vous disposez déjà d'un écosystème de chez Sonos, l'achat du Sonos Ace s'avère un peu plus logique.