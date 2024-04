Google annonce l'arrivée des messages RCS sur l'iPhone

Attendus depuis de nombreuses années, les messages RCS arriveraient sur l'iPhone plus tard cette année.

Cela fait maintenant plusieurs années que Google milite pour l'arrivée du protocole RCS sur iPhone. Cette technologie, pensée pour remplacer les traditionnels SMS, devrait finalement débarquer au sein des smartphones Apple d'ici l'automne 2024.

Une annonce qui ne surprend pas tellement puisque Apple avait déjà annoncé son intention d'apporter le RCS au sein de l'iPhone "courant 2024" suite aux nombreuses plaintes de concurrents Android tels que Google et Samsung. Ces derniers reprochaient à Apple un certain monopole et une discordance entre les utilisateurs Android et iOS, déclenchant alors la fameux débats des bulles de discussions vertes et bleues qui ne pouvaient pas s'accorder entre elles.

Qu'est ce que le RCS ? Abréviation de "Rich Communication System", le protocole RCS est pensé comme le successeur des SMS et MMS. Ce dernier permet de disposer d'un système de communication par message plus évolué que les traditionnels messages en ajoutant différentes fonctionnalités que l'on retrouve aujourd'hui sur des applications comme WhatsApp ou Messenger. Le protocole RCS permet, par exemple, de bénéficier d'un statut en ligne visible par les autres utilisateurs, de réaliser des appels audios et vidéo au sein d'une application de messages, de créer des conversations de groupe ou en tête à tête. Le RCS a également la particularité d'être un système indépendant et qui ne dépend pas d'une entreprise spécifique. Chaque service de messagerie peut adopter le protocole RCS pour sa propre application (comme Facebook avec Messenger). Il est également possible de l'utiliser sur de multiples supports (smartphone, tablette...) et systèmes d'exploitation.

Dans une page web récemment mise en ligne, Google déclare que le RCS débarquerait sur iPhone d'ici quelques mois. Une annonce assez surprenante mais qui fait sens au vu de la prochaine conférence d'Apple.

Cette prédiction fait bien évidemment penser à iOS 18, la prochaine grande mise à jour d'Apple pour le système d'exploitation de l'iPhone. Cette dernière devrait notamment être dévoilée lors de la keynote Apple WWDC qui se tiendra en juin prochain. Selon de nombreuses sources, iOS 18 apporterait de nombreux changements à l'iPhone avec notamment l'arrivée de plusieurs fonctionnalités basées sur l'IA.