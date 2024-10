Test AirPods 4 ANC : tout simplement l'un des meilleurs produits Apple de ces dernières années

Petite surprise annoncée lors de la dernière keynote de septembre, les AirPods 4 se déclinent en deux versions. Nous avons pu essayer les écouteurs avec réduction de bruit et avons été bluffés.

Si la dernière keynote d'Apple était majoritairement centrée sur les nouveaux iPhone 16, il y a un autre produit qui a retenu l'attention de nombreux fans de la pomme. Les AirPods 4 ont été dévoilés en deux versions différentes afin de succéder à la troisième génération d'écouteurs sans fil d'Apple. Si les deux versions proposent des écouteurs sans embouts en silicone, l'une d'elle dispose d'une technologie de réduction de bruit (communément appelée "ANC").

Nous avons pu tester les AirPods 4 ANC afin de vérifier si leur réduction de bruit est intéressante malgré le fait qu'aucun embout intra-auriculaire ne soit proposé sur les écouteurs et nous avons été bluffés par la qualité du produit. Découvrez notre test complet des AirPods 4 ANC.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire prêté par la marque. Cette dernière n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant publication.

Le récap de notre test des AirPods 4 ANC Rendu audio très correct et meilleur que sur les AirPods 3.

et meilleur que sur les AirPods 3. Un design et format cultes et agréable à utiliser et porter au quotidien.

et agréable à utiliser et porter au quotidien. La réduction de bruit active pas parfaite, mais tout de même très bonne. Petit manque de profondeur sur les fréquences graves.

Moins de commandes que sur les AirPods Pro 2.

Le nouveau bouton de synchronisation moins pratique que l'ancien.

Un design qui évolue peu

Vous possédez déjà des AirPods 3 ? Vous ne serez pas déboussolés par le design des nouveaux AirPods 4. Apple a quasiment repris trait pour trait ce qui faisait déjà la réussite de la troisième génération de ses écouteurs sans fil avec un modèle à tige réduite pouvant être pressée pour stopper ou lancer votre musique. Les emplacements de micros ont cependant été déplacés et les AirPods 4 disposent enfin d'une résistance à la poussière, à la transpiration et à l'eau (IP54). Cela devrait rassurer les sportifs qui apprécient de profiter de leurs musiques tout en étant à la salle de sport.

Le boitier des AirPods 4 diffère un peu des précédents écouteurs sans fil d'Apple. Ce dernier se veut résolument plus petit pour pouvoir être rangé plus facilement dans une petite poche (idéal pour le jean !). Nous y perdons cependant le bouton arrière qui permettait de lancer la connexion Bluetooth. Pour appairer vos AirPods 4 avec un smartphone Android, il faut désormais maintenir l'avant du boitier jusqu'à faire clignoter une LED incrustée. Une décision assez confuse et peu intuitive qui vous demandera sûrement de regarder un tutoriel sur le web.

Le nouveau boitier des AirPods 4 est pratique, mais peu intuitif dans ses commandes. © Linternaute / Julian Madiot

En dehors de ces petits changements, le design des AirPods 4 reste toujours très pratique et reconnaissable au premier coup d'oeil par rapport à la concurrence.

Les AirPods 4 s'avèrent assez agréables une fois insérés dans l'oreille. L'absence d'embout intra-auriculaire permet d'éviter la sensation de bouchon à enfoncer, et il suffit juste de placer les écouteurs dans le creux de l'oreille pour les faire tenir. Ces derniers tiennent d'ailleurs bien en place même lors d'une séance de sport. Le confort peut cependant dépendre de la forme de votre oreille.

Une qualité audio très correcte pour un petit manque de basse

Apple était déjà reconnu pour proposer d'excellentes qualités audio sur ses écouteurs sans fil et son casque. Nous avons bien entendu voulu tester rapidement le son des nouveaux AirPods 4 en les comparant à leur prédécesseurs, mais également aux AirPods Pro 2.

Au global, le son produit par les AirPods 4 s'avère très juste et presque étonnant. Sans aller concurrencer l'excellence des AirPods Pro 2, ces nouveaux écouteurs sont clairement les meilleurs parmi les écouteurs sans fil non Pro de chez Apple. Les médiums sont excellents et on apprécie fortement de disposer d'une telle qualité sur certains titres riches en voix. Les aigus sont aussi très appréciables avec des instruments qui sonnent juste. On pourra peut-être regretter un petit manque de force sur les graves, notamment si l'on est habitué à des casques ou écouteurs sans fil qui mettent l'accent sur les basses et autres tonalités graves.

Les différences entre les AirPods 4 et AirPods 3 sont plus dans la qualité du son que dans le design. © Linternaute / Julian Madiot

En somme, les AirPods 4 ANC s'avèrent bien équilibrés. Si on a déjà vu (ou plutôt entendu) mieux sur certains casques et écouteurs, il faut reconnaitre que pour des écouteurs ouverts, le résultat est assez bluffant, surtout lorsque la réduction de bruit est activée.

Réduction de bruit active : Apple l'a fait !

A l'annonce des AirPods 4 ANC, nous étions assez dubitatifs. Une réduction de bruit active sans embouts en silicone ? Si d'autres marques ont déjà tenté le coup par le passé, le résultat s'avère généralement assez mitigé. Les embouts intra-auriculaires ne servent pas qu'à maintenir les écouteurs dans les oreilles. Ils servent également d'une réduction de bruit passive en filtrant les sons extérieurs.

Alors comment Apple pourrait bien proposer une réduction de bruit suffisamment convaincante sur des écouteurs sans embouts ? Force est de constater qu'ils ont réussi. La réduction de bruit des AirPods 4 ANC est bluffante, et ce, dès la première utilisation.

Sans jamais aller jusqu'à concurrencer l'ANC des AirPods Pro 2, la réduction de bruit des AirPods 4 ANC s'avère tout de même convaincante. Si on devait donner une note de 10/10 à l'isolation des AirPods 2, celle des AirPods 4 ANC serait un 7/10. On est clairement en dessous des écouteurs "professionnels" d'Apple, mais au vu de la différence de prix entre les deux modèles, ce n'est guère étonnant.

© Linternaute / Julian Madiot

La réduction de bruit des AirPods 4 pèche surtout dans les sons aigus tels que des alarmes de métro ou freins de voitures. A l'inverse, les écouteurs gèrent étonnamment bien les sons graves et moyens. En portant les AirPods 4 ANC sans aucune musique, vous entendrez toujours quelque peu les sons ambiants. Ajoutez simplement votre musique et vous ne devriez quasiment plus rien percevoir. Un résultat vraiment bluffant et, nous le rappelons, sans embout intra-auriculaire !

Le mode transparence permet, quant à lui, d'accentuer les bruits ambiants pour entendre davantage votre entourage même lorsque vous écoutez de la musique. Peu de choses à dire sur ce mode même si certains bruits restent toujours un peu trop artificiels tant les écouteurs vont les pousser pour que vous puissiez les entendre correctement. On aura toujours mieux fait de retirer un écouteur si on veut entendre les discussions autour de soi.

Des micros qui ont toujours besoin d'amélioration

On a beau vanter les évolutions des AirPods concernant leur qualité de son, il faut avouer que la qualité des micros des écouteurs sans fil restent souvent assez médiocre. Les micros des AirPods 4 s'avèrent ainsi plutôt corrects mais sans vraiment faire d'étincelles. Répondre à un appel dans une pièce isolée est généralement la meilleure disposition et vos communications seront claires et limpides pour vos interlocuteurs.

C'est en extérieur ou en environnement bruyant que les micros des AirPods 4 montrent rapidement leurs limites. Les écouteurs ont tendance à ne pas suffisamment absorber les bruits ambiants et à étouffer votre voix lorsque trop de sons sont présents. Le résultat n'est pas déplorable pour autant, mais on aurait apprécié un peu plus d'efforts sur ce point.

Commandes et application : le strict minimum est de mise

Comme d'habitude avec Apple, aucune application dédiée aux AirPods n'est proposée. Si vous disposez d'un iPhone, vous trouverez les différentes options et personnalisation directement dans les réglages du téléphone. Ces derniers vous permettent surtout de jouer sur les commandes des AirPods 4, le mode de réduction de bruit et la transparence.

Les commandes des AirPods 4 sont uniquement disponibles sur les appareils Apple. © Linternaute / Julian Madiot

Contrairement aux AirPods Pro, les AirPods 4 ANC ne disposent pas de commandes de glissement sur les tiges pour contrôler le volume de vos médias. Vous ne pourrez donc que pincer les tiges des écouteurs pour lancer ou interrompre vos appels, vidéos et musiques. Il est également possible de basculer entre la réduction de bruit active et le mode transparence en maintenant l'appui sur les tiges.

Côté Android, vous pouvez toujours oublier toute personnalisation des écouteurs. Vous disposerez toujours des commandes mais ne pourrez pas les modifier. Les AirPods 4 ANC restent cependant pleinement utilisables avec un smartphone Android.

Une autonomie en baisse avec la réduction de bruit

Alors que les précédents AirPods 3 affichaient une autonomie de 6h en moyenne avec 30h en ajoutant le boitier rechargeable, les AirPods 4 ANC font un peu moins bien. Les nouveaux écouteurs d'Apple tiennent environ 5h sur une seule écoute, ce qui s'avère correct mais en retrait par rapport à la précédente génération. Il s'agit cependant de l'autonomie avec la réduction de bruit activée ! En utilisant les AirPods 4 sans ANC, il est possible de monter jusqu'à environ 6h d'écoute.

Nous avons voulu vérifier les chiffres d'Apple et nos résultats se sont avérés un peu moins enthousiastes. Sur une seule session d'écoute, nos AirPods 4 ANC sont arrivés au bout de leur batterie après 4h40 avec réduction de bruit et 5h30 sans réduction. Des chiffres qui permettent toujours d'en profiter pendant toute une matinée ou après-midi, mais vous devrez passer par une petite recharger avec le boitier si vous voulez les utiliser plus longtemps. Ce dernier permet de recharger pleinement les écouteurs pour un peu moins de 4 cycles complets, et ce, en seulement quelques minutes.

Une connectivité exemplaire ou confuse selon votre appareil

Appairer des objets Apple entre eux se fait toujours de façon extrêmement fluide et intuitive. Les AirPods 4 repèrent automatiquement votre iPhone, Mac ou iPad lorsque ces derniers se trouvent à proximité du boiter ouvert. Il est ainsi possible de connecter les écouteurs en une fraction de secondes et d'alterner automatiquement entre plusieurs appareils Apple lorsque vous lancez un média dessus. Cette connectivité est toujours au centre de l'écosystème Apple et sa plus grande force.

A l'inverse, l'appairage avec un smartphone Android ou un ordinateur Windows est un poil plus compliqué. Si auparavant, les AirPods disposaient d'un bouton de synchronisation au dos de leur boitier, ce dernier n'est plus présent pour les AirPods 4. Il faudra désormais maintenir votre doigt sur le devant du boitier lorsque ce dernier est ouvert et sélectionner les écouteurs dans les réglages Bluetooth de votre appareil.

Notre conclusion au test des AirPods 4

Si nous avions de sérieux doutes quant à la proposition de nouveaux AirPods non Pro avec de la réduction de bruit, force est de constater qu'Apple nous a donné tort. Les AirPods 4 ANC sont tout simplement bluffants de par leur signature audio très complète, leur confort au quotidien et surtout leur réduction de bruit qui s'avère excellente même sans embout intra-auriculaires.

Les AirPods 4 ANC ne sont cependant pas sans défauts. Si la réduction de bruit est très correcte, elle n'atteint pas le niveau de celle proposée sur les AirPods Pro 2. Le nouveau boitier est également peu intuitif pour une connexion avec un smartphone Android ou un ordinateur Windows. Enfin, l'autonomie et la qualité des micros auraient pu être un peu meilleurs.

Nous recommandons cependant fortement l'achat des AirPods 4, mais dans leur version ANC. Si la version classique sans réduction de bruit reste intéressante avec son tarif de 149 euros, elle s'avère un peu trop ressemblante aux anciens AirPods 3 pour valoir un véritable intérêt.