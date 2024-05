iPhone 16 : Apple souhaiterait inclure ChatGPT au sein de l'iPhone

Selon des informations récentes, Apple serait en discussion avec l'entreprise OpenAI pour intégrer ChaptGPT au sein de l'iPhone.

L'iPhone va-t'il délaisser Siri au profit du célèbre ChatGPT ? Cela pourrait bien être une réalité dans un futur très proche. Selon les informations exclusives du média Bloomberg, Apple serait entré en discussion avec l'entreprise OpenAI, responsable de ChatGPT, afin d'inclure l'IA générative au sein de son célèbre iPhone.

A seulement quelques jours de la WWDC (Worldwide Developers Conference) supposée dévoiler les plans d'Apple en matière d'IA, cette nouvelle n'est pas très surprenante. Elle tranche cependant avec d'autres rumeurs selon lesquelles Apple avait d'abord approché Google pour intégrer son IA Gemini au sein de l'iPhone.

Le média américain Bloomberg, à l'origine de cette rumeur, indique qu'Apple prévoirait plusieurs fonctionnalités centrées autour de ChatGPT. Certaines seraient notamment disponibles en local sur l'iPhone tandis que d'autres nécessiteraient une connexion internet. Il serait donc certainement possible que l'iPhone puisse, dans un futur proche, utiliser des fonctions d'IA générative comme on voit désormais sur les téléphones de Samsung, Honor ou Google.

Parmi les utilisations les plus évidentes, on pense aux questions à poser à ChatGPT. L'intelligence artificielle pourrait alors remplacer Siri pour effectuer des recherches vocales et/ou écrites. Au vu des nombreuses inexactitudes et soucis liés à Siri, cela ne peut être qu'une bonne nouvelle pour de nombreux possesseurs d'iPhone.

Il faudra cependant attendre le 10 juin prochain pour connaitre avec précision les plans d'Apple en matière d'intelligence artificielle. Une seule chose est sûre : la firme prévoit bien quelques surprises centrées sur l'IA et l'iPhone au vu des derniers teasers autour de la conférence.