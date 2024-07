Apple considère désormais vos AirPods comme obsolètes

Apple a récemment ajouté plusieurs de ses appareils dans sa liste d'objets considérés comme vintages et obsolètes.

Si vous détenez toujours la première génération des AirPods, félicitations, vous possédez un appareil qu'Apple considère désormais comme vintage.

Apple, comme de nombreux autres constructeurs, a l'habitude de régulièrement mettre à jour ses produits phares avec de nouvelles versions. Cela entraine irrémédiablement que les plus anciens appareils ne soient plus pris en charge et ne reçoivent plus de mises à jour. Un appareil tech comme un smartphone ou des écouteurs sans fil qui ne reçoivent plus de mises à jour sont généralement considérés comme "obsolètes" par le constructeur qui ne va plus les recommander à l'achat.

Il y a quelques jours, Apple a mis à jour sa liste de produits considérés comme vintages et obsolètes. On y retrouve trois nouveaux appareils qui circulent encore beaucoup aujourd'hui parmi les utilisateurs :

L'iPhone X sorti en 2017

La première génération d'AirPods sortie en 2016

Le premier HomePod sorti en 2018

Si vous disposez toujours de l'un de ces objets, rassurez-vous, il se peut qu'il fonctionne toujours parfaitement. Cela signifie qu'Apple ne les recommande plus à l'achat et incite leurs possesseurs à passer à un modèle plus récent, notamment pour des questions de performances et de sécurité (surtout pour l'iPhone X).

Pour suivre la liste des appareils considérés comme obsolètes par Apple, il suffit de se rendre sur la page dédiée. Cette dernière est fréquemment mise à jour par le constructeur qui y indique les appareils qui ne sont plus vendus en boutique depuis plus de 7 ans.

Les objets considérés comme vintages et obsolètes par Apple peuvent cependant toujours être réparés en magasin officiel, mais cela dépendra principalement des pièces de remplacement toujours disponibles.