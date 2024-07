Voici les techniques imparables si votre ordinateur fait trop de bruit avec ses ventilateurs

Les ordinateurs peuvent rapidement faire beaucoup de bruit à cause de leur ventilation. On vous explique comment y remédier facilement.

Vous avez un ordinateur qui fait trop de bruit ? Il est particulièrement gênant de disposer d'une machine informatique qui fait énormément siffle ou souffle (voire pire) lorsque l'on se situe dans un environnement calme et silencieux. On le sait tous : ce brouhaha vient généralement des ventilateurs de votre appareil qui se mettent subitement à tourner à plein régime.

Pour fonctionner normalement, un ordinateur a en effet besoin de ventilation. L'utilisation quotidienne et la mise en marche d'un ordinateur sollicite fortement les composants informatiques faisant alors chauffer ces derniers. C'est pourquoi il est essentiel qu'un ordinateur dispose d'un système de ventilation pour refroidir l'ensemble des composants et leur permettre de fonctionner normalement et pendant longtemps.

Malheureusement, il n'est pas rare d'observer certains ordinateurs dont les ventilateurs tournent à plein régime au point de faire beaucoup de bruit. Cela est notamment fréquent pour certains ordinateurs peu onéreux et sur lesquels les constructeurs ont réalisé des économies en plaçant des ventilateurs très bruyants. Il est aussi possible que les ventilateurs soient vieux et usés au point d'être remplis de poussière et autres substances indésirables qui les font alors tourner à plein régime.

Si vous en avez assez de ces nuisances sonores, il existe plusieurs techniques imparables à tenter pour baisser le bruit de vos ventilateurs :

L'achat d'un refroidisseur d'ordinateur

Le nettoyage de l'intérieur de votre ordinateur (et particulièrement les plaques des ventilateurs)

Le changement de différents composants si ces derniers ne sont pas soudés à votre ordinateur

Outre ces soucis et réglages matériels, il convient également de faire un peu de ménage dans le logiciel de votre ordinateur. Pour cela, veillez à ne pas garder ouvertes des applications inutiles et particulièrement gourmandes en ressources qui solliciteraient fortement les composants de votre machine. Faites également un nettoyage régulier des fichiers indésirables et de la corbeille de votre PC.

Si vous disposez d'un trop-plein de fichiers, il peut également être intéressant de déplacer ces derniers sur un serveur en ligne ou un disque dur externe pour alléger un peu votre ordinateur. Il est également possible de rajouter du stockage via une carte SD si besoin.

Si aucune de ces techniques ne fonctionne, vous pouvez finalement apporter votre ordinateur à un centre de réparation. Les experts y jetteront un oeil et découvriront peut-être des soucis que vous n'avez pas réussi à dénicher. En ultime recours, il vous sera peut-être conseillé de changer d'ordinateur pour une machine plus récente.