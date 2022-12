Black Friday iPhone 12 : attention les prix remontent avant le jour-J

Alors que l'iPhone 12 était passé sous les 550 euros à deux jours du Black Friday, il est remonté de quelques dizaines d'euros ce jeudi. Le reflux avant une nouvelle vague de promos demain vendredi ?

C'est demain qu'est fixée l'opération commerciale la plus attendue de l'année. Le Black Friday revient ce vendredi 25 novembre 2022. Mais la valse des prix a déjà débuté depuis près d'une semaine et les iPhone bénéficient déjà de très belles offres chez les marchands. Pour faire simple, c'est chez Rakuten qu'on trouve les meilleurs tarifs sur les smartphones d'Apple lors du Black Friday, pour le moment en tout cas (voir notre sélection complète). Grâce à la "Black Friday Week", séquence inaugurale du vendredi noir, l'iPhone 12, sorti il y a deux ans tout juste et toujours considéré comme l'un des meilleurs mobiles de ces dernières années, bénéficie par exemple d'un rabais qui le fait passer sous les 600 euros dans sa version 64 Go ce jeudi. Mais attention, le prix est remonté de quelques dizaines d'euros, le mobile étant notamment passé sous les 540 euros dans le courant de la semaine :

iPhone 12 64Go Blue Neuf à partir de 642,81 € Occasion à partir de 465,00 € Rakuten 642,81 € Voir

Fnac 808,95 € Voir

Amazon 809,00 € Voir

Cdiscount 809,00 € Voir

Leclerc 809,00 € Voir

Materiel.net 809,00 € Voir

LDLC.com 809,00 € Voir

La Redoute 881,99 € Voir Rakuten 642,81 € 465,00 € Voir

Reconditionné 545,00 € 501,00 € Voir

Fnac 808,95 € 509,89 € Voir

Amazon 809,00 € 733,08 € Voir

L'iPhone 12 a été, lors de sa sortie en octobre 2020, une belle évolution de la gamme de smartphones made in Cupertino, avec une puce A14 Bionic est intégrée pour des performances améliorées, un écran Super Retina XDR 6,1 pouces, une compatibilité avec la 5G et un design repensé et une plus grande résistance aux chutes et à l'eau. Grâce à la 5G notamment, la vitesse de téléchargement maximale de cet iPhone peut atteindre 4 Go par seconde et Apple promettait lors de la sortie une très faible latence, proche du temps réel.