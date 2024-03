Où trouver le dernier Nothing Phone (2a) au meilleur prix ?

Nothing a récemment dévoilé son premier smartphone abordable, le Phone (2a). On vous indique où trouver ce dernier au meilleur prix.

Nothing continue de proposer de nouveaux produits. La jeune entreprise londonienne s'impose comme un constructeur sérieux et capable de se renouveler, comme en témoigne sa dernière sortie : le Phone (2a). Ce nouveau smartphone est le premier modèle d'entrée de gamme de chez Nothing. Il se situe, en termes de caractéristiques, entre le Phone (1) et le Phone (2).

Le Nothing Phone (2a) est plus abordable que les précédents téléphones de l'entreprise. Ce dernier s'établit à partir de 349 euros sur la boutique officielle de Nothing et sites partenaires.

Nothing Phone (2a) - 12Go +256Go Neuf à partir de 398,98 € Fnac 398,98 € Voir

Amazon 399,00 € Voir

Nothing Phone (2a) - 12Go +256Go Neuf à partir de 348,98 € Fnac 348,98 € Voir

Amazon 349,00 € Voir

Il faudra cependant attendre un peu pour profiter de premières promotions sur le Phone (2a). Nothing pourrait bien profiter du Black Friday de fin d'année pour lancer quelques petites baisses de prix. D'autant que ce nouveau smartphone ne s'accompagne d'aucune offre de précommande ou de lancement susceptible de faire gagner quelques petits cadeaux à l'achat. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé en cas de promotion intéressante sur le Nothing Phone (2a).