Huawei Watch : découvrez la nouvelle Huawei Watch GT 3 Pro

HUAWEI WATCH GT 3 PRO. Après une grande conférence organisée à Milan, Huawei a dévoilé plusieurs nouvelles montres connectées dont la Huawei Watch GT 3 Pro que nous avons pu prendre en main en exclusivité.

La Huawei Watch GT 3 Pro a été dévoilée par le constructeur Huawei. Après un peu plus d'une heure de conférence au sein de la ville de Milan, la firme chinoise a dévoilé plusieurs nouveautés à venir. En plus d'un nouveau smartphone pliable, le Huawei Mate Xs 2, la firme a dévoilé de nombreux plans pour sa gamme de montres connectées. Parmi les nouveautés annoncées, on retrouve notamment la Huawei Watch Fit 2, mais surtout la Huawei Watch GT 3 Pro que nous avons pour prendre en main en exclusivité.

La Huawei Watch GT 3 Pro en édition Titane. © Huawei

La Huawei Watch GT 3 Pro disponible en deux éditions

Ce n'est pas une, mais deux versions de la nouvelle Huawei Watch GT 3 Pro qui ont été dévoilés à la presse. La première édition, baptisée "Titane", adopte un style de montre traditionnel avec un design premium. La Huawei Watch GT 3 Pro est composée de titane avec un écran en verre saphir et une couronne qui permet de naviguer à travers les différents menus des applications disponibles.

L'autre version de la Huawei Watch GT 3 Pro est intitulée "Céramique". Cette dernière arbore un aspect blanc avec une jolie courroie dorée qui semble viser davantage le public féminin. Elle dispose également d'un écran en verre saphir, mais également d'un cadran à fleur de base qui change de forme au fil des heures. Nul doute que de nombreux autres thèmes seront également disponibles.

La Huawei Watch GT 3 Pro édition Céramique. © Huawei

A l'utilisation, la nouvelle Huawei Watch GT 3 Pro a tout d'une montre de luxe. Ses finitions très nobles en font tout d'un produit haut de gamme qui désire une montre aux vraies allures de montre. La partie connectée est ainsi quasiment invisible au premier coup d'œil, et il faut accéder au menu d'applications pour découvrir ce que la montre a réellement dans le ventre.

Contrôle de vos appels et musiques en Bluetooth, suivi de rythme cardiaque, fonctions GPS... La Huawei Watch GT 3 Pro n'entend pas réinventer la roue. Les fonctionnalités proposées sont celles que l'on attend sur une montre haut de gamme. La conférence de présentation de la Huawei Watch GT 3 Pro mettait tout de même l'accent sur les capacités nautiques de la montre connectée. Cette dernière affiche de solides performances pour les plongeurs puisqu'elle est capable de résister jusqu'à 30 mètres de profondeur en plongée libre.

La nouvelle Huawei Watch GT 3 Pro disposerait de 7 à 14 jours d'autonomie selon votre modèle et votre usage. La montre connectée tourne notamment sous HarmonyOS 2, ce qui permet d'en profiter avec l'ensemble des appareils Android disponibles à ce jour.

Plusieurs tarifs sont indiqués pour la Huawei Watch GT 3 Pro. Ces derniers diffèrent selon le modèle choisi et sont disponibles à partir de 369,99 euros, en faisant une montre haut de gamme en concurrence avec notamment la Samsung Galaxy Watch et l'Apple Watch.

HUAWEI WATCH GT 3 Pro Edition Titane : à partir de 369,99 €

: à partir de 369,99 € HUAWEI WATCH GT 3 Pro Edition Céramique : à partir de 449,99 €

Les précommandes sur les deux modèles sont ouvertes sur la boutique officielle de Huawei pour une sortie prévue au mois de juin 2022 pour le modèle "Céramique". La version "Titane" est, quand à elle, déjà disponible à l'achat sur la boutique officielle de la firme. Les deux modèles de la Huawei Watch GT 3 Pro seront également à retrouver sur différents sites partenaires dans les jours à venir.

La Huawei Watch Fit 2 : l'autonomie à petit prix

L'autre grande nouveauté est la Huawei Watch Fit 2. Cette montre connectée se veut notamment plus abordable que la GT 3 Pro, et arbore un design rectangulaire avec son écran 1,74 pouce. La Huawei Watch Fit 2 dispose ainsi d'une plus grande surface d'affichage que sa précédente version. Pas de couronne circulaire de prévue, mais un unique bouton qui permet d'afficher les applications de la montre.

La nouvelle Huawei Watch Fit 2. © Huawei

La Huawei Watch Fit 2 s'adresse avant tout aux sportifs. La montre bénéficie de plusieurs programmes de sports intégrés qui vous permettent de réaliser différents exercices selon vos moyens et votre équipement à disposition. Vous pourrez également suivre vos résultats avec l'application Huawei Health App, et les partager sur vos réseaux sociaux.

La Huawei Watch Fit 2 sera disponible à partir de 149,99 €. Les précommandes sont déjà ouvertes sur la boutique officielle de Huawei et permettent de bénéficier d'une balance connectée en cadeau. Les précommandes sur la Huawei Watch Fit 2 se termineront le 8 juin prochain.