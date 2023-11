Cyber Monday iPhone : 5 offres excellentes à suivre ce lundi, après le Black Friday

iPhone 13, iPhone 14, Phone 15... Que reste-t-il des offres du Black Friday sur les iPhone ? Voici les 5 meilleures offres du Cyber Monday !

Le Cyber Monday 2023 est lancé depuis ce lundi matin à la première heure, après une semaine ou plus de Black Friday. Sur les iPhone d'Apple, les offres continuent à être très alléchantes après un week-end entier de prolongations. L'iPhone 15 notamment reste à prix très attractif chez Rakuten, qui poursuit le Cyber Monday sur la même ligne que le Black Friday : il veut casser les prix du dernier iPhone en date alors même qu'il n'est commercialisé que depuis deux mois. L'iPhone 15 est toujours au rabais à moins de 750 euros chez le cybermarchand japonais contre 969 euros chez Apple (le noir était à ce prix pendant le Black Friday, il s'agit juste de passer au bleu désormais). L'iPhone 15 Pro, plus évolué, est quant à lui à 1099 euros contre 1229 euros chez Apple.

Pour l'iPhone 14, c'est un autre marchand qui se distingue lors de ce Black Friday : Fnac/Darty a proposé et propose encore les meilleures promos cette dernière semaine et jusqu'à ce Cyber Monday. Les versions les plus puissantes sont sans doute les plus intéressantes en ce moment (même si elles restent très chères) : l'iPhone 14 Pro Max est à 1199 euros contre 1359 euros dans sa version 256 Go. Il passe même à 1099 euros dans sa version 128 Go. Pour une version sous les 1000 euros, il faut basculer sur l'iPhone 14 Plus, chez Rue du Commerce.

Le Cyber Monday est un événement commercial annuel, souvent considéré comme une extension du Black Friday, mais avec un accent particulier sur les achats en ligne. Il a été créé en 2005 par des détaillants en ligne pour encourager les gens à faire leurs achats sur Internet. Le terme "Cyber Monday" fait donc référence au lundi suivant la fête de Thanksgiving aux États-Unis, habituellement fin novembre ou début décembre.

Contrairement au Black Friday, qui a ses racines dans les magasins physiques et est célèbre pour ses longues files d'attente (d'où le terme "black") pour le début de la saison des achats de Noël aux États-Unis, le Cyber Monday se concentre exclusivement sur les promotions en ligne. Cette distinction est devenue moins marquée avec l'augmentation du shopping en ligne, mais le Cyber Monday reste synonyme de deals spécifiques au e-commerce.

Comme le Black Friday le Cyber Monday est connu pour ses importantes réductions et promotions, tant dans les magasins physiques que sur les sites de vente en ligne. Les détaillants offrent des rabais significatifs sur une large gamme de produits, des appareils électroniques aux jouets et aux vêtements.

Apple a frappé fort avec le lancement des iPhone 15 lors de sa keynote de septembre 2023, établissant clairement ce modèle comme l'un des best-sellers de l'année. Le modèle standard, doté d'un écran AMOLED de 6,1 pouces, introduit la "Dynamic Island", une innovation qui redéfinit l'encoche en la rendant dynamique et interactive, accueillant le capteur Face ID et la caméra avant. La qualité photographique de l'iPhone 15 atteint de nouveaux sommets avec un double module photo : un capteur grand-angle de 48 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx. Le capteur selfie de 12 Mpx s'intègre harmonieusement dans cette nouvelle encoche.

En termes d'autonomie, l'iPhone 15 promet plus d'une journée et demie sans recharge avec une utilisation standard, un exploit remarquable pour un smartphone de ce segment. La performance n'est pas en reste grâce à la nouvelle puce A16 Bionic, soutenue par 128 Go de stockage, garantissant des performances élevées même pour les applications les plus gourmandes. L'expérience utilisateur est sublimée par iOS 17, connu pour son esthétique et sa fluidité, surtout dans l'écosystème Apple complet. Depuis sa sortie, l'iPhone 15 connaît un succès retentissant, relançant le marché des smartphones après une crise de deux ans.