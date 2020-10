Bon plan Prime Day Xiaomi : les RedMi Note 8 et 9 Pro à moins de 200 euros !

L'Amazon Prime Day va faire des heureux avant Noël ! À l'occasion de ces journées de shopping exclusif, Amazon brade à moins de 200 euros deux smartphones Xiaomi qui ont su faire parler d'eux : le RedMi Note 8 Pro et le 9 Pro. Voici toutes les infos sur cette offre à ne pas rater.

Pas besoin d'attendre le Black Friday, Amazon marque déjà le coup pour ses abonnés Prime en proposant deux smartphones Xiaomi à prix réduit durant le Prime Day qui a débuté ce mardi 13 octobre, les Redmi Note 8 Pro et Redmi Note 9 Pro. Xiaomi frappe fort depuis plusieurs mois avec des smartphones proposés à des tarifs d'entrée de gamme pour des performances dignes de modèles bien plus onéreux. On les trouve à moins de 200 euros pour ce Prime Day au lieu de 279 et 249 euros en temps normal !

Un produit complet à tous niveaux

Xiaomi Redmi Note 8 Pro - Smartphone Débloqué 4G (6.53 Pouces - 6Go RAM - 128Go Stockage - Double Nano-SIM, Quad Caméra – NFC) Bleu - Version Française - [Exclusivité Amazon] 279,90 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Avec des caractéristiques qui déjouent tous les tests, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro n'a pas grand-chose à envier à ses concurrents. Niveau batterie, il n'y a d'ailleurs pas d'équivalent à ce jour avec une autonomie allant jusqu'à 1 jour et demi en mode appel et plus de 12h en streaming vidéo ! il embarque également avec lui un écran à dalle IPS de 6,53 pouces et 2 cœurs ARM Cortex-A76 (2,05 GHz) et 6 cœurs Cortex-A55 (2 GHz) pour un total de 6 Go de RAM. Rien de moins ! Côté processeur, cela le place aisément au coude-à-coude avec le plus connu Samsung 10. Et si vous en voulez plus, vous pourrez toujours rajouter au choix 2 cartes nano-SIM ou une carte nano-SIM et une microSD. Audio et connectique sont aussi largement au rendez-vous avec une prise USB-C, une mini-jack 3,5 mm et une prise casque. Même les photographes enjoués pourront trouver leur compte avec 4 modules photo au dos allant de la macro au très grand-angle. Avec une offre à ce prix-là, pas la peine d'attendre le père Noël, il a déjà commencé sa tournée de cadeaux !

Encore plus fort avec le récent Redmi Note 9 Pro proposé aussi à prix cassé !

Le deuxième bon plan Prime Days est un autre téléphone Xiaomi : le Redmi Note 9 Pro. Lui aussi est affiché à moins de 200 euros alors qu'il n'a été lancé qu'au printemps de cette année ! Amazon a voulu frapper un grand coup. Le Redmi Note 9 Pro est un mobile largement plébiscité depuis sa sortie et le retrouver à ce prix à quelques semaines de Noël est une sacrée affaire.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Smartphone, 6GB RAM 64GB ROM Téléphone,Pantalla de Puntos de 6.67", Processeur Qualcomm Snapdragon 720G, Caméra Quad AI (64MP + 8MP + 5MP + 2MP) Version Globale(Gris) 249,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Ce deal Amazon Prime Days permet de profiter d'un produit qui affiche des caractéristiques dignes d'un smartphone haut de gamme. Xiaomi sait exactement comment proposer des produits excellents dans leur catégorie avec des prix ultra-séduisants. Preuve en est, on retrouve un écran LCD de 6,7 pouces comparable à celui de Apple l'iPhone 11. Un capteur 4 modules identique à celui du Redmi Note 8 Pro est aussi présent. Cela lui permet de prendre des photos de la macro jusqu'au très grand-angle. Côté performances, il intègre une puce Snapdragon 720G et 6 Go de RAM qui assurent l'essentiel tout en permettant des transitions fluides et un multitâche très bien géré. Avec une autonomie annoncée de 2 jours, il est certainement l'un des meilleurs deals à saisir durant ces Amazon Prime Days version 2020.