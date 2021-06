Prime Day smartphone : le Samsung Galaxy S20 FE à prix cassé !

PRIME DAY SMARTPHONE. Le Prime Day 2021 débute ce lundi 21 juin et se tiendra jusqu'au mardi 22 juin à 23h59 ! Plusieurs offres sont disponibles sur des smartphones, notamment le Samsung Galaxy S20 Fan Edition ou le POCO M3 Pro 5G.

Vous n'avez pas envie d'attendre le Black Friday pour vous trouver un nouveau smartphone ? L'Amazon Prime Day est actuellement en cours avec quelques belles offres sur différentes références de téléphones qui pourraient vous intéresser. Pour rappel, les offres du Prime Day 2021 sont uniquement réservées aux membres déjà abonnés à l'offre Amazon Prime. Ces promotions ne sont valables que du lundi 21 juin 00h00 au mardi 22 juin 23h59 et permettent de réaliser de belles affaires sur tout un tas de produits différents.

Sorti en fin d'année 2020, le Samsung Galaxy S20 Fan Edition est une version revue du célèbre flagship de Samsung. Il embarque notamment des caractéristiques revues en fonction des demandes de la communauté du constructeur. Toujours disponible aujourd'hui, il s'affiche comme un Galaxy S20 à un prix plus abordable, d'autant qu'il est actuellement concerné par les promotions du Prime Day 2021.

SAMSUNG GALAXY S20 FE "Fan Edition" 5G Rouge AMAZON 759,00 € 599,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

SAMSUNG GALAXY S20 FE "Fan Edition" 5G Blanc AMAZON 759,00 € 599,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

SAMSUNG GALAXY S20 FE "Fan Edition" 5G Lavande AMAZON 759,00 € 599,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Parmi les différentes caractéristiques propres au Samsung Galaxy S20 FE, on peut notamment retrouver :

Un écran Full HD+ Infinity-O de 6,5"

Trois capteurs photos arrière dont un capteur Ultra Grand-Angle de 12 mégapixels

Un zoom Optique 3x

Une batterie intelligente longue durée de 4500 mAh capable de tenir toute une journée

6 coloris différents selon vos goûts

Une certification IP68³ pour résister à l'eau et à la poussière

Si vous disposez d'un budget un peu plus serré ou que vous n'êtes pas un fan de Samsung, Xiaomi propose également quelques-uns de ses smartphones en promotion pour le Prime Day. On retrouve notamment le POCO M3 Pro 5G en version 64 et 128 Go.

Xiaomi Poco M3 Pro 5G - Smartphone 64GB, 4GB RAM, Dual Sim, Power Black 179,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Xiaomi Poco M3 Pro 5G - Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Power Black 199,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Voici quelques spécificités du POCO M3 Pro 5G sorti en milieu d'année 2021 :

Processeur MediaTek Dimensity 700 pour des performances élevées

Une compatibilité avec les réseaux 5G

Un écran 90Hz 6.5" FHD+

La technologie DynamicSwitch qui permet à l'écran de basculer automatiquement entre 90Hz, 60Hz, 50Hz et 30Hz selon vos besoins en autonomie

Une triple caméra AI de 48 Mpx

Téléphone compatible avec la charge rapide de 18W

Sortie en début d'année 2021, la version "pro" du POCO X3 continue de faire des heureux avec ses jolies caractéristiques et son prix très abordable. Ce dernier est d'ailleurs en baisse le temps du Prime Day 2021, ce qui rend le smartphone de Xiaomi encore plus intéressant !

Xiaomi POCO X3 Pro 16,9 cm (6.67") Double SIM MIUI 12 4G USB Type-C 6 Go 128 Go 5160 mAh Noir 229,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Xiaomi POCO X3 Pro 16,9 cm (6.67") Double SIM MIUI 12 4G USB Type-C 6 Go 128 Go 5160 mAh Bleu 229,00 € 189,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Lancé au prix de 238 euros, le POCO X3 Pro dispose de belles caractéristiques pour séduire un public assez jeune ou intéressé par les réseaux sociaux et jeux vidéo. Le smartphone est notamment pourvu d'un processeur Snapdragon 860 de chez Qualcomm qui est une référence en la matière ainsi que 6 Go de mémoire vive. Son écran 120Hz 6.67" FHD vous garantit une très belle qualité d'images pour tous vos contenus multimédias tandis que sa batterie de 5160 mAh vous permettra d'en profiter pendant plus d'une journée ! Notez que ces promotions ne sont disponibles que pour la durée du Prime Day 2021. N'hésitez pas à consulter notre article dédié à ce sujet si vous désirez en savoir, notamment pour vous abonner gratuitement à Amazon Prime.