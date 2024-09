AirPods 4 : Apple dévoile deux nouveaux modèles d'écouteurs

Apple a surpris sa communauté en dévoilant non pas un, mais deux nouveaux modèles de AirPods 4 lors de sa keynote de septembre.

Apple a profité de sa traditionnelle keynote de septembre pour dévoiler les AirPods 4. Cette nouvelle génération se décline en deux nouveaux modèles afin de plaire au plus grand nombre avec deux types d'oreillettes : supra et intra-auriculaire. Plus important encore : les AirPods 4 remplacent désormais les ultra célèbres AirPods 2 dans le catalogue d'Apple.

Quelles sont les fonctionnalités des AirPods 4 ?

Les nouveaux AirPods 4 ont été annoncés durant la keynote Apple du lundi 9 septembre 2024. Cette annonce a surpris plus d'un membre de la communauté Apple puisque la firme a dévoilé non pas un, mais deux nouveaux modèles d'écouteurs AirPods.

© Apple

Les AirPods 4 classiques ressemblent assez fortement à la précédente génération. Ils disposent d'une courte tige sur laquelle il est possible de presser pour contrôler les commandes multimédias de votre smartphone. Leur seul coloris disponible est, comme toujours avec les AirPods, le blanc et ils disposent d'un boitier de charge avec un port USB-C. Le son y serait meilleure que pour les AirPods 2 ou AirPods 3, notamment avec la technologique d'audio spatial et la nouvelle puce intégrée.

Les AirPods 4 plus premium s'approchent davantage des AirPods Pro, notamment dans leur tarif. Ils sont pourvus d'un design intra-auriculaire avec donc une oreillette qui se place directement dans le conduit auditif pour les sons et musiques joués par votre smartphone. Ces AirPods 4 XXX sont également pourvus d'une technologie de réduction de bruit et de l'audio spatial, mais qui n'égale certainement pas la qualité des AirPods Pro 2 lancés en fin d'année 2022 et qui demeurent les écouteurs les plus onéreux d'Apple.

Quel est le prix des AirPods 4 ?

Ces nouveaux AirPods 4 viennent donc retirer les célèbres AirPods 2 du catalogue d'Apple. Ils se placent respectivement entre les AirPods 3 et les AirPods 4 concernant leurs tarifs qui va dépendre du modèle que vous souhaitez.

Les AirPods 4 sont disponibles à partir de 149 euros en France. Comptez 199 euros si vous désirez y ajouter la réduction de bruit.

© Apple

Les AirPods 4 ont été officiellement annoncés durant la keynote Apple du lundi 9 septembre 2024. Comme à son habitude, Apple laisse aux consommateurs quelques jours pour se décider sur l'achat de ses nouveaux produits et annonce l'ouverture des précommandes sur ses AirPods 4.

Les AirPods 4 seront disponibles à partir du vendredi 20 septembre avec ouverture des précommandes dès le vendredi 13 septembre ce qui ne vous laisse que quelques jours pour sécuriser votre exemplaire et éviter d'éventuels retards de livraison ou ruptures de stocks.