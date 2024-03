Google Pixel 9 : trois modèles différents seraient prévus

Contre toute attente, il semblerait que Google prévoit de lancer non pas deux mais trois modèles différents de Google Pixel 9.

Alors que nous sommes toujours dans l'attente d'une officialisation des prochains Google Pixel 9 et Google Pixel 9 Pro, le leaker français OnLeaks a dévoilé une troisième version à venir pour le futur téléphone de la firme.

En plus des traditionnels modèles de base et Pro, Google prévoirait la sortie prochaine d'un Google Pixel 9 Pro XL. Ce dernier reprendrait l'ensemble des caractéristiques du Pixel 9 Pro mais les concentrerait dans un design plus imposant afin de contenter les fans de grands smartphones.

La gamme complète des appareils Google Pixel 9 se composerait alors des trois appareils suivants :

Un Google Pixel 9 avec une dalle d'écran de 6,03 pouces.

Un Google Pixel 9 Pro avec une dalle d'écran de 6,1 pouces.

Un Google Pixel 9 Pro XL avec une dalle d'écran de 6,5 pouces.

Ce serait la première fois dans l'histoire de la firme que trois smartphones Pixel d'une même série soient dévoilés et lancés en même temps. N'hésitez pas à consulter notre article dédié pour tout savoir des futurs Google Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL à venir :

Pour rappel, les prochains Google Pixel 9 seraient dévoilés en fin d'année 2024. Google a un autre rendez-vous important à venir : sa conférence Google I/O où nous devrions en savoir davantage sur le nouveau smartphone "abordable" de la firme, le Google Pixel 8a.