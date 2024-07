Est-il vraiment utile de cacher la webcam de son ordinateur ? Ces experts cassent le mythe

Ce geste désormais très répandu est-il aussi efficace que vous le pensez ? Des experts se sont penchés sur la question.

Si vous disposez d'une webcam, il y a fort à parier que vous ayez déjà envisagé de la couvrir lorsque vous ne vous en servez pas. Un tel appareil capable de nous visionner ou même de nous filmer peut susciter quelques craintes bien fondées. Qui n'a jamais vu, dans un film ou une série, un passage où une webcam est utilisée par des hackers ou personnes malintentionnées pour filmer d'autres personnes à leur insu ?

Ces craintes n'ont pas tardé à déclencher un réflexe de protection chez les personnes munies de webcams. Généralement il suffit d'un petit bout de papier avec du scotch placé devant l'objectif de sa webcam pour se rassurer et être certain que cette dernière n'est pas utilisée à des fins malveillantes. Mais cette technique presque aussi vieille que l'engin lui-même est-elle vraiment utile ? Plusieurs experts se sont penchés sur la question.

Selon ces derniers, masquer l'objectif de sa webcam n'est pas vraiment utile, mais permet avant tout de se rassurer. John Young, vice président du groupe Vantage Technology Consulting depuis plus de 10 ans, explique notamment avoir effectué le même geste pour cette raison : "les personnes qui masquent l'objectif de leur webcam le font car ils oublient parfois de la désactiver". L'expert ajoute même que certaines personnes peuvent disposer de plusieurs webcams et préférer bloquer leur vue par défaut au cas où ils n'activeraient pas celle qu'ils souhaitent.

Nizel Adams, directeur de l'entreprise Nizel Corp, spécialisée dans les technologies, explique également que le fait de masquer sa webcam relève plus d'une peur que d'un véritable acte préventif : "je comprend la paranoïa. Mais si vous prenez déjà des précautions, les chances que quelqu'un vous hacke pour vous observer sont très proches de zéro".

L'expert explique notamment que, si vous êtes victime d'une brèche de sécurité, le hacker responsable finira tout de même par obtenir ce qu'il désire. Si des images de vous peuvent potentiellement l'intéresser, le hacker va surtout chercher à obtenir vos données personnelles et bancaires avant tout. De plus, certaines webcams peuvent être équipées d'un micro que vous pourriez ne pas cacher avec un bout de papier et du scotch.

Afin de vous prémunir plus efficacement, il est plutôt conseillé de faire attention aux liens sur lesquels vous cliquez en naviguant sur internet ainsi qu'aux données que vous partagez. Si vous avez vraiment peur de votre webcam, pensez à la débrancher lorsque vous ne vous en servez pas !