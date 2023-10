Ce nouveau drapeau peut apparaître sur certains de vos messages. Il vous indique un changement dans la confidentialité de votre conversation.

Plus de quatre milliards d'utilisateurs dans le monde utilisent WhatsApp Messenger pour communiquer. Cette plateforme influente créée par Meta propose de nombreuses fonctionnalités, directement accessibles dans les discussions individuelles, de groupe, ou dans les paramètres de l'application. Et une nouvelle icône vient d'apparaître sur certains messages. Peut-être l'avez vous déjà vue ou peut-être que vous ne la connaissez pas encore.

C'est le cas de l'étrange "icône du drapeau". Il apparaît uniquement dans les discussions où vous avez activé la fonction "Messages temporaires", qui permet d'effacer tout le contenu d'une conversation après 24 heures, 7 jours ou 90 jours. À quoi sert ce drapeau ? Il permet de contourner l'effacement automatique des messages temporaires. Nous allons d'abord vous expliquer comment le faire apparaître et ensuite nous vous préciserons les conséquences que cela peut avoir pour la confidentialité de vos conversations. Comment utiliser l'icône du drapeau sur WhatsApp :

Assurez-vous d'abord que WhatsApp n'a pas de mises à jour en attente. Ouvrez l'application et allez dans n'importe quelle discussion. Appuyez longuement sur un message ou un fichier jusqu'à ce qu'il soit en surbrillance. Comme vous pouvez le constater, l'icône du drapeau n'apparaît pas. Pour l'activer, cliquez sur le nom du contact ou du groupe > faites défiler vers le bas > cliquez sur "Messages temporaires" > choisissez une option. Envoyez un nouveau message dans la discussion. Cliquez sur le message que vous venez d'envoyer et vous verrez l'icône du drapeau. Cliquez dessus. Le drapeau apparaît à côté du message que vous avez envoyé. Cela veut dire que votre message ne sera pas supprimé alors que vous êtes pourtant dans une discussion de messages "temporaires" Lorsque le délai de suppression automatique sera écoulé, votre message ne sera pas effacé de la discussion.

Que penser de cette nouvelle fonction ? C'est vrai qu'elle est pratique lorsque l'on a une conversation avec quelqu'un et qu'on active les messages temporaires. On souhaite parfois que certains messages ne soient pas effacés, comme une adresse ou un code pour que la personne puisse le retrouver. Mais dans un autre sens, cela peut nuire à la confidentialité de vos messages. Si vous activez le drapeau, n'oubliez pas que votre message ne sera jamais effacé alors que vous pensiez être dans une conversation de messages temporaires. Utilisez donc le drapeau avec précaution. Et sachez que vous pouvez enlever le drapeau d'un message en recliquant dessus et en choisissant "ne plus garder".