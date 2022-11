Des smartphones Samsung à moins de 200 euros pour Black Friday !

Vous cherchez un smartphone Samsung à petit prix pour le Black Friday 2022 ? Les Samsung M13 et M23 sont affichés en promo ce vendredi sur Amazon et passent pour de bon sous la barre des 200 euros !

Vous cherchez un nouveau smartphone à moins de 200 euros ? Samsung propose une très belle alternative ce vendredi à l'occasion du Black Friday 2022 avec deux promos affichées sur Amazon sur les Samsung M13 et M23. Le M23 est un téléphone 5G, proposé ici en version 128 Go et en coloris bleu. Il est affiché à 179 euros ce vendredi 25 novembre alors qu'il propose nombre de performances et techologies qui n'ont rien à envier aux tout derniers modèles du marché : écran Amoled 6,6 pouces, connectivité 5G, système d'exploitation Android 12.0, processeur avec puce Snapdragon 750G et 128 Go de stockage !

Samsung Galaxy M23 179 euros VOIR L'OFFRE sur Amazon

Bonne nouvelle, on trouve aussi le Samsung M13 à petit prix pour ce Black Friday. Le M13 est clairement la réponse de Samsung aux constructeurs chinois pour proposer une alternative cohérente sur le marché d'entrée de gamme. Concluant ? Oui puisqu'il propose une belle qualité de finition, un écran 6,6 pouces de bonne facture (même si on a connu mieux chez Samsung) et une belle autonomie. Le RedMi Note 11 peut s'avérer plus complet mais cette offre Black Friday sur le Samsung M13 est donc à ne pas rater pour ceux en quête de valeur sûre à petit prix.