Bon plan French Days : le Samsung Galaxy S10e à moins de 450 euros !

Léger et compact malgré son grand écran, le petit frère du Galaxy S10 est à prix plancher pendant ces French Days.

L'arrivée récente de la gamme Galaxy S20 chez Samsung permet de faire de très bonnes affaires avec les modèles de la série précédente, et en particulier pour le Galaxy S10e. Vendu 759 euros lors de sa sortie il y a 15 mois, il est aujourd'hui disponible à 449 euros sur le site de la Fnac : Voir l'offre sur Fnac.com. Une réduction de 310 euros par rapport au prix initial pour un smartphone de très bonne facture. Son écran d'une diagonale de 5.8 pouces dispose de la technologie Amoled en Full HD+ (2280 x 1080 pixels) mais sans les bords incurvés . Autre différence par rapport aux autres modèles de la gamme S10 : le capteur d'empreinte est placé sur la tranche, et non sous l'écran. En revanche, contrairement au reste de sa gamme, le mobile est un véritable poids plume avec ses 150 grammes. Il a également l'avantage d'être étanche à l'eau et la poussière (IP68). A noter qu'on le trouve aussi en promo via une version débloquée sur le site d'Amazon, de quoi profiter aussi de petits prix.

Smartphone Samsung Galaxy S10E Noir 128Go 410,10 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Un smartphone qui fait le plein d'équipements

Côté équipement, c'est le processeur "maison" Exynos 9820 et ses huit coeurs qui anime le mobile. Il est épaulé par 6 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage. L'ensemble est alimenté par une batterie de 3 100 mAh. Pour la connectivité, le Galaxy S10e a l'avantage d'être doté de puces Wi-Fi et Bluetooth récentes. Pour la partie photo, on trouve un double capteur avec un grand angle de 12 mégapixels et un ultra grand angle de 16 mégapixels. A l'avant, pour les selfies, le constructeur a opté pour un capteur 10 mégapixels. Trois bonnes idées en complément : une prise casque type Jack, si rare de nos jours ; la recharge sans fil ; un emplacement pour une carte mémoire pour augmenter la capacité de stockage.

Pour rappel, les French Days ont débuté le mercredi 27 mai et se termineront le mardi 2 juin. Pour ne rien manquer, rendez-vous sur notre page spéciale disponible ci-dessus qui vous propose le top des meilleures offres disponibles sur les nombreux sites marchands participant à l'opération.