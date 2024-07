Pourquoi vos achats sur Shein, Temu et AliExpress vont coûter plus cher

L'Union Européenne envisage de taxer l'importation des produits bon marché des plateformes en ligne chinoise Shein, Temu et AliExpress.

Dans un article publié dans la journée du mercredi 03 juillet 2024, le magazine économique Financial Times rapporte l'idée selon laquelle l'Union européenne serait en train d'élaborer des plans pour imposer des droits de douane aux produits bon marché achetés sur des plateformes de ventes en ligne chinoises. Trois plateformes seraient dans le collimateur et il s'agit de Temu, Shein et AliExpress.

Actuellement, la loi impose un seuil de franchise de droits de 150 euros pour les achats en ligne destinés à des petits cadeaux ou à des colis personnels. Ce qui veut donc dire que les achats provenant d'un pays tiers ne sont pas soumis aux droits de douane si leur prix est en dessous de 150 euros. Rien qu'en 2023, La Commission européenne a déclaré que "deux milliards de colis d'une valeur inférieure à 150 euros sont arrivés dans l'UE". Mais ce seuil ne devrait pas tarder à être supprimé.

Au mois de mai 2023, la Commission européenne avait déjà discuté d'un plan visant à abolir la limitation de droits. Le projet viserait à contenir l'engouement des achats en ligne bon marchés et pourrait s'appliquer à tous les commerces électroniques hors Union Européenne. Et il semblerait que ce dernier puisse très rapidement s'accélérer et entrer en vigueur dans le courant du mois de juillet. L'objectif étant de contrer la vague d'importations de produits bon marché.

Si le projet venait à aboutir, l'aide fournie aux plateformes de vente en ligne ne serait plus d'actualité. De ce fait, l'entreprise se verrait dans l'obligation de payer des frais supplémentaires liés aux droits de douane. Ces coûts supplémentaires pourraient très certainement se répercuter sur le portefeuille des consommateurs.