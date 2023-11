Black Friday iPhone : les prix repères à surveiller en 2023

Le Black Friday est toujours une bonne occasion de scruter les prix des iPhone. Si Apple ne devrait pas brader son iPhone 15 tout juste sorti ni même son iPhone 14 ou son iPhone 13, les revendeurs pourraient bien écouler leurs stocks...

A l'approche du Black Friday, la frénésie des offres commence à se faire sentir, particulièrement pour les inconditionnels de la technologie Apple. Le vendredi 24 novembre, date officielle du "vendredi noir", les regards seront comme toujours tournés vers les iPhone, avec de très grosses attentes, notamment sur les derniers modèles comme l'iPhone 15, ou l'iPhone 14.

Le Black Friday est souvent une excellente période pour craquer sur l'iPhone. Les smartphones d'Apple bénéficient généralement de quelques belles offres en fin d'année, essentiellement chez les revendeurs, et le Black Friday 2023 ne devrait pas faire exception ! Lors de la dernière édition, il était notamment possible de trouver le dernier iPhone 14 à un excellent prix avec des écouteurs sans fil AirPods 2 inclus !

Déjà une promo choc !

Et si ce Black Friday 2023 faisait exception pour les iPhone de dernière génération ? Rakuten a frappé fort en cassant le prix de l'iPhone 15 plus d'une semaine avant la date officielle du Black Friday, avec un iPhone 15 noir 128 Go à moins de 800 euros, un geste inattendu pour un appareil aussi récent (voir l'offre).

Les fans d'Apple ou les consommateurs à la recherche d'un smartphone performant à moindre prix doivent en tout cas être attentifs dès aujourd'hui pour ce Black Friday 2023. Il est probable que les offres sur les iPhone débutent très tôt, au moins le vendredi précédent le Black Friday, soit le 17 novembre.

Les promotions du Black Friday sur l'iPhone durent généralement plus d'une semaine. De nombreux marchands profitent des fêtes de fin d'année pour continuer de proposer des baisses de prix susceptibles d'intéresser les consommateurs. Nous ne manquerons pas de maintenir cet article à jour avec les dernières promotions sur l'iPhone pour le Black Friday 2023.

Les meilleurs PRIX DES IPHONE

Pour vous aider à trouver le meilleur prix sur les iPhone lors du Black Friday, nous avons mis en place un moteur relevant les prix chez une dizaine de sites marchands. Les prix ci-dessous sont les plus bas chez nos partenaires, hors coupon ou réduction sur abonnement ou forfait. Ils sont mis à jour très régulièrement :

REPÈRES. Pour avoir quelques repères sur les prix des iPhone lors de ce Black Friday 2023, voici les premiers prix affichés sur l'Apple Store pour l'achat de chacun de ces modèles : L'iPhone 15 Pro est à partir de 1229 €

L'iPhone 15 est à partir de à partir de 969 €

L'iPhone 14 est à partir de à partir de 869 €

L'iPhone 13 est à partir de à partir de 749 €

L'iPhone SE est à partir de à partir de 529 €

Quelles promotions sur l'iPhone 15 lors du Black Friday ?

Avec une sortie en grandes pompes à la rentrée, on a peu de chances de voir des prix très réduits sur l'iPhone 15 lors du Black Friday. La gamme d'iPhone 15 est composée de quatre nouveaux iPhone, avec l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Avec ses caractéristiques de pointe telles que la technologie Dynamic Island, la recharge USB-C, l'écran Super Retina XDR OLED, la puce A16 Bionic, et une autonomie remarquable, cet iPhone 15 est une affaire à ne pas manquer si des réductions se présentent.

iPhone 15 128 Go Noir Neuf à partir de 799,00 € Occasion à partir de 903,00 € Rakuten 799,00 € Voir

Rue du Commerce 869,00 € Voir

Fnac 968,95 € Voir

Amazon 999,00 € 969,00 € Voir

Cdiscount 969,00 € Voir

Boulanger 969,00 € Voir Fnac 968,95 € 903,00 € Voir

Amazon 999,00 € 920,55 € Voir

Rakuten 799,00 € 1013,90 € Voir

Quelles promotions sur l'iPhone 14 lors du Black Friday ?

L'iPhone 15 n'est pas le seul à surveiller. L'iPhone 14, bien qu'accusé de n'apporter que des améliorations minimes par rapport à son prédécesseur lors de sa sortie (sauf pour le capteur photo), reste un produit phare, surtout si les rumeurs de prix barrés se confirment. Commercialisé il y a plus d'un an, l'iPhone 14 sera sans doute l'appareil qui concentrera le plus d'offres. Surtout si les revendeurs cherchent à écouler les smartphones dotés de ports Lightening pour les recharges qui vont bientôt disparaître sur le marché européen...

APPLE iPhone 14 128GB Midnight Neuf à partir de 709,99 € Occasion à partir de 620,00 € Rakuten 709,99 € Voir

Rue du Commerce 759,00 € Voir

Amazon 869,00 € 799,00 € Voir

Leclerc 819,00 € Voir

Materiel.net 819,00 € Voir

Ubaldi 819,00 € Voir

Fnac 868,95 € Voir

Cdiscount 759,00 € 869,00 € Voir

Darty 869,00 € Voir Rakuten 709,99 € 620,00 € Voir

Fnac 868,95 € 659,99 € Voir

Reconditionné 739,00 € 719,00 € Voir

Amazon 869,00 € 743,07 € Voir

Cdiscount 759,00 € Voir

Quelles sont les offres sur l'iPhone 13 pour le Black Friday ?

C'est bien sur l'iPhone 13 que s'est joué l'essentiel de la dernière édition du Black Friday. Après le Black Friday et le Cyber Monday, la version Mini de l'iPhone 13 peut encore être trouvée en réduction en ce moment même. Son prix était passé récemment de de 909 euros à 749 euros voire moins sur chez certains revendeurs. Mais les prix devront être surveillés de près jusqu'à la fin du mois de novembre.

iPhone 13 128 Go Noir Neuf à partir de 665,00 € Occasion à partir de 490,00 € Rakuten 665,00 € Voir

Amazon 749,00 € 699,00 € Voir

Materiel.net 699,00 € Voir

Rue du Commerce 709,00 € Voir

Cdiscount 661,99 € 739,00 € Voir

Leclerc 739,00 € Voir

Fnac 748,95 € Voir

Darty 749,00 € Voir

Boulanger 749,00 € Voir Rakuten 665,00 € 490,00 € Voir

Fnac 748,95 € 527,00 € Voir

Reconditionné 569,00 € 549,00 € Voir

Amazon 749,00 € 638,99 € Voir

Cdiscount 661,99 € Voir

L'iPhone 13 a déjà été mis à l'honneur avant le Black Friday 2023 chez Carrefour, avec une offre alléchante : le modèle 128 Go en Noir Minuit à 749,99 euros, avec un cagnottage de 150 euros sur la carte fidélité Carrefour, réduisant le coût à 599,99 euros. Disponible jusqu'au 27 novembre, cette promo est limitée à 2000 unités en France métropolitaine.

Quelles sont les offres sur l'iPhone SE pour le Black Friday ?

L'iPhone SE est un modèle d'entrée de gamme d'Apple, connu pour son format compact et son prix abordable. Il combine le design classique des premiers iPhone avec des composants internes modernes, comme le processeur A15 Bionic des modèles plus récents. Toujours vendu par Apple, le SE offre une expérience iOS complète, avec des performances rapides, une bonne qualité de caméra, et la prise en charge des dernières mises à jour logicielles. Lors du Black Friday ce sera un choix populaire et un bon compromis pour ceux qui préfèrent un téléphone plus petit ou ont un budget limité, tout en souhaitant rester dans l'écosystème Apple.

iPhone SE 128 Go Noir Neuf à partir de 464,55 € Occasion à partir de 199,99 € Rue du Commerce 464,55 € Voir

Rakuten 498,00 € Voir

Amazon 777,39 € Voir Rakuten 498,00 € 199,99 € Voir

Quelles offres sur l'iPhone 12 et l'iPhone 11 pour le Black Friday 2023 ?

Les versions plus anciennes d'iPhone pour ce Black Friday seront aussi proposées à des prix alléchants. Les iPhone 12, 12 Pro, 11 et 11 Pro notamment sont toujours des iPhone très impressionnants en termes de vitesse de traitement, d'autonomie de batterie et de performances de l'appareil photo. Les versions reconditionnées notamment seront une alternative économique sur ces modèles qu'on ne trouve plus chez Apple, comme chez les plus anciens comme l'iPhone X, premier iPhone à proposer un prix de départ à plus de 1000 euros.

iPhone 12 128 Go Noir Neuf à partir de 583,75 € Occasion à partir de 310,00 € Rakuten 583,75 € Voir

Rue du Commerce 652,38 € Voir

Fnac 688,95 € Voir

Cdiscount 689,00 € Voir Rakuten 583,75 € 310,00 € Voir

Fnac 688,95 € 394,00 € Voir

Reconditionné 449,00 € 429,00 € Voir

Apple iPhone 11 128 Go Noir Neuf à partir de 365,00 € Occasion à partir de 299,00 € Amazon 403,69 € 365,00 € Voir

Rakuten 503,17 € Voir

Rue du Commerce 596,05 € Voir

Fnac 598,95 € Voir

Materiel.net 599,00 € Voir Rakuten 503,17 € 299,00 € Voir

Amazon 403,69 € 327,90 € Voir

Fnac 598,95 € 330,59 € Voir

Au cours des dernières années, Apple, souvent frileux pour brader ses petits bijoux, s'est un peu détendu en ce qui concerne les opérations de promo et en particulier sur le Black Friday auquel la marque à la pomme a mis du temps à adhérer. Un accord quasi-historique, signé avec Amazon il y a cinq ans, a en outre fait pleinement entrer les iPhone chez le plus gros marchand participant au Black Friday.

Autre signal encourageant cette année pour le Black Friday : Apple a annoncé la sortie de l'iPhone 15 en septembre, soit un peu plus de deux mois seulement avant l'édition 2023. Pourtant l'iPhone 14 n'a pas encore vu son prix chuter radicalement chez le géant du commerce en ligne. On peut espérer que pour une opération plus large, les prix des iPhone soient impactés.