Mettre son smartphone dans du riz pour le réparer est inutile, Apple donne la seule astuce efficace

Une très vieille rumeur circule sur les réseaux sociaux. Plonger son smartphone trempé dans du riz permettrait de sécher ce dernier. Il existe cependant une méthode bien plus efficace.

La rumeur est presque aussi vieille qu'internet lui-même : le meilleur moyen de sécher son smartphone trempé consisterait à l'enfouir dans un bol rempli de riz. Il faut dire que le riz a souvent la réputation d'être assez efficace pour absorber l'humidité, notamment pour les vêtements ou chiffons.

Pourtant, cette fameuse réputation ne se base sur aucune étude solide. Le riz n'a, en effet, pas la prétention d'être utilisé pour absorber l'humidité de vos vêtements, et encore moins de votre smartphone !

C'est une légende qui revient fréquemment sur la toile. Il suffit de taper "sécher téléphone" pour trouver plusieurs tutoriels qui peuvent conseiller aux utilisateurs de remplir un bol avec du riz et y plonger son téléphone. Les grains de riz auraient alors comme vertu de pouvoir absorber l'humidité de l'appareil et de le sécher complètement, quand bien même ce dernier serait tombé dans l'eau au préalable.

Hélas, cette légende est aussi fausse que dangereuse pour votre téléphone. Les grains de riz peuvent facilement s'infiltrer et rester collés à l'intérieur de votre téléphone (notamment par le port USB de ce dernier) et leur amidon peut également renforcer la dégradation de l'appareil.

Récemment, le site officiel d'Apple est revenu sur les méthodes à adopter si votre smartphone est tombé dans l'eau. La firme indique qu'il ne faut pas utiliser la méthode du riz, ni introduire de petits éléments comme un coton tige ou une serviette en papier qui sont susceptibles de déposer des résidus à l'intérieur de l'appareil.

A l'inverse, Apple conseille de simplement déposer votre téléphone dans un endroit au sec avec un peu d'air ambiant. Vous pouvez toujours essayer d'utiliser un petit sèche cheveux également, mais en vous tenant loin de l'appareil et avec une puissance très modérée. Le but étant de sécher votre appareil, et non d'y envoyer toute la poussière ambiante à l'intérieur. Notez que le séchage peut prendre une journée entière.

Si malgré une journée entière de séchage, votre smartphone ne répond toujours pas, il faudra malheureusement passer par un atelier de réparation ou l'achat d'un nouveau modèle ! Si une majorité de smartphones sont désormais certifiés IP68 pour une résistance modérée à l'eau et la poussière, cela ne leur permet malheureusement pas de rester immergés très longtemps.