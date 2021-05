Bon plan montre connectée : la Xiaomi MI Watch Lite à moins de 40 euros

BON PLAN MONTRE CONNECTÉE. Le prix de la Xiaomi MI Watch Lite est en baisse sur Amazon ce lundi. Cette petite montre connectée est idéale si vous souhaitez disposer d'un produit de qualité à votre poignet.

Si vous êtes un petit féru de technologie, et que les montres classiques ne vous ont jamais réellement plu, pourquoi ne pas passer à une montre connectée ? Ces dernières se démocratisent de plus en plus ces dernières années et sont disponibles selon plusieurs versions en fonction de votre budget. Il n'est pas forcément nécessaire de dépenser plusieurs centaines d'euros afin de disposer d'une montre connectée efficace ! En témoigne la Xiaomi MI Watch Lite, actuellement en promotion sur Amazon.

La Xiaomi MI Watch Lite à moins de 40 euros

Véritable petite star parmi les montres connectées Xiaomi grâce à son prix déjà très abordable, la Xiaomi MI Watch Lite est en promotion sur Amazon ce lundi 17 mai. Ce produit, fonctionnant grâce à une connexion Bluetooth, dispose de plusieurs applications intéressantes comme un GPS intégré pour vous repérer, un tracker de fitness pour vos séances de sport, et un support pour vos notifications de messages et appels. L'essentiel autour de votre poignet ! Habituellement proposée à 69 euros, la Xiaomi MI Watch Lite est actuellement en promotion chez Amazon pour un prix final de 39,99 euros, son meilleur prix depuis plusieurs mois !

XIAOMI - Mi Watch Lite Bleu Amazon 69,00 € 39,90 € Voir

Cdiscount 99,99 € 44,99 € Voir

Boulanger 69,98 € 44,90 € Voir

Fnac 53,99 € Voir

Darty 54,90 € Voir

Materiel.net 69,95 € Voir

LDLC.com 69,95 € Voir

La Redoute 69,90 € Voir

C'est donc une belle affaire si vous souhaitez disposer d'une montre connectée sans faire trop de dépenses. Notez que les prix indiqués sont évolutifs et peuvent changer très rapidement en fonction de l'actualité et des stocks disponibles. Ne tardez donc pas trop pour réaliser de bonnes affaires, et restez à l'affût de ces dernières.