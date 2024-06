Européennes 2024 : le scrutin est lancé en France, l'élection en direct

Les élections européennes 2024, fixées ce dimanche 9 juin 2024 en France, débutent en réalité dès ce samedi pour des millions de Français. Suivez l'élection en direct jusqu'à l'heure fatidique de publication des résultats...

Trouvez votre commune pour suivre les résultats des européennes : Sommaire Date des élections européennes 2024

Comment voter pour les eurodéputés

Candidats aux élections européennes

A quoi servent les élections européennes L'essentiel Les élections européennes auront lieu dimanche 9 juin en France métropolitaine. La campagne officielle s'est terminé à minuit vendredi, après quoi le monde politique est tenu de respecter une période de réserve jusqu'au scrutin.

Les européennes 2024 débutent en réalité dès ce samedi pour des millions de Français en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour ce dernier, le vote a débuté à 8 heures locales (12h en métropole).

Les dernières tendances donnaient toujours hier le RN de Jordan Bardella largement en tête à environ 30% des intentions de vote, devant les listes de Valérie Hayer pour la majorité et Raphaël Glucksmann pour le PS, dans un mouchoir de poche aux alentours de 15%, et celle de la LFI Manon Aubry qui est remontée à 9% dans les ultimes enquêtes.

En direct

16:53 - Les Italiens ont commencé à voter Près de 47 millions d'Italiens sont appelés aux urnes à partir de ce samedi après-midi jusqu'au 9 juin. Les électeurs doivent ainsi élire les 76 députés qui doivent les représenter au Parlement européen pour les cinq prochaines années, soit le troisième nombre le plus important après l'Allemagne et la France. 16:25 - Le scrutin placé sous haute surveillance en Nouvelle-Calédonie En proie à de violentes manifestations ces dernières semaines, le vote en Nouvelle-Calédonie pour les élections européennes est placé sous haute surveillance. Alors que les électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 9 juin, plusieurs ajustements ont été effectués pour que le scrutin se passe dans les meilleures conditions. Ainsi, les 56 bureaux de vote de Nouméa seront regroupés dans six lieux distincts, contre 37 habituellement. Dans l'archipel français situé en plein cœur du Pacifique sud, 220 000 électeurs doivent voter, et seront encadrés par une importante présence des forces de l'ordre. 16:13 - Le vote obligatoire dans quatre pays En France, les élections européennes ne semblent pas emporter la faveur des électeurs avec un taux de participation de 50,66% en 2019. Pourtant, dans quatre pays européens, le vote est obligatoire. C'est le cas en Belgique, en Grèce, au Luxembourg et en Bulgarie. Dans ces pays, les électeurs qui ne participeraient pas au scrutin sont alors visés par des sanctions. En Belgique par exemple, les abstentionnistes s'exposent à une amende pouvant aller de 40 à 80 euros. Lire aussi Européennes: manifestations contre l'extrême droite en Allemagne

Ainsi, en République tchèque, au Luxembourg et en Belgique, leur fermeture a lieu à 14 heures, tandis qu'en Italie, les bureaux ferment leurs portes à 23 heures, soit bien après que les résultats soient connus. En France, les bureaux de vote doivent ouvrir ce dimanche 9 juin à partir de 8 heures et fermeront à 18 heures. Dans les grandes villes comme à Paris, il sera toutefois encore possible de voter jusqu'à 20 heures. 15:48 - La Slovaquie et la Lettonie votent ce samedi 8 juin Si en France hexagonale, les électeurs sont appelés aux urnes à partir de dimanche, en Europe, les jours du scrutin diffèrent légèrement. Alors que les Pays-Bas ont été le premier pays à passer au vote ce 6 juin, les Slovaques ont commencé à voter ce samedi 8 juin pour désigner les 15 eurodéputés qui les représenteront à Strasbourg. En Lettonie, 9 élus doivent être désignés au terme de ce scrutin. 15:26 - Des électeurs radiés des listes électorales ? "Certains d'entre nous ont été radiés des listes !", a fustigé La France insoumise. Pour éviter une mauvaise surprise en allant voter dimanche, les électeurs ont la possibilité de vérifier s’ils sont bien inscrits en se rendant sur le site du service public. Chaque année, des millions d'électeurs sont radiés des listes. Entre la présidentielle et les Européennes, 4 millions auraient été barrés des fichiers électoraux. La moitié l'est à cause d'un déménagement, souvent, ils se réinscrivent dans une autre commune. Un quart de ces personnes sont radiées car elles sont décédées, détaille l'Insee. Un peu plus d’un demi-million ont été radiés à l’initiative des communes quand elles constatent que l’électeur n’habite plus dans le territoire communal. Enfin, quelque 72 000 ont été radiés suite à une décision judiciaire ou suite à des décisions de la commission de contrôle communal. Pour être à nouveau réinscrit sur les listes électorales, il faut faire une demande auprès d’un juge. Le site service public précise que le "tribunal doit rendre son jugement au plus tard le jour de l’élection" 15:09 - Des listes appellent leurs adhérents à imprimer propre leur bulletin de vote A l'instar, des programmes, l'impression des bulletins de vote incombent aux partis en lice pour les Européennes, or seules les listes dépassant 3 % des suffrages peuvent prétendre à un remboursement. À cause d'un coût de fabrication trop élevé pour certaines listes, les partis qui anticipent un score inférieur à 3 % n’engagent donc pas d’argent pour imprimer des bulletins de vote sur l’ensemble du territoire. Pour pallier le problème, elles invitent les partisans à imprimer leur propre bulletin publié, par exemple, depuis les sites des préfectures. Une démarche tout à fait légale à condition de respecter des critères précis : le bulletin doit être imprimé en format paysage, sur une feuille A4 en recto verso si le bulletins est conçu ainsi, sur papier blanc au grammage compris entre 70g/m² et 80g/m² et avec une encre d'une seule couleur. 14:48 - Pourquoi certaines listes n'ont pas envoyé leur programme par la poste ? Qu'ils arrivent vendredi ou samedi, l'enveloppe contenant les programmes des différents candidats aux élections Européennes reçue par les électeurs sera de toute façon incomplètes. Les frais d'impression des propagandes électorale sont à la charges des partis. Plusieurs listes, sur les 38, n'ont pas les moyens de transmettre leurs programmes à tous les électeurs. Le nombre de professions de foi reçues varie ainsi dans chaque département : 15 professions de foi sont ainsi envoyées en Moselle, précise la préfecture, contre 16 dans l'Yonne. Dans les Pyrénées-Orientales, 17 listes n'ont fourni aucun document électoral. Cependant, ces programmes, à l’exception de deux listes qui ne les ont pas fait suivre, sont disponibles en ligne depuis fin mai sur un site du ministère de l’Intérieur. 14:29 - Une inégale distribution des programmes aux électeurs ? Cinq jours après le lancement officiel de la campagne pour les Européennes, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a dénoncé l'inégale distribution des professions de foi des listes en lice pour le scrutin du 9 juin. L'envoi de la propagande électorale aux 49,5 millions d'électeurs inscrits se déroule pourtant sans accrocs, a défendu le ministère de l'Intérieur. Mais effectivement, selon les régions et les quartiers, les programmes peuvent ne pas encore avoir été délivrés. Pour cause, "les opérations de mise sous pli [ont été] finalisées mercredi 5 juin, afin que l'opérateur postal assure leur distribution aux électeurs dans les jours précédant le scrutin", a expliqué le ministère, précisant que la distribution pouvait s'étendre jusqu'à ce samedi, soit un jour avant le vote. 14:04 - Ouverture des bureaux de vote en outre-mer Coup d’envoi des élections européennes dans l’outre-mer. Les bureaux de vote viennent d'ouvrir, ce samedi 8 juin après-midi, dans plusieurs territoires aux Amériques et aux Caraïbes. Ce système permet aux citoyens européens d'élire leurs députés européens sans être influencé par les tendances en France métropolitaine. A ce titre, en plus de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Polynésie française, les ambassades et consulats en zone Amériques et Caraïbes ont également organisé le vote ce samedi. 13:22 - Les partis Verts en Europe sur la sellette Malgré de possibles meilleurs scores dans les pays de l'Union européenne où les Verts ont émergé récemment, comme en Italie, en Espagne ou en Croatie, les partis écologistes devraient accuser une baisse particulièrement forte. Selon une projection exclusive agrégeant l’ensemble des sondages pour les élections européennes des 6-9 juin, le groupe des Verts perdrait 13 sièges par rapport aux élections de 2019. En cause, notamment, les pertes en Allemagne, estimées à 9 sièges et en France, où Les écologistes pourraient perdre de 8 à la totalité de leurs sièges au Parlement européen : deux États qui fournissent plus de la moitié du contingent du groupe actuellement. En France, la tête de la liste nommée "Changer l'Europe", Pierre Larrouturou, a d'ailleurs appelé ses partisans à voter pour la liste de Marie Toussaint, craignant qu'aucun député écologistes ne soit élu dimanche. 12:02 - C'est parti pour les élections européennes : les premiers Français votent ! Les bureaux de vote ont ouvert à l'instant à Saint-Pierre-et-Miquelon, où un peu moins de 5000 électeurs inscrits sur les listes sont appelés à voter dès ce samedi. Les habitants de l'archipel sont les premiers Français à se prononcer pour ces élections européennes 2024, où le scrutin a début à 8 heures locales (midi en métropole donc). 10:34 - Pour la première fois les SDF ont pu voter en Irlande Sans adresse, difficile d'avoir accès au vote dans la majorité des pays de l'Union européenne. Cette année, l’Irlande a élargi le droit de vote aux personnes sans domicile fixe, pour les élections européennes. Ainsi, vendredi 7 juin, les 20 000 sans-abris que compte le pays pouvaient se diriger vers les urnes. Une nouvelle législation qui n'a pas fait baisser le taux d'abstention en Irlande, pays plutôt pro-européen. Selon les dernières estimations, le taux de participation tournerait entre 20 et 25%. 09:28 - Malaise à Reconquête entre la tête de liste et le président du parti La campagne du parti d'extrême droite crée par Éric Zemmour s'est terminé sans dissiper le malaise latent entre le président de Reconquête et sa tête de liste pour les Européennes. Durant des moins, deux clans se sont opposés, notamment sur des questions de stratégie. Tandis que les équipes d'Éric Zemmour veulent aller chercher les électeurs de Jordan Bardella et faire campagne contre le Rassemblement national, ancienne maison de Marion Maréchal, cette dernière refuse de cogner le parti de sa tante. "Notre adversaire c'est Les Républicains", la fausse droite, a défendu durant toute la campagne la tête de liste, déclinant toute opportunité de marquer une différence avec Jordan Bardella. Un choix fait à ses risques et péril car Reconquête risque de faire choux blanc en remportant moins de 5% des voix aux élections dimanche, ce qui ne lui permettrait pas d'envoyer des députés au Parlement européen. 09:03 - En tête en France, l'extrême droite ne pèsera pas pour autant à l'échelle européenne Donné largement en tête des sondages, avec plus de 32% des intentions de vote, le candidat Rassemblement national, Jordan Bardella, devrait permettre au parti d'envoyer un nombre record d'élus au Parlement européen, dimanche 9 juin. Mais si le RN savoure ce qui s’annonce comme une victoire inédite, le vœu du Rassemblement national de peser en Europe semble loin de la réalité. Effectivement, l'extrême droite est minoritaire dans l’ensemble de l’Europe où le Parti populaire européen (PPE), regroupant les partis du centre, de centre droit et de droite libérale-conservatrice, auquel appartient la liste de François-Xavier Bellamy, est très fort.

Les élections européennes se déroulent du 6 au 9 juin 2024 dans les 27 pays membres de l'UE. Elles sont étalées sur quatre jours pour respecter les habitudes de vote des différents pays qui organisent le scrutin : si en France les élections ont traditionnellement lieu le dimanche, aux Pays-Bas elles ont lieu le mercredi, tandis que l'Irlande vote habituellement le vendredi.

Les élections européennes se tiennent donc en France le dimanche 9 juin, à l'exception de certains territoires de l'outre-mer qui votent dès ce samedi 8 juin : Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Polynésie française. Quant aux bureaux de vote, ils seront ouverts de 8 heures à 18 heures. Certains pourront voir les horaires d'ouvertures prolongées jusqu'à 19 heures ou 20 heures, notamment dans les grandes villes.

Les eurodéputés français sont élus lors d'un scrutin proportionnel plurinominal avec listes fermées. Concrètement, chaque parti présente une liste unique de 81 noms et les Français votent pour la liste du parti qu'ils souhaitent voir siéger au Parlement européen.

Les 81 sièges réservés aux parlementaires français sont ensuite distribués proportionnellement au nombre de suffrages recueillis par chaque liste. Un seuil de 5% est toutefois fixé, en-deçà duquel aucun siège n'est attribué. D'où l'intérêt pour les partis d'arriver en tête.

Qui sont les candidats aux élections européennes ?

Lors du précédent scrutin, une trentaine de listes avait été inscrite. En 2024, on compte huit listes majeures correspondant aux principales forces politiques nationales : les communistes, les écologistes, les insoumis, les socialistes, la majorité présidentielle, les républicains puis l'extrême droite avec d'une part le Rassemblement national et de l'autre Reconquête. Mais plusieurs autres listes sont en course, certaines représentant des partis connus et candidats à chaque élection comme Lutte Ouvrière ou le Parti animaliste.

A quoi servent les élections européennes ?

Le Parlement européen est réélu en intégralité tous les cinq ans dans les 27 pays de l'Union européenne. Mais les élections de 2024 étant les premières depuis le Brexit et le départ officiel du Royaume-Uni, le nombre de députés élus va changer : ils seront 720 à siéger dans l'hémicycle contre 705 depuis 2020. Chaque pays de l'UE doit élire un certain nombre de députés proportionnellement à sa densité de population : plus un pays est peuplé, plus il dispose d'élus au Parlement. La France doit pour sa part choisir 81 élus en 2024 (contre 79 actuellement).

Une fois élus, les eurodéputés forment le Parlement européen, qui dispose de certains pouvoirs, notamment des capacités législatives. Le Parlement, avec le Conseil de l'Union européenne, est amené à voter les propositions d'actes formulées par la Commission européenne sur divers domaines tels que l'économie, le commerce extérieur, la liberté, la sécurité et la justice, l'énergie, les transports, l'environnement ou encore la politique agricole commune (PAC). Des textes auxquels doivent ensuite se soumettre les pays membres. Mais sur un certain nombre de domaines, le Parlement européen n'a qu'une parole consultative.

Le Parlement européen dispose également de pouvoirs budgétaires et arrête, toujours avec le Conseil de l'UE, les orientations et les priorités financières. Il vote aussi le budget annuel de la Commission. Enfin, l'hémicycle est doté de pouvoir de contrôle notamment sur la Commission puisqu'il élit son président - actuellement Ursula Von der Leyen - sur proposition du Conseil de l'UE et peut déposer une motion de censure contre le représentant de la Commission.