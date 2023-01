Soldes smartphone : les meilleures promotions du moment

SOLDES SMARTPHONES. Les soldes d'hiver 2023 représentent une belle occasion de s'offrir ou offrir à vos proches un nouveau smartphone. On vous propose dans cet article les meilleures offres existantes durant cette période.

Besoin de changer de téléphone ? Les soldes d'hiver 2023 proposent plusieurs baisses de prix, notamment sur les smartphones. On retrouve déjà quelques belles offres avec des promotions sur des téléphones de marques reconnues comme Samsung, Google ou Apple. Bien que les constructeurs participent rarement à ce genre d'événement, les sites de vente en ligne comme Amazon, CDiscount ou la Fnac sont de bons alliés pour trouver des produits concernés par les soldes d'hiver !

Parmi les meilleures offres de ces soldes d'hiver 2023, on retrouve le Google Pixel 6 disponible au prix de 466€ chez Amazon. Le Samsung Galaxy M23 128 Go est passé de 367 € à 199 € chez Cdiscount. Et le Samsung Galaxy S22 Ultra est à 800 € chez Rakuten. Voici une sélection des produits smartphone à suivre durant cette période de soldes d'hiver.

SAMSUNG GALAXY S22 Ultra 128Go Rouge Neuf à partir de 801,90 € Occasion à partir de 699,99 € Rakuten 801,90 € Voir

Amazon 1259,00 € 949,99 € Voir

Cdiscount 959,00 € Voir

Darty 1030,00 € Voir

Red by SFR 1259,00 € Voir Rakuten 801,90 € 699,99 € Voir

Smartphone 70 Vert 5G Neuf à partir de 426,00 € Occasion à partir de 430,00 € Rakuten 426,00 € Voir

Amazon 468,99 € 436,00 € Voir

Fnac 498,98 € 465,00 € Voir

Cdiscount 466,67 € Voir

La Redoute 479,00 € Voir

Darty 479,00 € Voir

Boulanger 479,00 € Voir

Galeries Lafayette 479,00 € Voir Rakuten 426,00 € 430,00 € Voir

Fnac 498,98 € 479,00 € Voir Smartphone Magic 4 Pro Noir 5G Neuf à partir de 848,98 € Occasion à partir de 760,00 € Fnac 848,98 € Voir

Rakuten 849,00 € Voir

La Redoute 899,00 € 849,00 € Voir

Darty 849,00 € Voir

Boulanger 899,00 € 849,00 € Voir

Galeries Lafayette 899,00 € 849,00 € Voir Rakuten 849,00 € 760,00 € Voir

Google Pixel 6 Noir 128 Go Neuf à partir de 466,09 € Occasion à partir de 225,00 € Amazon 649,00 € 466,09 € Voir

Fnac 479,00 € Voir

Darty 480,00 € Voir

Rakuten 484,00 € Voir

Cdiscount 456,52 € 485,00 € Voir Rakuten 484,00 € 225,00 € Voir

Cdiscount 456,52 € Voir

Amazon 649,00 € 461,52 € Voir

Fnac 479,00 € 497,00 € Voir

SAMSUNG Galaxy M23 128Go 5G Bleu Neuf à partir de 199,00 € Occasion à partir de 220,00 € Cdiscount 199,00 € Voir

Amazon 244,49 € 219,73 € Voir

Darty 240,99 € Voir

Rakuten 256,00 € Voir Rakuten 256,00 € 220,00 € Voir

Quelles sont les soldes 2023 chez Xiaomi

La marque Xiaomi dispose de nombreux smartphones chaque année. Les soldes permettent également de profiter de prix encore plus bas sur bon nombre de produits de la firme. Qu'il s'agisse de la série Redmi Note ou des smartphones Xiaomi

Smartphone XIAOMI Redmi 9C Gris Neuf à partir de 107,99 € Occasion à partir de 107,04 € Amazon 138,00 € 107,99 € Voir

Fnac 148,98 € 128,98 € Voir

Rakuten 129,00 € Voir

Leclerc 129,00 € Voir

Darty 129,00 € Voir

Ubaldi 130,00 € Voir

Boulanger 133,75 € Voir

Galeries Lafayette 133,75 € Voir

Cdiscount 138,78 € Voir

Materiel.net 149,95 € Voir

LDLC.com 149,95 € Voir Amazon 138,00 € 107,04 € Voir

Rakuten 129,00 € 115,00 € Voir

Xiaomi 12 Neuf à partir de 506,00 € Occasion à partir de 460,00 € Fnac 898,98 € 506,00 € Voir

Rakuten 517,00 € Voir

SFR 599,00 € Voir

Ubaldi 605,00 € Voir

La Redoute 899,00 € 622,99 € Voir

Cdiscount 699,00 € Voir

Darty 699,00 € Voir

Boulanger 799,00 € 699,00 € Voir

Galeries Lafayette 799,00 € 699,00 € Voir

Leclerc 899,00 € Voir

Red by SFR 899,00 € Voir Rakuten 517,00 € 460,00 € Voir

Fnac 898,98 € 699,00 € Voir

Xiaomi Redmi Note 11 Neuf à partir de 169,99 € Occasion à partir de 170,00 € Cdiscount 169,99 € Voir

Rakuten 179,00 € Voir

SFR 179,00 € Voir

Fnac 198,98 € 197,80 € Voir

Leclerc 199,00 € Voir

La Redoute 199,00 € Voir

Darty 199,00 € Voir

Boulanger 199,00 € Voir

Galeries Lafayette 199,00 € Voir

Red by SFR 199,00 € Voir Rakuten 179,00 € 170,00 € Voir

Xiaomi Redmi Note 10 Neuf à partir de 199,00 € Occasion à partir de 149,99 € SFR 199,00 € Voir

Rakuten 229,00 € Voir

Amazon 230,00 € Voir

Cdiscount 240,99 € Voir

Fnac 256,00 € Voir

Red by SFR 269,00 € Voir Rakuten 229,00 € 149,99 € Voir

Amazon 230,00 € 164,94 € Voir

Fnac 256,00 € 185,89 € Voir

Xiaomi Redmi A1 Neuf à partir de 81,50 € Rakuten 81,50 € Voir

Amazon 84,90 € Voir

Cdiscount 105,13 € Voir

Fnac 118,98 € 106,00 € Voir

Leclerc 109,00 € Voir

Ubaldi 112,00 € Voir

Materiel.net 119,95 € Voir

LDLC.com 119,95 € Voir

La Redoute 119,00 € Voir

Darty 119,00 € Voir

Boulanger 119,00 € Voir

Galeries Lafayette 119,00 € Voir

SFR 119,00 € Voir

Quelles sont les soldes 2023 chez Samsung ?

Samsung dispose de quelques belles promotions toute l'année. Les soldes 2023 devraient permettre à certains marchands de proposer plusieurs baisses de prix sur certains smartphones de la marque. Que vous soyez à la recherche d'un petit téléphone accessible comme les Samsung A53, d'un haut de gamme avec les modèles Galaxy S22 ou d'un pliable avec les Galaxy Z Fold, vous devriez trouver votre bonheur.

Samsung Galaxy S22 Neuf à partir de 568,24 € Occasion à partir de 499,00 € Rakuten 568,24 € Voir

Amazon 853,23 € 609,98 € Voir

Cdiscount 614,99 € Voir

Fnac 698,98 € 615,40 € Voir

Electro Dépôt 648,99 € Voir

SFR 649,00 € Voir

Materiel.net 859,96 € 699,95 € Voir

La Redoute 699,00 € Voir

Ubaldi 699,00 € Voir

Darty 699,00 € Voir

Boulanger 699,00 € Voir

Galeries Lafayette 699,00 € Voir

Leclerc 859,00 € Voir

LDLC.com 699,95 € 859,96 € Voir Rakuten 568,24 € 499,00 € Voir

Fnac 698,98 € 596,00 € Voir

Amazon 853,23 € 648,34 € Voir

Samsung Galaxy Z Fold 4 Neuf à partir de 1320,00 € Occasion à partir de 1045,00 € Amazon 1320,00 € Voir

Rakuten 1359,00 € Voir

SFR 1499,00 € Voir

Ubaldi 1549,00 € Voir

Rue du Commerce 1788,99 € 1588,99 € Voir

Materiel.net 1799,95 € 1589,95 € Voir

Fnac 1598,98 € 1593,98 € Voir

Cdiscount 1599,00 € Voir

La Redoute 1599,00 € Voir

Darty 1599,00 € Voir

Boulanger 1599,00 € Voir

Galeries Lafayette 1599,00 € Voir

Leclerc 1643,00 € Voir

LDLC.com 1589,95 € 1799,95 € Voir Rakuten 1359,00 € 1045,00 € Voir

Reconditionné 1085,00 € 1052,00 € Voir

Amazon 1320,00 € 1299,00 € Voir

Fnac 1598,98 € 1358,89 € Voir

Samsung Galaxy Z Flip 4 Neuf à partir de 745,47 € Occasion à partir de 345,00 € Rakuten 745,47 € Voir

Reconditionné 785,00 € 752,00 € Voir

Amazon 776,00 € Voir

Fnac 998,98 € 836,86 € Voir

Rue du Commerce 1083,99 € 969,00 € Voir

Electro Dépôt 989,98 € Voir

Materiel.net 1099,94 € 989,95 € Voir

Cdiscount 899,00 € 999,00 € Voir

Ubaldi 999,00 € Voir

Darty 999,00 € Voir

Boulanger 999,00 € Voir

LDLC.com 989,95 € 1099,94 € Voir Rakuten 745,47 € 345,00 € Voir

Amazon 776,00 € 724,90 € Voir

Cdiscount 899,00 € Voir

Fnac 998,98 € 899,00 € Voir

Samsung Galaxy A13 Neuf à partir de 167,00 € Occasion à partir de 178,88 € Fnac 198,98 € 167,00 € Voir

Cdiscount 168,50 € Voir

Rakuten 179,90 € Voir

Amazon 188,37 € Voir

Electro Dépôt 189,99 € Voir

Ubaldi 197,00 € Voir

La Redoute 199,00 € Voir

Darty 199,00 € Voir

Boulanger 199,00 € Voir

SFR 199,00 € Voir Rakuten 179,90 € 178,88 € Voir

Fnac 198,98 € 199,00 € Voir

Quelles sont les soldes 2023 chez Apple ?

Apple n'est pas particulièrement connu pour participer directement aux soldes. La firme dispose cependant de plusieurs produits en promotion par le biais de sites web spécialisés. On y retrouve notamment plusieurs références d'iPhone, dont certains reconditionnés, avec des prix en baisse qui les rendent très intéressants. Notez que vous pouvez également retrouver l'ensemble des meilleures promotions sur les produits Apple dans notre article dédié.

iPhone 13 mini Neuf à partir de 798,00 € Occasion à partir de 730,93 € Rakuten 798,00 € Voir

Cdiscount 849,00 € Voir

Fnac 908,95 € 858,95 € Voir

Amazon 909,00 € 859,00 € Voir

La Redoute 909,00 € 859,00 € Voir

Darty 859,00 € Voir Rakuten 798,00 € 730,93 € Voir

Fnac 908,95 € 747,00 € Voir

Amazon 909,00 € 798,87 € Voir

iPhone 12 Neuf à partir de 580,30 € Occasion à partir de 450,00 € Rakuten 580,30 € Voir

Amazon 809,00 € 719,00 € Voir

Fnac 808,95 € 758,95 € Voir

Cdiscount 759,00 € Voir

Materiel.net 759,00 € Voir

LDLC.com 759,00 € Voir

La Redoute 759,00 € Voir

Darty 759,00 € Voir Rakuten 580,30 € 450,00 € Voir

Fnac 808,95 € 484,99 € Voir

Reconditionné 515,00 € 482,00 € Voir

iPhone SE 2022 (3e génération) Neuf à partir de 549,99 € Occasion à partir de 525,90 € Rakuten 549,99 € Voir

Amazon 629,00 € 579,00 € Voir

Fnac 628,95 € Voir

Cdiscount 629,00 € Voir

Materiel.net 629,00 € Voir

LDLC.com 629,00 € Voir

La Redoute 629,00 € Voir

Darty 629,00 € Voir

Galeries Lafayette 629,00 € Voir Rakuten 549,99 € 525,90 € Voir

Reconditionné 575,00 € 542,00 € Voir

Quelles sont les soldes 2023 chez Oppo ?

Les années se suivent pour Oppo qui continuent de proposer de nouveaux smartphones pour tous types de budgets. Pour les prochaines soldes d'hiver 2023, il faudra s'attendre à quelques petites promotions proposées par différents participants à l'opération. Nous ne disposons d'aucune boule de cristal pour prévoir les offres à venir, alors voici quelques smartphones de chez Oppo à surveiller durant les soldes.

Oppo Find X5 Neuf à partir de 583,00 € Occasion à partir de 574,99 € Rakuten 583,00 € Voir

Amazon 615,00 € Voir

Fnac 798,98 € 615,00 € Voir

Cdiscount 799,00 € 694,99 € Voir

Ubaldi 697,00 € Voir

Materiel.net 999,95 € 699,95 € Voir

La Redoute 799,00 € 699,00 € Voir

Darty 699,00 € Voir

Boulanger 799,00 € 699,00 € Voir

Galeries Lafayette 799,00 € 699,00 € Voir

LDLC.com 699,95 € 999,95 € Voir Rakuten 583,00 € 574,99 € Voir

Fnac 798,98 € 593,89 € Voir

Oppo Reno 8 Neuf à partir de 489,25 € Occasion à partir de 400,00 € Fnac 598,98 € 489,25 € Voir

Rakuten 499,90 € Voir

Ubaldi 560,00 € Voir

La Redoute 585,91 € Voir

Amazon 590,91 € Voir

Cdiscount 599,00 € Voir

Leclerc 599,00 € Voir

Materiel.net 599,95 € Voir

LDLC.com 599,95 € Voir

Darty 599,00 € Voir

Boulanger 599,00 € Voir Rakuten 499,90 € 400,00 € Voir

Fnac 598,98 € 599,00 € Voir

Oppo A57 Neuf à partir de 169,00 € Amazon 169,00 € Voir

Rakuten 179,00 € Voir

Leclerc 179,00 € Voir

Cdiscount 197,00 € Voir

Ubaldi 195,00 € Voir

Fnac 198,98 € Voir

La Redoute 197,00 € Voir

Boulanger 197,00 € Voir

Materiel.net 199,95 € Voir

LDLC.com 199,95 € Voir

Galeries Lafayette 197,00 € Voir

Darty 199,00 € Voir

Les soldes d'hiver 2023 se tiennent du 11 janvier et s'étendent jusqu'au 7 février. N'hésitez pas à consulter notre article dédié afin de découvrir toutes les informations sur les soldes d'hiver 2023.