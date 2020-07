Bon plan soldes Samsung Galaxy S20 : 100 euros de réduction !

Cdiscount brade le Samsung Galaxy S20. Le ticket d'entrée de la gamme premium de la marque est réduit de 100 euros pour la version dotée de 128 Go de stockage dans une livrée bleue.

Les soldes démarrent fort pour Samsung, avec une grosse réduction pour son fleuron, le Galaxy S20 chez Cdiscount. On y trouve le mobile survitaminé en couleur bleu et avec 128 Go de stockage pour 809 euros, ce qui représente une ristourne de 100 euros. Si le Samsung Galaxy S20 est le modèle le plus accessible de la gamme premium de cette année, il dispose à peu près de la même fiche technique que les deux autres modèles plus coûteux. Linternaute a déjà pu apprécier la qualité de son écran Amoled de 6,2 pouces disposant d'une définition de 3200 x 1440 pixels. Sous celui-ci, c'est la puissante puce maison Exynos 990 qui anime le mobile. Elle est soutenue par 12 Go de mémoire vive. La réduction concerne la version dotée de 128 Go de stockage. Il est possible d'étendre cette capacité via une carte microSD.

Smartphone Galaxy S20 Bleu 4G Cdiscount 665,98 € Voir

Laredoute 909,00 € Voir

Boulanger 909,00 € Voir

De la vidéo en 8K à bord

Comme toujours, Samsung met le paquet au niveau de son module photo dorsal. On trouve ainsi cumulés, un capteur principal de 64 mégapixels faisant également office de zoom, un capteur grand-angle équivalent à un 26 mm de 12 mégapixels et un autre capteur ultra grand-angle (13 mm) de 12 mégapixels. L'ensemble est réputé pour faire d'excellents clichés et ce modèle à également la particularité de pouvoir filmer en 8K. Une résolution qui reste pour le moment plus un argument marketing qu'un atout, mais qui montre le potentiel du mobile. Le seul grief éventuel que l'on peut lui dresser reste sa capacité de batterie de 4000 mAh qui semble un peu sous-dimensionnée. Ceci dit, le S20 est fourni avec un chargeur rapide 25 W qui permet de lui redonner 100% d'autonomie en à peine une heure.