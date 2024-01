Comment activer la nouvelle fonction "anti-vol' de votre iPhone

La dernière mise à jour de l'iPhone ajoute une fonction bien pratique pour vous protéger en cas de vol. On vous explique comment l'activer et la configurer.

Plus besoin de vous inquiéter en cas de vol de votre iPhone ? C'est en tout cas ce que souhaite Apple avec la dernière mise à jour d'iOS 17.3 qui a été délivrée durant le mois de janvier 2024. Cette dernière ajoute plusieurs petites fonctionnalités à votre iPhone et notamment la possibilité de renforcer la sécurité de l'appareil en cas de vol. On vous explique.

Comment fonctionne le mode "protection en cas de vol" de l'iPhone ?

Introduite avec la mise à jour 17.3, la fonction "protection en cas de vol" est disponible sur de nombreux modèles d'iPhone, notamment les gammes iPhone 15, 14, 13, 12, 11, l'iPhone XS, l'iPhone XR et les iPhone SE de 2e et 3e génération.

Elle permet à votre iPhone de détecter lorsque ce dernier ne se trouve pas dans un lieu que vous fréquentez régulièrement. Cela peut très bien être votre domicile, votre lieu de travail ou même le domicile d'un ami chez qui vous vous rendez fréquemment.

Lorsque l'iPhone détecte qu'il se trouve dans une zone peu connue, ce dernier active automatiquement la reconnaissance faciale "Face ID" pour utiliser certaines fonctionnalités. Cela permet d'éviter que d'éventuels voleurs n'accèdent à vos données ou suppriment vos identifiants de l'appareil !

Comment activer le mode "protection en cas de vol" de l'iPhone ?

Pour activer cette nouvelle fonctionnalité, rendez-vous sur l'application "paramètres" de votre iPhone. Vous y retrouverez toutes sortes de réglages pour votre appareil, mais nous allons plus particulièrement nous intéresser à la partie "Face ID et code".

Attention toutefois : une fois la fonctionnalité activée, vous devrez utiliser Face ID pour accéder à plusieurs paramètres de votre iPhone. Cela peut donc se révéler très embêtant si vous avez l'habitude de prêter votre appareil à un proche ou que vous vous déplacez régulièrement dans des localisations que vous n'avez pas l'habitude de visiter.