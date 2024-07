Ce nouveau chargeur 3 en 1 corrige tous les défauts des batteries externes et il va changer vos habitudes

Vous en avez marre d'emmener tous vos chargeurs dans un sac et votre batterie externe accuse le coup ? Ce chargeur modulable a la solution à tous vos problèmes.

Entre les téléphones portables, les ordinateurs portables, les tablettes ou encore les écouteurs et montres connectées, les foyers sont de plus en plus équipés par la technologie. Et plus une famille compte de membres, plus le nombre d'appareils numériques qu'elle possède est élevé. Une étude menée en 2023 par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC) révèle que chaque foyer disposait en moyenne de 10 équipements numériques avec écrans en 2023, qu'ils soient utilisés ou non.

Ces appareils doivent évidemment être chargés et rechargés continuellement. Et avec l'adoption croissante du travail à distance, les activités de plein air ainsi que les voyages, ils doivent en plus pouvoir être rechargés à peu près n'importe où. De quoi nourrir un important marché de "banques d'alimentation", autrement dit un business florissant des chargeurs, filaires, sans fil, portatifs ou non. Ce dernier est partagé entre les fabricants de smartphones (Xiaomi, Samsung, etc.), les accessoristes de mobiles (Mophie, Belkin, etc.) et les marques de distributeurs (Fnac, Boulanger, Amazon, etc.).

Dans les tendances désormais bien installées dans le monde de la tech, l'usage d'une batterie externe a fait son trou. Facile à emporter partout, elle permet de recharger son téléphone, sa tablette, ses écouteurs ou même son ordinateur à n'importe quel moment, dans les transports, en promenade ou au bureau. Des modèles sont disponibles pour toutes les tranches de prix, mais certains demandent de faire des concessions, car trop encombrants ou trop lourds, quand d'autres mettent plus de temps à charger le smartphone. Mais les fournisseurs ne cessent d'innover.

Et si on vous disait qu'un appareil pouvait corriger tous les défauts des batteries externes bien connues ? L'entreprise chinoise OnePlus et le célèbre innovateur dans l'industrie électrique Sharge ont collaboré afin de proposer un chargeur inédit. Une conception 3 en 1 qui comprend un chargeur mural, un câble et un système de charge rapide intégré. Un projet qui s'est basé sur les avis et demandes de la communauté.

Ce chargeur intitulé "Pouch" (en français "pochette"), tient bien son nom puisqu'il se veut léger et peu encombrant. Les trois composants de l’alimentation mobile, la tête de chargement et le câble de chargement, sont détachables. Vous pouvez charger jusqu’à trois appareils en simultané, offrant la possibilité d’une charge murale ou sur batterie. En ce qui concerne l'autonomie de la batterie, Sharge et OnePlus ont opté pour une capacité de 10 000 mAh. Ce qui vous permet de recharger deux fois son smartphone.

Le chargeur Pouch 3 en 1 est disponible en vente à 76 euros sur le site web de Sharge. A noter que le bloc de charge est compatible avec les normes de charge américaines, européennes, anglaises ou encore italiennes et autrichiennes.