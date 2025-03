Keynote Apple : "Une nouvelle édition incroyable" approche, voici tout ce que l'on sait

Apple revient en force avec une nouvelle keynote, prévue dans quelques mois. Une édition "incroyable" qui prévoit de présenter la plus grande mise à jour de l'histoire de la marque.

C'est officiel, Apple dévoilera toutes ses nouveautés dans quelques mois. L'évènement annuel Worldwide Developers Conference (WWDC) se tiendra du 9 au 13 juin 2025 : l'occasion pour la marque américaine de présenter tous les changements à venir sur ses appareils.

Comme chaque année, la WWDC sera synonyme d'annonces en tout genre, qui promettent d'être pour le moins révolutionnaires en 2025. Apple a de fait esquissé les contours de sa prochaine mise à jour iOS 19, qui se présente comme la plus importante de toute l'histoire de la marque.

"Nous sommes ravis de célébrer une nouvelle édition incroyable de la WWDC avec nos développeurs du monde entier", a déclaré Susan Prescott, vice-présidente de la Worldwide Developer Relations d'Apple sur le site officiel de la marque américaine. "Nous sommes impatients de leur présenter les derniers outils et les dernières technologies qui les accompagneront dans leurs projets et leur permettront de continuer d'innover."

Où et quand voir la keynote d'Apple ?

La prochaine keynote d'Apple sera diffusée le 9 juin 2025 et inaugurera donc la WWDC. La conférence, qui se tiendra à 19h00 (heure française), sera visionnable sur le site officiel d'Apple.

Une refonte totale du système avec iOS 19

La keynote d'Apple sera surtout l'occasion pour la firme américaine d'en dévoiler davantage sur sa prochaine mise à jour historique, iOS 19. Au programme, refonte totale de l'interface, du système et de la navigation des iPhone. Les icônes des diverses applications natives Apple opteront pour un tout nouveau look tandis que les mécaniques signatures de la marque pourraient bien être transformées du tout au tout.

Apple Intelligence pourrait également être au centre des nouveautés de la keynote 2025. L'intelligence artificielle de la marque à la pomme croquée devrait se montrer plus polyvalente et quotidienne dans la vie des utilisateurs, même si peu d'informations ont été dévoilées sur le sujet.

MacOS et iPadOS suivent la danse

Si les iPhone sont au coeur de la refonte apportée par la mise à jour iOS 19, les Mac et les iPad ne seront pas pour autant mis de côté. Apple compte bien uniformiser tous ses appareils sur un même système, de façon à rendre la navigation plus fuide et intuitive. Apple Intelligence devrait également gagner en importance sur les ordinateurs et les tablettes d'Apple.