Les prochains Galaxy Buds de Samsung ressemblent fortement à des écouteurs bien connus

Le design des prochains écouteurs sans fil de chez Samsung vient de fuiter sur le web. Surprise : ces derniers font fortement penser à des écouteurs d'Apple et OnePlus.

Les fuites d'informations et de design, l'entreprise Samsung connait. La firme voit régulièrement ses futurs appareils apparaitre sur la toile avant leur annonce ou sortie officielle. A l'image du prochain Galaxy Z Fold 6 dont le design a récemment fuité sur le net, les prochains écouteurs de Samsung semblent subir le même sort depuis quelques jours.

Selon les rumeurs disponibles sur différents réseaux sociaux, Samsung s'apprêterait à dévoiler deux nouvelles paires d'écouteurs sans fil. Les nouveaux écouteurs Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro voient cependant déjà leur design fuiter sur un site d'e-commerce en Corée du Sud où un exemplaire des prochains écouteurs de Samsung sont brièvement apparus avec une coque en bonus.

© Samsung / @TECQHNIKACROSS

Samsung ferait donc le choix d'abandonner son traditionnel design minimaliste de "beans" (ou haricot en français) qui était caractéristique des écouteurs de la marque pendant des années. Le nouveau design des futurs Galaxy Buds 3 n'est d'ailleurs pas sans rappeler celui des AirPods d'Apple ou des écouteurs OnePlus Buds Pro 2.

Les Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro devraient disposer de plusieurs fonctionnalités comme de la réduction de bruit active et une protection IP57 contre les poussières et les éclaboussures. A moins d'une grande surprise, ces nouveaux écouteurs devraient être dévoilés cet été aux côtés des nouveaux téléphones pliables de la firme lors de la prochaine conférence "Galaxy Unpacked" à venir.

Nous ne manquerons pas de vous tenir à jour des différentes annonces effectuées durant la soirée, notamment au sujet des prochains Samsung Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6.