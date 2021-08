Bon plan montre connectée : la Xiaomi Mi Smart Band 6 à moins de 35 euros

BON PLAN MONTRE CONNECTÉE. Idéal pour celles et ceux qui veulent disposer d'un objet connectée au poignet sans se ruiner : le bracelet Xiaomi Mi Smart Band 6 est en promotion chez Amazon et disponible à un tout petit prix.

Une montre connectée, c'est pratique pour plusieurs applications : surveiller sa santé, contrôler ses notifications, jouer sa musique sur son smartphone... Mais cela a souvent un coût. C'est pourquoi la marque Xiaomi dispose d'une gamme de bracelets connectés peu onéreux ! Le Xiaomi Mi Smart Band 6 est même en promotion actuellement chez Amazon et disponible à un tout petit prix !

Xiaomi Mi Smart Band 6 x 1,56 écran Complet Amoled* 30 Modes d'entraînement* Suivi de SpO2* Résistant à l'eau jusqu'à 50 m* Application Connection Mi Ware et Mi fit 59,99 € 33,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle montre connectée pour aller à votre poignet, c'est peut-être la meilleure occasion du moment. Le géant Amazon fête la rentrée avec une opération de promotion "ventes flash de rentrée" qui se déroule du lundi 23 août au lundi 6 septembre. Parmi les différentes baisses de prix proposées sur le site, on y retrouve quelques montres connectées dont les prix deviennent bien plus abordables.

Parmi les différentes références disponibles en promotion pendant ces ventes flash, on trouve notamment la Huawei Watch GT 2 dans son format 46 mm. Cette dernière dispose notamment d'une très grosse autonomie pouvant aller jusqu'à 2 semaines. Elle sera idéale pour suivre vos différentes performances sportives, surveiller votre rythme cardiaque, contrôler vos appels et notifications, et bien d'autres fonctions. La Huawei Watch GT 2 est actuellement en promotion chez Amazon pour une durée limitée.

HUAWEI Watch GT 2 46mm Sport Noir Fnac 229,97 € 118,99 € Voir

La Redoute 129,90 € Voir

Boulanger 229,00 € 129,90 € Voir

Amazon 229,99 € 139,00 € Voir

Darty 139,99 € Voir

Cdiscount 186,35 € 149,73 € Voir

Si vous disposez d'un budget un poil plus serré, vous serez peut-être intéressé par la montre Xiami MI Watch Lite, actuellement concernée par les ventes flash Amazon. Cette petite montre en promotion vous permet de disposer de l'essentiel des applications que l'on peut attendre sur ce genre de produit avec différents traqueurs d'activités et un suivi de vos notifications directement à votre poignet ! Une jolie référence pour celles et ceux qui souhaitent disposer d'une montre à bas prix.

Xiaomi Mi Watch Lite (Noir) Amazon 69,00 € 41,44 € Voir

Cdiscount 80,29 € 57,71 € Voir

Darty 1,00 € 55,15 € Voir

La Redoute 59,90 € Voir

Boulanger 69,90 € 59,90 € Voir

Materiel.net 69,95 € Voir

LDLC.com 69,95 € Voir

Amazon profite également de ses ventes flash pour mettre en avant ses exclusivités ! C'est notamment le cas avec la Fitbit Versa 2, actuellement en promotion. Cette dernière dispose d'une particularité pour ses contrôles vocaux : c'est l'assistant Alexa d'Amazon qui est en charge ! Vous bénéficierez donc d'un des meilleurs assistants personnels directement à votre poignet, en plus des traditionnelles applications d'une montre connectée.

Montre connectée Fitbit Versa 2 - Contrôle Vocal - Score de Sommeil et Musique - Bordeaux Amazon 179,99 € 128,99 € Voir

Fnac 176,17 € Voir

Darty 2,00 € 184,67 € Voir

Que vous disposiez d'un iPhone ou non, l'Apple Watch est régulièrement considérée comme l'une, si ce n'est la, meilleure montre connectée du marché. Sa version la plus récente est actuellement en promotion chez plusieurs revendeurs.

Montre connectée WATCH 40MM Alu Or/Rose Series 6 Rue du Commerce 418,00 € Voir

Amazon 424,00 € Voir

Cdiscount 424,00 € Voir

Fnac 428,98 € Voir

Materiel.net 429,95 € Voir

LDLC.com 429,95 € Voir

La Redoute 429,00 € Voir

Darty 429,00 € Voir

Boulanger 429,00 € Voir

Avec son sublime écran Retina toujours allumé et ses finitions en aluminium et acier inoxydable, l'Apple Watch Series 6 continue de séduire de nombreuses personnes de par le monde. Fan d'Apple ou non, il est difficile de ne pas reconnaître toutes les belles spécificités de l'Apple Watch. Cette dernière dispose de tout ce que l'on peut être en mesure d'attendre d'une montre connectée au niveau des applications. Si vous la jumelez avec un iPhone, vous disposerez même de davantage d'options comme l'intégration de Siri à votre poignet.

A la recherche d'une jolie montre connectée aux allures de vraie montre ? La Huawei Watch GT 2 (46mm) est actuellement en promotion chez Amazon et la Fnac. Pour une courte période, il est possible de mettre la main sur cette classieuse montre pour un tarif bien moins élevé que son tarif de lancement de 229 euros !

HUAWEI Watch GT 2 46mm Classique marron Fnac 249,97 € 128,99 € Voir

Amazon 138,83 € Voir

La Redoute 139,90 € Voir

Boulanger 249,00 € 139,90 € Voir

Cdiscount 253,47 € 143,69 € Voir

Darty 149,99 € Voir

Materiel.net 249,95 € 169,95 € Voir

LDLC.com 169,95 € 249,95 € Voir

Lancée fin 2019 en France, la montre connectée Watch GT 2 de chez Huawei s'est rapidement imposée comme une valeur sûre grâce à son design élégant, ses deux bracelets en cuir et en silicone, et sa facilité d'utilisation. Elle conviendra parfaitement à de nombreux smartphones Android équipés de la technologie Bluetooth. Parmi ses différentes fonctionnalités, vous retrouverez notamment le contrôle de vos appels, messages et notifications, un système GPS, différents suivis cardiaques et sportifs, et bien d'autres applications. Son autonomie pouvant aller jusqu'à 14 jours vous garantit de solides performances pour tous vos besoins quotidiens.

Disponible depuis la fin d'année 2020, la Huawei GT 2 Pro est une référence solide de chez Huawei en terme de montre connectée. Disponible habituellement aux alentours des 300 euros, la montre est également en promotion actuellement chez CDiscount qui la propose à un prix très bas.

HUAWEI GT 2 Pro Montre Connectée Classique Girs Ecran AMOLED1.39 Pouces 2 Semaines D'autonomie GPS & GLONASS SpO2 Appels Bluetooth 269,00 € 186,99 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Dotée d'un design très élégant avec son cadran en saphir et son boitier en titane, la GT 2 Pro de chez Huawei représente bien tout le savoir faire du constructeur en matière de montre connectée. Elle dispose notamment d'une belle autonomie pouvant aller jusqu'à 14 jours afin de vous accompagner durant toute la journée, et est compatible avec la recharge sans fil. La montre Huawei GT 2 Pro est excellente pour l'analyse de vos mesures sportives et de santé grâce à son capteur cardiaque. Elle pourra également vous permettre de répondre ou refuser rapidement les appels présents sur votre smartphone.

Véritable petite star parmi les montres connectées Xiaomi grâce à son prix déjà très abordable, la Xiaomi Mi Watch Lite est actuellement en promotion sur Amazon pour sa part. Ce produit, fonctionnant grâce à une connexion Bluetooth, dispose de plusieurs applications intéressantes comme un GPS intégré pour vous repérer, un tracker de fitness pour vos séances de sport, et un support pour vos notifications de messages et appels. L'essentiel autour de votre poignet ! Habituellement proposée à 69 euros, la Xiaomi MI Watch Lite est disponible en promotion chez plusieurs revendeurs spécialisés.

XIAOMI - Mi Watch Lite Bleu Amazon 69,00 € 44,00 € Voir

Electro Dépôt 49,90 € Voir

Darty 53,53 € Voir

Cdiscount 75,72 € 59,90 € Voir

Fnac 60,45 € Voir

La Redoute 59,90 € Voir

Boulanger 69,98 € 59,90 € Voir

Materiel.net 69,95 € Voir

LDLC.com 69,95 € Voir

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Voilà donc de belles affaires si vous souhaitez disposer d'une montre connectée sans faire trop de dépenses. Notez que les prix indiqués sont évolutifs et peuvent changer très rapidement en fonction de l'actualité et des stocks disponibles. Ne tardez donc pas trop pour réaliser de bonnes affaires, et restez à l'affût de ces dernières.