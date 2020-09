French Days iPad : le super bon plan iPad à moins de 300 euros !

Pour les French Days, la référence des tablettes tactiles est à 389 euros à la FNAC et sous les 300 euros chez Cdiscount ! C'est une très bonne affaire puisqu'elle intègre les nouveautés les plus récentes d'Apple avec iPadOS et la possibilité de connecter le Smart Keyboard.

L'iPad 8 arrive et c'est donc le moment de craquer pour l'iPad 7 ! Chaque lancement d'une nouvelle génération de produits est synonyme de baisse de prix pour les anciens modèles. C'est le cas de l'iPad qui voit son prix passer de 529 à 389 euros à la FNAC et même sous la barre des 300 euros chez Cdiscount (profiter de l'offre) ! On peut donc parler de super affaire puisque c'est tout simplement l'iPad le moins cher du moment, et il reste la référence du genre. D'autant que Apple l'avait doté de sa nouvelle dalle de 10,2 pouces, comme l'iPad Pro. On retrouve le classique bouton Touch ID, et Apple l'a aussi doté du Smart Connector sur la tranche pour connecter un Smart Keyboard, ce clavier qui fait aussi office de protection. Ce système permet du même coup de le transformer en mini ordinateur portable.

Le parfait compromis entre une tablette et un portable

C'est d'autant plus vrai qu'est apparu iPad OS. Le nouveau système marque une rupture en lorgnant sur macOS avec la possibilité de faire apparaître des widgets sur l'écran d'accueil, de diviser l'affichage avec deux applications différentes ou encore de brancher des périphériques comme un disque dur externe ou une souris. Pour le reste, c'est du classique pour un iPad avec une autonomie d'environ 12 heures en fonctionnement, 3 Go de mémoire vive, 32 Go de stockage, une prise casque, un capteur photo de 8 millions de pixels à l'arrière et une webcam en façade. Le tout pour un poids d'environ 500 grammes.